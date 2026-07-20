FIFA Fan Fest del Zócalo CDMX termina actividades tras la final del Mundial 2026: registró más de dos millones de asistentes

FIFA Fan Fest del Zócalo CDMX termina actividades tras la final del Mundial 2026 ( EFE/Mario Guzmán)

Terminó la Copa Mundial 2026 y con ello concluyeron las actividades en el FIFA Fan Festival del Zócalo de la Ciudad de México y en las 16 alcaldías de la capital, después de 32 jornadas organizadas con motivo del Mundial 2026 los festivales futboleros también acabaron, según informó la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB).

El espacio se consolidó como punto de encuentro para miles de personas que siguieron los partidos y participaron en actividades recreativas, culturales y de convivencia familiar.

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Durante este domingo 19 de julio, cuando se transmitió la final del torneo, acudieron 110 mil aficionadas y aficionados nacionales e internacionales al corazón de la capital. La jornada transcurrió en un ambiente de celebración, convivencia y respeto en la Ciudad de México.

Con un video que supera los nueve millones de reproducciones desde el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México, se convirtió en uno de los personajes más virales del Mundial 2026

"Durante la jornada de este domingo, en la que se llevó a cabo la transmisión de la Final de la Copa Mundial, se registró una afluencia de 110 mil aficionadas y aficionados nacionales e internacionales que acudieron al corazón de la capital para vivir este acontecimiento deportivo en un ambiente de celebración, convivencia y respeto“, se lee en el boletín que compartieron.

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Más de dos millones de personas acudieron al Fan Fest del Zócalo CDMX durante el Mundial 2026

Desde el inicio de actividades, el pasado 11 de junio, y hasta su cierre, la asistencia acumulada fue cercana a 2 millones de personas. Esa afluencia correspondió a las transmisiones deportivas y a las actividades realizadas en este espacio público de la capital.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un dispositivo de seguridad y vigilancia en el Fan Festival. El operativo incluyó filtros de revisión para ordenar el ingreso y evitar el acceso de objetos prohibidos y bebidas alcohólicas, además de recorridos de prevención y proximidad y pruebas amistosas de alcoholemia.

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También participaron oficiales de Tránsito con desvíos y cortes a la circulación vehicular en calles aledañas al primer cuadro de la ciudad. La medida buscó mantener la movilidad en la zona durante el desarrollo de las actividades.

Más de dos millones de personas acudieron al Fan Fest del Zócalo CDMX durante el Mundial 2026 (Jefatura Gobierno CDMX)

Autoridades reportan saldo blanco durante eventos mundialistas en CDMX

Durante el despliegue policial en los alrededores de la avenida Paseo de la Reforma, las autoridades detectaron dos camionetas que transportaban latas de cerveza. Las bebidas fueron decomisadas y destruidas.

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En la avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico, también fueron decomisadas bebidas alcohólicas. Las acciones formaron parte del operativo aplicado en la zona.

La SECGOB señaló que las actividades se desarrollaron de forma ordenada y sin incidentes mayores. Atribuyó ese resultado al trabajo coordinado entre dependencias del Gobierno de la Ciudad de México en tareas de seguridad, movilidad, protección civil, atención médica prehospitalaria, gestión de riesgos, limpieza y servicios urbanos.

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A lo largo de las 32 jornadas se desplegaron dispositivos interinstitucionales para atender a la ciudadanía (Jefatura Gobierno CDMX)

Además, la dependencia mantuvo presencia permanente en los filtros de acceso y dentro del recinto. Ahí realizó labores de supervisión, prevención y orientación, junto con acciones para inhibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en las inmediaciones y dentro de la Plaza de la Constitución.

A lo largo de las 32 jornadas se desplegaron dispositivos interinstitucionales para atender a la ciudadanía. En esas acciones participó personal de distintas dependencias locales con labores preventivas, de orientación, monitoreo y respuesta oportuna.

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La realización de este encuentro deportivo internacional en la Ciudad de México permitió fortalecer la convivencia comunitaria, promover el uso y disfrute del espacio público y proyectar a la capital del país como un espacio abierto, incluyente y con capacidad para albergar eventos de relevancia mundial.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, reiteró su compromiso de continuar con la realización de eventos internacionales mediante una coordinación institucional eficaz enfocada en la seguridad, el bienestar y la sana convivencia de habitantes y visitantes.

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