Osmar Olvera y Juan Celaya dan el oro a México en trampolín sincronizado en Guadalajara

Olvera y Celaya mantuvieron la ventaja de principio a fin en la Copa México de Clavados 2026, superando a sus rivales de Alemania y Colombia. (X/ @conadeoficial)

La delegación mexicana obtuvo su primera medalla dorada en la Copa México de Clavados 2026 gracias a la dupla conformada por Osmar Olvera y Juan Celaya, quienes se impusieron en la final de trampolín sincronizado de tres metros varonil.

El triunfo en Guadalajara representa un avance clave para el equipo nacional rumbo a futuros compromisos internacionales.

La dupla marcó el ritmo desde la primera ronda en el Centro Acuático Metropolitano y sostuvo la ventaja durante todas las rondas. (Instagram/ @codejal)

Con una suma de 408.39 puntos, Olvera y Celaya aseguraron el primer lugar y colocan el nombre de México en lo más alto del podio. El resultado refuerza la posición de ambos como referentes de los clavados nacionales.

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Olvera y Celaya dominan de principio a fin

Desde la primera ronda, la dupla mexicana marcó el ritmo de la competencia en el Centro Acuático Metropolitano. El público reconoció cada salto con aplausos y mantuvo la expectativa hasta el último clavado.

La pareja mexicana mostró una sincronía precisa en sus ejecuciones.

Completaron seis clavados con alto grado de dificultad .

Mantuvieron la ventaja sobre sus rivales durante todas las rondas.

La pareja completó seis clavados con alto grado de dificultad y mostró sincronía precisa en sus ejecuciones en el trampolín de tres metros sincronizado. (X/ @conadeoficial)

La diferencia se reflejó en la puntuación final: los alemanes Timo Barthel y Tim Axer sumaron 362.46 unidades, mientras que los colombianos Luis Uribe y Sebastián Morales alcanzaron 346.29 puntos.

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De esta manera, la actuación de los mexicanos les permitió despegarse del resto de los equipos y consolidar el triunfo.

Un podio con sello mexicano

La competencia por las medallas se resolvió con una presencia destacada de México en la tabla de resultados. El equipo anfitrión respondió con resultados sólidos ante la ausencia de los habituales dominadores chinos.

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México se adjudicó el oro con 408.39 puntos .

Alemania obtuvo la plata con 362.46 unidades .

Colombia se quedó el bronce tras conseguir 346.29 puntos .

La segunda pareja mexicana, Jesús Agúndez y Gabriel Vázquez, terminó cuarta con 344.88 puntos.

La dupla mexicana ganó la final en Guadalajara con 408.39 puntos y se colocó en lo más alto del podio en la Copa México de Clavados 2026. (Instagram/ @codejal)

El desempeño de las duplas nacionales confirma el crecimiento del equipo y coloca al país como referente en la especialidad.

Triunfo en Guadalajara con la mira en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El resultado de Olvera y Celaya en Guadalajara representa algo más que una medalla: consolida su preparación rumbo a nuevos desafíos en el ciclo olímpico y refuerza la confianza del equipo.

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La dupla mexicana mantiene la mira en los Juegos Centroamericanos y del Caribe .

El triunfo refuerza la preparación para enfrentar a las principales potencias del continente.

Juan Celaya disputará la final individual de trampolín de tres metros en busca de ampliar la cosecha mexicana.

El triunfo en Guadalajara refuerza la preparación de la delegación mexicana rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.(Conade)

De esta manera, la Copa México de Clavados 2026 deja abierta la expectativa para el desempeño de los atletas nacionales en las siguientes etapas del calendario internacional.

El equipo mexicano cerró la jornada con la certeza de haber dado un paso firme en el escenario mundial de los clavados.