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Mujeres con Bienestar Edomex 2026: quiénes son las primeras y las últimas beneficiarias en recibir el próximo pago

La política tiene un carácter social y está diseñado para brindar apoyo económico a mujeres de 18 a 59 años en situación vulnerable

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Mujeres con Bienestar Edomex
Mujeres con Bienestar, promovido por el Gobierno del Estado de México, tiene un carácter social y está diseñado para brindar apoyo económico a mujeres de 18 a 59 años en situación vulnerable. (Gob. Edomex)

El programa Mujeres con Bienestar, promovido por el Gobierno del Estado de México, tiene un carácter social y está diseñado para brindar apoyo económico a mujeres de 18 a 59 años en situación vulnerable.

Este respaldo consiste en un incentivo monetario entregado cada dos meses, sin intermediarios, mediante pagos directos de 2 mil 500 pesos a través de la tarjeta Mujeres con Bienestar.

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El objetivo principal de esta iniciativa estatal es aumentar los ingresos de mujeres en situación de pobreza sin acceso a seguridad social, combinando transferencias monetarias y una variedad de servicios enfocados en su bienestar.

¿Quiénes son las primeras y las últimas beneficiarias de Mujeres con Bienestar en recibir el próximo pago?

La dispersión de recursos del programa Mujeres con Bienestar se organiza en cinco bloques, cada uno correspondiente a un rango alfabético de la CURP. El grupo 1, que abarca las letras A, B, C y D, accede primero al depósito bimestral mediante la tarjeta Mujeres con Bienestar. El grupo 2 comprende las letras E, F, G y H. El grupo 3 incluye de la I a la M. El grupo 4 considera de la N a la R. Por último, el grupo 5 corresponde a S, T, U, V, W, X, Y y Z.

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El próximo pago para las beneficiarias del programa en el Estado de México está programado para agosto, tras la última dispersión realizada en junio.

  • Grupo 1: De las letras A a D
  • Grupo 2: De las letras E a H
  • Grupo 3: De las letras I a M
  • Grupo 4: De las letras N a R
  • Grupo 5: De las letras S a Z
Mujeres con Bienestar tarjeta del bienestar Edomex programas sociales
Mujeres con Bienestar tarjeta del bienestar Edomex programas sociales

El proceso de entrega escalonado permite que las beneficiarias conozcan con antelación la fecha estimada de depósito, evitando saturación en los puntos de retiro y consultas digitales. La Secretaría de Bienestar recomienda mantenerse atentas a las actualizaciones en sus redes sociales y en las cuentas verificadas del Gobierno del Estado de México para confirmar el día específico de pago. Este calendario se publica previo a cada dispersión, lo que permite a las titulares planificar la disposición del apoyo.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

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Formas de saber si ya me llegó el depósito

Las beneficiarias pueden verificar si el pago ya fue acreditado a través de diversas alternativas gratuitas. El portal oficial cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx permite consultar el saldo con usuario y contraseña. Otra opción es la aplicación oficial del programa, disponible para dispositivos móviles. Además, se puede enviar la palabra Saldo por WhatsApp al número 525593372498 para recibir una respuesta automatizada sobre el estado del depósito.

Existe la posibilidad de consultar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco. En este caso, algunas instituciones financieras pueden aplicar una comisión por el servicio. Todas estas formas permiten confirmar la acreditación del apoyo sin necesidad de intermediarios. El monto transferido es de 2,500 pesos cada dos meses, conforme al calendario oficial y al grupo al que pertenece cada beneficiaria.

Otros beneficios del programa

El programa Mujeres con Bienestar ofrece, además del apoyo económico, una serie de servicios complementarios orientados al desarrollo integral de las beneficiarias. Entre los beneficios se encuentran la atención médica primaria y la telemedicina, que brinda orientación médica, psicológica, nutricional y legal a distancia. Las titulares pueden acceder también a consultas y orientación veterinaria para sus mascotas, tanto de manera telefónica como presencial.

El seguro de vida incluido en el programa otorga una cobertura de hasta 35,000 pesos por fallecimiento de la beneficiaria, además de asistencia funeraria integral. En materia educativa, el Centro de Capacitación Digital facilita cursos, talleres y herramientas para el desarrollo de habilidades digitales y el autoempleo. El programa contempla asesoría y acompañamiento para finalizar estudios en distintos niveles.

Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar recibirán su último pago del año este mes (Secretaría del Bienestar Edomex)
Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar recibirán su último pago del año este mes (Secretaría del Bienestar Edomex)

Las beneficiarias obtienen tarifas preferenciales en transporte público, medicamentos y otros productos o servicios comerciales. Los servicios médicos preventivos pueden extenderse a hasta tres hijos menores de edad de cada titular, considerados como cobeneficiarias.

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