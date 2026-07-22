Receta de chiles jalapeños rellenos de queso en caldo de jitomate: fácil, delicioso y bajo en calorías

Un tazón de chiles jalapeños rellenos de queso en caldo de jitomate humeante, acompañado de tortillas, queso fresco y aguacate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque muchas veces no se usan como ingrediente principal para realizar platillos en realidad los chiles jalapeños también son ideales para preparar un delicioso platillo con relleno de queso.

Preparados de forma específica son la opción perfecta para quienes desean un toque mexicano sin complicaciones, saludable y bajo en calorías sin sacrificar el sabor.

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Este platillo tiene lo mejor de la cocina mexicana gracias a su sencillez y al uso de ingredientes representativos de nuestra gastronomía.

Se puede servir tanto como platillo caliente, una entrada ligera o una cena reconfortante acompañado con tortillas de maíz y una fresca agua de jamaica.

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Un plato hondo contiene chiles jalapeños verdes rellenos de queso en un caldo rojizo de jitomate y cebolla, adornado con cilantro fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de chiles jalapeños rellenos de queso en caldo de jitomate

Los chiles jalapeños rellenos de queso en caldo de jitomate consisten en pimientos jalapeños frescos, rellenos de un queso suave, cocinados suavemente en un caldo ligero de tomate. La técnica principal es el relleno y la cocción breve para fusionar los sabores sin perder la textura ni el color de los ingredientes.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

8 chiles jalapeños frescos 150 g de queso fresco bajo en grasa (tipo panela o mozzarella) 4 tomates rojos (jitomates) 1/2 cebolla blanca 2 dientes de ajo 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra 500 ml de caldo de verduras o agua Sal al gusto Pimienta negra al gusto 1 ramita de cilantro fresco (opcional)

Cómo hacer chiles jalapeños rellenos de queso en caldo de jitomate, paso a paso

Lava cuidadosamente los jalapeños y haz un corte longitudinal. Retira las semillas con una cucharita para reducir el picante y facilitar el relleno. Corta el queso fresco en tiras que encajen dentro de los chiles. Rellena cada jalapeño y presiona ligeramente para que el queso quede bien fijo. Licúa los tomates, la cebolla y los ajos con un poco de caldo hasta obtener una mezcla homogénea. Calienta el aceite de oliva en una cazuela amplia. Vierte la mezcla de tomate y cocina a fuego medio durante 5 minutos, removiendo. Añade el resto del caldo, sal y pimienta. Lleva a ebullición suave. Introduce los jalapeños rellenos en el caldo. Cocina tapado a fuego suave durante 12-15 minutos, hasta que los chiles estén tiernos y el queso fundido. Ajusta la sazón y, si lo deseas, añade un poco de cilantro fresco justo al final antes de servir. Sirve bien caliente en platos hondos, asegurando que cada porción tenga suficiente caldo. Consejo clave: Si buscas un caldo más espeso, deja reducir destapado los últimos 5 minutos.

Una serie de seis imágenes detalla el proceso para cocinar chiles jalapeños rellenos de queso fresco en un caldo de jitomate, desde el corte hasta el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías aproximadas: 130 kcal

Proteínas: 7 g

Grasas: 6 g

Carbohidratos: 10 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

La receta anterior es baja en calorías; sin embargo, es posible realizar otra versión con los chiles capeados y queso manchego para añadir sabor en ocasiones especiales.

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Este video tutorial muestra el proceso de preparación de chiles jalapeños rellenos de queso. Se observa la limpieza de los chiles, su relleno con queso rallado, la adición de sal marina y otros ingredientes a una salsa roja, y la cocción de dicha salsa. Finalmente, se presenta el plato terminado con tres chiles cubiertos en salsa y una porción de arroz naranja. El contenido es una demostración de cocina. (@cocinandoconcynthia)

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera hasta 2 días en recipiente hermético. Recalienta solo una vez para mantener la textura del queso.