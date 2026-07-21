Señora de 80 años experimenta el ‘Quiere volar’ en el Zócalo y se vuelve viral 

Doña Rossy, de 80 años, afirmó que no quería irse de este mundo sin experimentar el famoso 'quiere volar'.

Uno de los fenómenos más populares que dejó la Copa del Mundo 2026 no ocurrió dentro de una cancha, sino entre los miles de aficionados que se reunieron en las distintas sedes del torneo. Se trata del famoso “Quiero Volar”, una dinámica que se volvió tendencia en México y que consistía en cargar a una persona para impulsarla por los aires mientras era grabada en video.

La actividad comenzó a multiplicarse durante el Mundial en lugares emblemáticos como el Ángel de la Independencia, las inmediaciones del Estadio Azteca y los diferentes FIFA Fan Fest instalados en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde reporteros, turistas y aficionados decidieron sumarse al reto que rápidamente conquistó las redes sociales.

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Sin embargo, entre todas las personas que participaron, hubo una historia que logró tocar el corazón de miles de internautas.

(Captura de pantalla)

La protagonista fue Doña Rossy, una mujer de 80 años que aprovechó los últimos días de la justa mundialista para visitar el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México y cumplir un deseo que, según confesó, no quería seguir posponiendo.

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Con una enorme sonrisa y rodeada de aplausos, la adulta mayor aceptó ser cargada por varios asistentes para experimentar el ya famoso “Quiero Volar”, desatando la emoción de quienes presenciaban el momento.

Después de vivir la experiencia, Doña Rossy compartió la emoción que sintió y dejó una reflexión que rápidamente comenzó a circular entre los usuarios de redes sociales.

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“Muy feliz, soñada, encantada. Yo estoy muy contenta. Soy del distrito (CDMX) y es que si no lo hago ahorita, ya no lo hice nunca. Entonces, yo me siento muy contenta. En verdad volé. Que sigamos asó, con relajo o sin relajo pero con mucha educación”, expresó.

(Captura de pantalla)

Sus palabras fueron suficientes para convertir el video en uno de los contenidos más compartidos durante los últimos días del Mundial. La grabación, publicada por la creadora de contenido Fabiola Méndez, acumuló miles de reproducciones y una avalancha de mensajes que destacaban tanto la actitud de Doña Rossy como la enseñanza que dejó su decisión.

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(Captura de pantalla)

Entre las respuestas más populares aparecieron comentarios como “Ya me vi en el 2038 cumpliendo mi sueño de volar”, “Las cosas se tienen que hacer hoy, nunca mañana”, “El cuerpo envejece pero el alma jamás”, “Envejecer es obligatorio, hacerse viejo es opcional”, “La definición de ‘viveee carajo que te vas a moriiiiiiir’”, “Frase del día... Si no lo hago ahorita, ya no lo hice nunca” y “Por favor abran los ojos la vida solo hay 1 háganlo, sin miedo”.

¿Qué era el ‘Quiere Volar’?

Más allá de convertirse en una tendencia de internet, el “Quiero Volar” terminó simbolizando el ambiente de convivencia y celebración que caracterizó a los FIFA Fan Fest durante la Copa del Mundo. Decenas de personas de distintas edades decidieron participar en la dinámica simplemente por diversión y para conservar un recuerdo diferente del torneo.

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En el caso de Doña Rossy, la experiencia adquirió un significado especial. Su historia fue interpretada por muchos usuarios como un recordatorio de que nunca es tarde para cumplir un sueño, por sencillo que parezca, y de que las mejores experiencias suelen vivirse cuando se dejan de lado los miedos.

Aunque el Mundial 2026 ya llegó a su fin, momentos como este continúan recorriendo las redes sociales y mantienen vivo el espíritu festivo que dejó el torneo en México. Entre goles, celebraciones y miles de recuerdos, la imagen de una mujer de 80 años levantando los brazos mientras “volaba” sobre la multitud se convirtió en una de las postales más entrañables del certamen, demostrando que la pasión por disfrutar la vida no entiende de edades y que, como ella misma dijo, hay oportunidades que simplemente no pueden dejarse pasar.

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