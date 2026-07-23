Testigo vio a Dafne minutos antes de morir: la describió con múltiples heridas, esto fue lo último que le dijo

Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos: la adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)

La muerte de Dafne Zapata Quintos por asfixia en una academia militar de Tamaulipas fue investigada como presunto feminicidio, después de que la adolescente de 13 años fuera entregada sin vida a su madre y surgieran testimonios sobre miedo previo, lesiones visibles y una despedida que cobró un nuevo peso tras el hallazgo.

Eran 11 alumnos en total en el campamento: seis internos y cinco de entrada por salida. Dafne y otra menor eran las únicas mujeres del grupo, una condición que, según el relato de una madre de familia, las llevó a mantenerse juntas y a protegerse entre sí durante su estancia.

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El fiscal estatal Jesús Eduardo Govea Orozco confirmó que la causa de muerte había sido asfixia. También precisó que la indagatoria se llevaba con presunción de feminicidio, mientras continuaban los estudios forenses y las pruebas periciales para reconstruir las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento el jueves.

Una madre identificada como Betzaida sostuvo que su hija convivió con Dafne durante el campamento de verano en la academia militar Marina Doenit. Aseguró que, desde el martes previo a la muerte, la adolescente había mostrado conductas que le parecieron inusuales: no quería ir sola por agua ni al baño y pedía compañía de manera constante.

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La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)

Dafne había mostrado miedo desde el martes, según el testimonio de una madre

De acuerdo con ese testimonio, el lunes Dafne se encontraba bien, pero a partir del día siguiente cambió su comportamiento. La madre dijo que la menor esperaba con ilusión la llegada del sábado para volver a ver a su mamá y que repetía que faltaban pocos días para ese encuentro.

La misma mujer relató que su hija quedó afectada psicológicamente después de lo ocurrido y que ya no dormía sola. También afirmó que la cercanía entre ambas adolescentes se había fortalecido en pocos días, precisamente porque eran las únicas mujeres del grupo y se defendían una a la otra.

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Uno de los pasajes que más impactó a la familia ocurrió el miércoles 15 de julio. Ese día, antes de seguir con sus actividades, Dafne abrazó a su compañera y le dijo: “Cuídate mucho”.

Esa frase fue, según la madre de la testigo, la última vez que ambas hablaron. La despedida ocurrió sin que ninguna de las dos supiera que horas después la menor ya no volvería con vida.

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(Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)

Una testigo dijo que vio a Dafne con golpes antes de que se la llevaran

Otra parte del relato señaló que una alumna alcanzó a ver a Dafne con lesiones visibles poco antes de que personal del plantel la retirara del lugar. La madre de esa menor explicó que a su hija le habían pedido esperar a Dafne en una escalera de la academia.

Cuando la vio, dijo, presentaba “el rostro, boca reventada, nariz raspada, un ojito medio cerrado”. La mujer agregó que su hija intentó preguntarle qué le había pasado, pero Dafne no alcanzó a responder.

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Según esa versión, un comandante intervino en ese momento y dos sargentos se llevaron a la adolescente. Ese testimonio forma parte de la información que debía ser corroborada por las autoridades dentro de la investigación.

La misma madre negó la versión de que Dafne hubiera estado en esa zona a las 10:30 de la noche. Sostuvo que desde las 10:00 el área ya permanecía cerrada para los alumnos, por lo que cuestionó esa referencia horaria.

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El caso también expuso el entorno en el que se desarrolló el campamento militarizado. Betzaida afirmó que el hecho de que su hija fuera de entrada por salida y de que ella permaneciera pendiente afuera del plantel pudo haber influido en que la menor regresara con vida a su casa.

En su reclamo de justicia, la mujer sostuvo que ningún niño merecía terminar así y que las familias buscaban apoyo en ese tipo de instituciones para encauzar a sus hijos, no para recibirlos muertos. También dijo que su hija seguía durmiendo con ella por el impacto emocional que le dejó la muerte de su compañera.

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La respuesta central de la investigación, hasta ese momento, era esta: Dafne Zapata Quinto murió por asfixia dentro de una academia militar de Tamaulipas, y la fiscalía estatal trató el caso como presunto feminicidio mientras analizaba peritajes, estudios forenses y los testimonios sobre su estado físico y emocional en los días previos.

La muerte ocurrió después de una serie de señales que, en los relatos de madres de alumnas, dibujaron un cuadro de temor, aislamiento y posible violencia. La adolescente había pedido compañía para actividades básicas, esperaba ver a su madre el sábado y se despidió de su única compañera cercana con una frase que luego quedó ligada a sus últimas horas.

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Dafne Zapata Quinto , de 13 años, murió por asfixia en una academia militar de Tamaulipas y el caso fue investigado como presunto feminicidio.

Testimonios de madres de alumnas señalaron que la menor mostró miedo desde el martes y que antes de morir fue vista con lesiones en el rostro.

Sus últimas palabras a su compañera, la otra única mujer del grupo, fueron: “Cuídate mucho”.