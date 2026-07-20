México

Clima en CDMX hoy lunes 20 de julio: ¿lloverá esta tarde en la capital?

La Ciudad de México tendrá una tarde cálida con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias aisladas en algunas alcaldías

Guardar
Google icon
Ángel de la Independencia, edificios, cielo soleado y nublado con lluvia, arcoíris, relámpagos, calle mojada con coches, personas con paraguas.
Un panorama de la Ciudad de México ilustra un clima dual, con el Ángel de la Independencia bajo el sol y el cielo encapotado con lluvia y relámpagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este lunes 20 de julio predominará un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde, con cielo medio nublado a nublado, condiciones que favorecerán la presencia de lluvias aisladas en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con el boletín meteorológico emitido a las 07:00 horas, el viento será de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 km/h. La dependencia exhortó a la población a mantenerse informada mediante el Sistema de Alerta Temprana, aunque este día no existen condiciones para tiempo severo.

PUBLICIDAD

¿Lloverá esta tarde en la Ciudad de México?

Sí, aunque las precipitaciones serán de baja intensidad.

Imagen ZU6WS3XGUVDZ5N3NQPCOQXU6K4

La SGIRPC prevé lluvias aisladas con intervalos de chubascos, principalmente durante la tarde, con mayor probabilidad en las partes altas del sur y poniente de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

El pronóstico contempla acumulados de lluvia menores a 15 milímetros, por lo que no se esperan tormentas intensas ni fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, las precipitaciones podrían ocasionar pavimento resbaladizo, algunos encharcamientos y reducción de la visibilidad en zonas donde se presenten los chubascos.

La temperatura máxima alcanzará los 27 grados

La tarde de este lunes será una de las más cálidas de los últimos días en la capital, con una temperatura máxima de 27 grados Celsius, mientras que la mínima será de 15 grados, de acuerdo con el reporte oficial.

Durante las primeras horas de la tarde predominarán periodos de sol entre nubes, lo que favorecerá un ambiente caluroso. Conforme avance la jornada aumentará la nubosidad y crecerá la probabilidad de lluvias aisladas.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y llevar paraguas si se realizarán actividades al aire libre.

Calidad del aire y actividad del Popocatépetl

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) reportó que, a las 06:00 horas, la calidad del aire era aceptable, con partículas PM2.5 como principal contaminante.

Respecto al volcán Popocatépetl, el Semáforo de Alerta Volcánica permanece en Amarillo Fase 2. El boletín indica que, en caso de una emisión de ceniza, la pluma se desplazaría hacia el suroeste, sin que se prevean afectaciones importantes para la Ciudad de México.

Recomendaciones para la tarde de este lunes

Ante el pronóstico para este 20 de julio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda:

  • Llevar paraguas o impermeable, especialmente si permanecerás en el sur o poniente de la ciudad durante la tarde.
  • Mantenerte hidratado y utilizar protector solar debido al ambiente caluroso.
  • Conducir con precaución en caso de lluvia por el pavimento mojado y la reducción de la visibilidad.
  • No tirar basura en la vía pública, para evitar obstrucciones en las coladeras.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales de la SGIRPC para conocer cualquier actualización del pronóstico.

Aunque este lunes no se esperan fenómenos meteorológicos severos en la Ciudad de México, las autoridades recomiendan no bajar la guardia, ya que las lluvias aisladas podrían presentarse durante la tarde, principalmente en las zonas altas del sur y poniente de la capital.

Temas Relacionados

ClimaCDMXLluviasmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 20 de julio

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 20 de julio

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de julio: buen avance sobre Avenida Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de julio: buen avance sobre Avenida Paseo de la Reforma

“El Mayo” Zambada está muy enfermo: juez reconoce que el narco mexicano está al borde del deterioro cognitivo

Durante la audiencia en Nueva York, el magistrado Brian Cogan recomendó a la Oficina Federal de Prisiones tomar en cuenta su estado de salud y enviarlo a un centro penitenciario con atención médica especializada

“El Mayo” Zambada está muy enfermo: juez reconoce que el narco mexicano está al borde del deterioro cognitivo

El Mayo Zambada busca no ser admirado por lo jóvenes: “En el narcotráfico no hay ganadores”

Frank A. Pérez, abogado del cofundador del Cártel de Sinaloa, detalló a Pie de Nota que el líder criminal buscó asumir su responsabilidad al declararse culpable y aceptar la cadena perpetua

El Mayo Zambada busca no ser admirado por lo jóvenes: “En el narcotráfico no hay ganadores”

Embajada de España agradece felicitación de Sheinbaum y a México por felicitación a la selección: “Han sido una gran sede mundialista”

La presidenta participó en la premiación del torneo junto con Donald Trump, Mark Carney y Gianni Infantino, en una ceremonia que cerró la Copa organizada por tres países de Norteamérica

Embajada de España agradece felicitación de Sheinbaum y a México por felicitación a la selección: “Han sido una gran sede mundialista”
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Mayo” Zambada está muy enfermo: juez reconoce que el narco mexicano está al borde del deterioro cognitivo

“El Mayo” Zambada está muy enfermo: juez reconoce que el narco mexicano está al borde del deterioro cognitivo

El Mayo Zambada busca no ser admirado por lo jóvenes: “En el narcotráfico no hay ganadores”

De aceptar su muerte a blindar su legado: las razones por las que “El Mayo” habría accedido a la cadena perpetua en EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: Vinculan a proceso al “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, seguirá preso en el penal de San Miguel

“Vamos por ustedes”: la amenaza de la DEA a funcionarios corruptos tras condena a ‘El Mayo’ Zambada

ENTRETENIMIENTO

Reconocida actriz mexicana asegura que en su otra vida fue hija del faraón Ramsés

Reconocida actriz mexicana asegura que en su otra vida fue hija del faraón Ramsés

Alejandra Guzmán reaparece tras cirugías y anuncia su regreso a los escenarios: “Puedo durar 38 años más en el rock and roll”

Estos son los precios para ver a Belinda, Danna y Mariana Treviño en “Mentiras All Stars” en CDMX

Padre de Ana Bárbara responde a Adri Toval tras señalamientos de presunto abuso sexual contra las hermanas de la cantante

Rafael Inclán habla sobre las acusaciones contra su primo Alfonso Obregón, voz de Shrek: “El acoso es de muchas formas”

DEPORTES

Sheinbaum abandera a la Delegación Mexicana de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Sheinbaum abandera a la Delegación Mexicana de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Claudia Sheinbaum relata su encuentro con Messi al entregar el Balón de Oro a Rodri

Trump, el Rey de España y otros líderes felicitaron a México y a la selección por el Mundial 2026, revela Sheinbaum

José Ramón Fernández lanza fuerte critica a Messi por frustración en la Final del Mundial 2026: “Impropio de una leyenda”

Jorge Pietrasanta explota y pide la salida de Ricardo Lavolpe de México tras su polémica declaración: “Es malagradecido”