Clima en CDMX hoy lunes 20 de julio: ¿lloverá esta tarde en la capital?

Un panorama de la Ciudad de México ilustra un clima dual, con el Ángel de la Independencia bajo el sol y el cielo encapotado con lluvia y relámpagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este lunes 20 de julio predominará un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde, con cielo medio nublado a nublado, condiciones que favorecerán la presencia de lluvias aisladas en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con el boletín meteorológico emitido a las 07:00 horas, el viento será de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 km/h. La dependencia exhortó a la población a mantenerse informada mediante el Sistema de Alerta Temprana, aunque este día no existen condiciones para tiempo severo.

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¿Lloverá esta tarde en la Ciudad de México?

Sí, aunque las precipitaciones serán de baja intensidad.

La SGIRPC prevé lluvias aisladas con intervalos de chubascos, principalmente durante la tarde, con mayor probabilidad en las partes altas del sur y poniente de la Ciudad de México.

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El pronóstico contempla acumulados de lluvia menores a 15 milímetros, por lo que no se esperan tormentas intensas ni fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, las precipitaciones podrían ocasionar pavimento resbaladizo, algunos encharcamientos y reducción de la visibilidad en zonas donde se presenten los chubascos.

La temperatura máxima alcanzará los 27 grados

La tarde de este lunes será una de las más cálidas de los últimos días en la capital, con una temperatura máxima de 27 grados Celsius, mientras que la mínima será de 15 grados, de acuerdo con el reporte oficial.

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Durante las primeras horas de la tarde predominarán periodos de sol entre nubes, lo que favorecerá un ambiente caluroso. Conforme avance la jornada aumentará la nubosidad y crecerá la probabilidad de lluvias aisladas.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y llevar paraguas si se realizarán actividades al aire libre.

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Calidad del aire y actividad del Popocatépetl

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) reportó que, a las 06:00 horas, la calidad del aire era aceptable, con partículas PM2.5 como principal contaminante.

Respecto al volcán Popocatépetl, el Semáforo de Alerta Volcánica permanece en Amarillo Fase 2. El boletín indica que, en caso de una emisión de ceniza, la pluma se desplazaría hacia el suroeste, sin que se prevean afectaciones importantes para la Ciudad de México.

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Recomendaciones para la tarde de este lunes

Ante el pronóstico para este 20 de julio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda:

Llevar paraguas o impermeable , especialmente si permanecerás en el sur o poniente de la ciudad durante la tarde.

Mantenerte hidratado y utilizar protector solar debido al ambiente caluroso.

Conducir con precaución en caso de lluvia por el pavimento mojado y la reducción de la visibilidad.

No tirar basura en la vía pública , para evitar obstrucciones en las coladeras.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales de la SGIRPC para conocer cualquier actualización del pronóstico.

Aunque este lunes no se esperan fenómenos meteorológicos severos en la Ciudad de México, las autoridades recomiendan no bajar la guardia, ya que las lluvias aisladas podrían presentarse durante la tarde, principalmente en las zonas altas del sur y poniente de la capital.

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