Karina Torres anticipa su estrategia con Fede Vigevani antes de ingresar a La Casa de los Famosos México 2026: “Me voy a colgar de él”

La confirmación de Karina Torres y Fede Vigevani en La Casa de los Famosos México 2026 desató comparaciones en redes sociales.

La confirmación de Karina Torres y Fede Vigevani como participantes de La Casa de los Famosos México 2026 desató una intensa conversación en redes sociales. Desde que ambos fueron anunciados para integrarse al reality, usuarios comenzaron a comparar el alcance que tienen en plataformas digitales y el respaldo de sus respectivas comunidades.

Las comparativas entre seguidores y fandoms no tardaron en viralizarse, pues tanto Karina Torres como Fede Vigevani llegan al programa con una enorme presencia en redes sociales. Esto ha provocado todo tipo de comentarios sobre quién podría convertirse en uno de los participantes más fuertes de la temporada.

PUBLICIDAD

En medio de esas conversaciones, Karina Torres respondió con humor a quienes aseguraban que alguno de los dos podría beneficiarse de la popularidad del otro. Lejos de alimentar la rivalidad, sorprendió con una declaración que rápidamente comenzó a circular en redes: "Al contrario, yo soy la que me voy a colgar de él“.

Karina Torres responde a las comparaciones con Fede Vigevani

Usuarios viralizan la comparación de seguidores y fandoms de Karina Torres y Fede Vigevani tras su anuncio en el reality.

Durante una conversación, Karina Torres dejó claro que nunca ha pensado que otros participantes busquen aprovecharse de su popularidad. Incluso rechazó por completo esa idea al hablar sobre Fede Vigevani.

PUBLICIDAD

"No, hermana. Fede, el que va, el que revelaron, tiene setenta y siete millones de seguidores en YouTube, doce millones en Instagram... ¿Qué crees que le voy a andar haciendo yo, hermana?“, comentó entre risas al referirse al impacto que tiene el creador de contenido en redes sociales.

Después añadió: "La gente dice que yo pienso que se cuelgan de mí, pero en mi mentalidad ni siquiera está eso. Al contrario, yo soy la que me voy a colgar de él“, una frase que fue recibida con aplausos y carcajadas por quienes la acompañaban.

PUBLICIDAD

Fede Vigevani llega como una de las figuras digitales más fuertes del reality

Karina Torres responde con humor a la polémica y afirma: “Yo soy la que me voy a colgar de él” sobre Fede Vigevani. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de Fede Vigevani a La Casa de los Famosos México 2026 llamó la atención desde el momento de su confirmación. El creador de contenido uruguayo es uno de los influencers de habla hispana con mayor alcance en plataformas digitales, especialmente gracias a los videos que publica en YouTube.

Su comunidad de seguidores ha convertido cada uno de sus proyectos en tendencia, por lo que su participación en el reality ha generado grandes expectativas entre los fanáticos del programa. Desde el anuncio oficial, miles de usuarios comenzaron a expresar su apoyo y a anticipar que podría convertirse en uno de los participantes más populares de la temporada.

PUBLICIDAD

Precisamente ese respaldo fue el que mencionó Karina Torres al destacar las cifras del influencer. Para ella, el éxito de Fede Vigevani es motivo de reconocimiento y no de competencia, por lo que dejó claro que las comparaciones entre fandoms no reflejan la manera en la que ella ve la convivencia dentro del programa.

Karina Torres buscará conectar con el público dentro de la competencia

Karina Torres es la segunda confirmada para LCDLFM (redes)

La confirmación de Karina Torres como integrante de La Casa de los Famosos México 2026 también generó una fuerte reacción en redes sociales. La influencer llega al reality respaldada por una comunidad que la ha acompañado a lo largo de su trayectoria como creadora de contenido y figura del entretenimiento digital.

PUBLICIDAD

Su estilo espontáneo, el humor con el que suele enfrentar las polémicas y la cercanía que mantiene con sus seguidores la colocan como una de las participantes que más expectativa ha despertado antes del estreno del programa. Desde el anuncio oficial, su nombre se ha mantenido entre los más comentados por los seguidores del formato.

Con su declaración sobre Fede Vigevani, Karina Torres optó por responder con naturalidad a las comparaciones que circulan en internet. En lugar de alimentar una rivalidad antes de ingresar al reality, dejó una frase a tono de broma que resume su postura: "Yo soy la que me voy a colgar de él“, comentario que rápidamente se convirtió en uno de los más compartidos entre sus seguidores.

PUBLICIDAD