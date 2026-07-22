Luis Gerardo Méndez sobre el reencuentro del elenco original en Hoy No Me Puedo Levantar: “Ya todos andan muy rockstars”

Luis Gerardo Méndez habla del regreso de Hoy No Me Puedo Levantar y dice que la emoción supera los nervios antes del estreno. - (Foto: EFE/ Cortesía EGEDA)

Luis Gerardo Méndez está a días de reencontrarse con el proyecto que marcó un antes y un después en su trayectoria artística. Durante un encuentro con medios de comunicación, el actor habló sobre el regreso de Hoy No Me Puedo Levantar y confesó que la emoción supera cualquier nervio previo al estreno.

El protagonista explicó que este montaje no será una reposición tradicional, sino un homenaje a las dos décadas del estreno del musical en México. Además, destacó que volverá a compartir el escenario con varios de los actores que formaron parte de aquella generación que conquistó al público.

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“Muy contento, muy emocionado de poder compartir otra vez el escenario con Fernanda Castillo, con Janette, con Alan, con todos estos compañeros. Es un espectáculo al que le tenemos mucho cariño y ya nos urge que la gente lo pueda ver”, declaró.

Un regreso que genera mucha nostalgia

El musical Hoy no me puedo levantar regresa a la Ciudad de México con el elenco original de 2006 para una temporada especial. - (Instagram)

Luis Gerardo Méndez asegura que volver al al mismo teatro donde comenzó la historia del musical hace dos décadas, un detalle que considera especialmente emotivo para escenario tiene un significado especial

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El actor reveló que el montaje llegará al mismo teatro donde comenzó la historia del musical hace dos décadas, un detalle que considera especialmente emotivo para todo el elenco.

“Más que nervios es mucha emoción. Es muy especial que lo hacemos en el mismo teatro donde hicimos Hoy No Me Puedo Levantar hace veinte años. Creo que eso tiene una magia muy especial... estamos rindiéndole un homenaje a una obra de teatro que nos cambió la carrera a todos”, expresó.

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Sobre el reencuentro con sus compañeros, Luis Gerardo Méndez reconoció que reunir nuevamente al elenco fue un desafío. “Difícil, pero no por no querer, sino por las fechas y los compromisos de todos. Ya todos andan muy rockstars”, comentó entre risas.

El fenómeno de Hoy No Me Puedo Levantar en México

Alan Estrada impulsa un homenaje por los 20 años de Hoy no me puedo levantar, sin reposición ni nueva temporada de la obra original. - (Instagram)

Hoy No Me Puedo Levantar llegó a México en 2006 como la adaptación del exitoso musical español inspirado en las canciones del grupo Mecano. Desde su estreno se convirtió en un fenómeno teatral gracias a su historia, la música y una producción de gran formato que permaneció durante varias temporadas en cartelera.

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El éxito del montaje permitió el regreso de la obra en distintas etapas, consolidándola como uno de los musicales más recordados por el público mexicano. Su repertorio incluye algunos de los temas más emblemáticos de Mecano, interpretados dentro de una historia ambientada en la década de los ochenta.

En esta ocasión, Luis Gerardo Méndez adelantó que el público volverá a escuchar prácticamente todas esas canciones. “No es la obra de teatro, es una especie de resignificar lo que fue la obra para nosotros. Van a escuchar prácticamente todas las canciones del musical. Hay un espectáculo con treinta bailarines en el escenario, entonces la van a pasar muy bien”, señaló.

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El elenco que hizo historia con la primera temporada

María León y Yahir durante presentación del musical Hoy no me puedo levantar. Ciudad de México, abril 26, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

La primera temporada mexicana reunió a un elenco que con el tiempo se consolidó como una generación de actores con importantes carreras en teatro, cine y televisión. Entre ellos destacaron Luis Gerardo Méndez, Fernanda Castillo, Alan Estrada y Janette Chao, quienes fueron parte del montaje original que conquistó al público.

Para Luis Gerardo Méndez, reencontrarse con varios de esos compañeros representa uno de los mayores atractivos de este homenaje, ya que muchos de ellos compartieron el inicio de una etapa decisiva en sus carreras profesionales.

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El actor también celebró la respuesta del público antes del estreno. “Muy contentos de que los boletos ya casi se acaban. El espectáculo está muy lindo y muy emocionados”, afirmó, dejando claro que el regreso de Hoy No Me Puedo Levantar mantiene vivo el entusiasmo de quienes disfrutaron el musical hace veinte años y de nuevas generaciones que ahora podrán vivir esta experiencia.