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Defensa Nacional no está a cargo de academias militares, afirma Sheinbaum tras muerte de Dafne: “Tamaulipas debe investigar caso”

La presidenta dio que el gobierno estatal es el encargado de investigar cómo operan los centros militares en la entidad

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Sheinbaum indicó que las academias militares no dependen del Ejército. | Presidencia
Sheinbaum indicó que las academias militares no dependen del Ejército. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las academias o centros militares no dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que descartó que el gobierno federal revise su operación tras la muerte de Dafne Zapata, adolescente que murió en un campamento en Tamaulipas.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria fue cuestionada sobre si haría un llamado a revisar las actividades de los centros militarizados ante el presunto homicidio de Dafne.

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A esto, Sheinbaum respondió que el gobierno de Tamaulipas debe hacer todas las investigaciones, tanto de la muerte de la adolescente como de la operación de los centros o academias militares en el estado.

“Sí, no dependen de la Secretaría de la Defensa. Es decir, son centros estatales de educación, que tienen una formación, con base militar, con una estricta disciplina.

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“En este caso, pues es de Tamaulipas y es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando el Estado, quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros”, dijo.

No obstante, hizo un llamado a que se haga justicia por la muerte de Dafne.

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