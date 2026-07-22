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Hombre muere baleado en Tlaquepaque tras presunto abuso sexual a cachorro husky de cuatro meses

El hombre de 32 años recibió disparos en los genitales y ambas entrepiernas; murió horas después en un hospital

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El hombre de 32 años recibió disparos en los genitales y ambas entrepiernas; murió horas después en un hospital. Crédito: Captura de pantalla
El hombre de 32 años recibió disparos en los genitales y ambas entrepiernas; murió horas después en un hospital. Crédito: Captura de pantalla

Un hombre de 32 años murió la tarde del martes en la colonia San Martín de las Flores de Abajo, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tras recibir disparos en los genitales y ambas entrepiernas sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en su cruce con Ocampo, por maltrato animal.

El ataque ocurrió alrededor de las 16:45 horas, después de que varios testigos presenciaron al sujeto en un presunto acto de abuso sexual contra un cachorro husky de cuatro meses, versión que las autoridades investigan.

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Los agresores, cuyas características no fue posible establecer en el lugar, dispararon contra el hombre y huyeron sin ser identificados.

De acuerdo con los primeros reportes, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) recibió el reporte del incidente y despachó de inmediato unidades de la Policía Municipal y paramédicos al sitio. Los elementos encontraron al hombre tendido junto a un automóvil rojo sobre la vialidad.

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Los Servicios Médicos Municipales le brindaron los primeros auxilios en el lugar. Después, los paramédicos lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde falleció horas más tarde a causa de la gravedad de las heridas.

Una cinta amarilla con el texto "Escena del crimen" en letras negras mayúsculas atraviesa la parte inferior de la imagen sobre asfalto gris texturizado.
Una cinta policial amarilla con la inscripción "Escena del crimen" demarca una zona investigada en el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisaría Municipal de Tlaquepaque informó que en el lugar no fue posible obtener características de los agresores. Las autoridades tampoco pudieron establecer plenamente el móvil de la agresión de forma inmediata.

Los testigos presentes en la escena declararon ante las autoridades que el hombre presuntamente realizaba abuso sexual contra el cachorro en el momento del ataque. Los agresores escaparon sin que ningún elemento policial lograra interceptarlos.

El cachorro husky y la intervención de Bienestar Animal de Tlaquepaque

El cachorro husky permaneció escondido y visiblemente asustado debajo del mismo automóvil rojo junto al que fue atacado el hombre. Personal de Bienestar Animal de Tlaquepaque llegó al sitio y puso al animal bajo resguardo para valorar su estado de salud.

Las autoridades municipales garantizaron la protección del cachorro de cuatro meses tras retirarlo de la escena. El animal quedó bajo el cuidado de la dependencia municipal mientras avanza la investigación.

De forma preliminar, las autoridades establecieron que el fallecido era hermano de la dueña del cachorro. Este dato forma parte de las líneas de investigación que la Fiscalía de Jalisco abrió tras los hechos.

Primer plano de cinta amarilla 'NO PASE POLICÍA' en el suelo mojado de una calle oscura con hojas secas. Luces rojas y azules de vehículos policiales difuminadas al fondo.
Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía' y luces de emergencia al fondo señala una zona de investigación en una calle mojada de México tras el asesinato de un agente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscalía inició una carpeta de investigación para esclarecer tanto el homicidio como el presunto caso de maltrato y abuso sexual contra el animal. Ambas líneas de investigación corren de manera paralela.

La Fiscalía de Jalisco investiga el homicidio y el presunto abuso animal

La carpeta de investigación abierta por la Fiscalía de Jalisco abarca dos frentes: el asesinato del hombre de 32 años y el presunto abuso sexual cometido contra el cachorro. Las autoridades aún no confirmaron oficialmente el móvil del ataque armado.

El caso generó indignación pública por la violencia ejercida presuntamente contra un animal indefenso y por el desenlace armado en plena vía pública. El ataque ocurrió a plena luz del día en una avenida transitada del municipio.

La Fiscalía de Jalisco tiene su sede en calle 14, colonia Colón Industrial, en Guadalajara, y atiende denuncias al teléfono 33 3837 6000. Los ciudadanos también pueden reportar casos de maltrato animal ante la PROFEPA a través de su formulario en línea o al número 800 7763372.

Quienes deseen reportar maltrato animal en Tlaquepaque pueden acudir al Centro de Salud Animal, ubicado en San José Poniente 77, colonia Nueva Santa María. Para denuncias en Guadalajara, la línea GuaZap atiende en el 33 3610 1010, y en Zapopan el número de reporte es el 33 3818 2200, extensión 3285, disponible las 24 horas.

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