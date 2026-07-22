México

EZLN se reunirá con madres buscadoras en la CDMX el próximo mes de diciembre

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional expresa su admiración y acompaña el dolor de las personas buscadoras de desaparecidos en México, donde hay más de 133 mil casos

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Persona con pasamontañas negro y gorra oscura fuma pipa con humo blanco. Hay otras personas con pasamontañas y gorras al fondo, frente a un mural
Un miembro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con pasamontañas fuma una pipa durante la conmemoración del 33 aniversario del levantamiento en Ciudad de México. (Cuartoscuro)

Desde San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que dirigentes y bases de apoyo se trasladarán a Ciudad de México el próximo mes de diciembre de 2026, donde estarán todo el mes realizando encuentros con organizaciones, colectivos, pueblos originarios y movimientos sociales. Además, se conmemorará el 33 aniversario del levantamiento zapatista del 1 de enero de 2027.

El anuncio se dio durante el primer día del semillero “Guerra contra la Humanidad”. (Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio)”.

La reunión con personas buscadoras tiene como propósito expresarles de manera personal “nuestra admiración, nuestro cariño y nuestro respeto a colectivos de buscadoras y buscadores”, dijo el subcomandante Moisés. También explicó que el encuentro buscará decirles que “en las montañas del sureste mexicano compartimos su dolor, y sobre todo, su empeño de verdad y justicia”.

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El encuentro con madres buscadoras se extenderá durante todo diciembre

Moisés señaló que los zapatistas iremos a la Ciudad de México y ahí haremos base para encontrarnos con todas esas personas y así organizar juntos futuras reuniones y actividades”. Añadió que durante la estancia de diciembre también habrá encuentros con otras luchas y resistencias.

Ese bloque de actividades responde a una decisión política y organizativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Según explicó el subcomandante, el viaje a la capital se basa en que, “en el espíritu del Común”, la idea, el plan y la concreción de la siguiente etapa de la Gira por la Vida deben acordarse con individuos, grupos, colectivos, movimientos y organizaciones de la Sexta México.

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La razón, dijo, es territorial y organizativa: “puesto que es su geografía donde se resiste, lucha y se rebelan y revelan las formas organizativas anticapitalistas y donde nos proponemos realizar la siguiente etapa”.

Expertos de la ONU exigen investigar hostigamiento e intimidación contra familias de personas desaparecidas durante el Mundial 2026
Expertos de la ONU exigen investigar hostigamiento e intimidación contra familias de personas desaparecidas durante el Mundial 2026. Crédito: Cuartoscuro

El apoyo del EZNL hacia los colectivos buscadores se da tras el Mundial 2026, donde la CDMX fue una de las tres sedes y en donde familias y víctimas de personas desaparecidas se organizaron para hacer manifestaciones pacíficas con el objetivo de denunciar ante la prensa internacional la crisis de desaparición que enfrenta México con más de 133 mil personas no localizadas; sin embargo, las protestas fueron reprimidas por elementos de seguridad. Además, buscadores provenientes de Jalisco, fueron señalados por el poder federal de recibir “apoyo” para trasladarse a la capital, por lo que se iniciaron investigaciones.

El hostigamiento hacia los buscadores ha sido repudiado por distintos colectivos defensores de derechos humanos y organismos como la ONU, que expresó su preocupación y llamó al gobierno de México a investigar los hechos hasta dar con los responsables.

El semillero zapatista concluye el 24 de julio en San Cristóbal de las Casas

La declaración de Moisés ocurrió en la primera jornada del semillero convocado para analizar la guerra y la contrainsurgencia, la militarización, el fracking, los megaproyectos, el despojo a los pueblos y la desaparición de personas. Las actividades se desarrollan durante toda la semana y concluyen este 24 de julio en San Cristóbal de las Casas.

Crédito: Jesús Áviles/ Infobae México
Crédito: Jesús Áviles/ Infobae México

El programa incluye mesas integradas por activistas, académicos y especialistas sobre la guerra contra los pueblos y la naturaleza, así como sobre el aparato de guerra. La publicación agregó que también habrá “una mesa especial con personas del ‘supremacismo’ que tanto aterra al sistema y a las derechas viejas, nuevas, recicladas y remasterizadas”, con información recuperada de Desinformémonos.

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