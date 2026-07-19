México

Hija de Ernesto Ruffo acusa “trato indigno”, pide respetar presunción de inocencia tras audiencia prolongada

El primer gobernador del PAN ha enfrentado una audiencia inicial que ha durado más de 24 horas

Guardar
Google icon
Hija de Ernesto Ruffo acusa “trato indigno”, pide respetar presunción de inocencia tras audiencia prolongada. (Captura de pantalla)
Hija de Ernesto Ruffo acusa “trato indigno”, pide respetar presunción de inocencia tras audiencia prolongada. (Captura de pantalla)

La audiencia inicial del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se ha prolongado más de 24 horas, ante esta situación, su hija, Verónica Ruffo, difundió un video donde acusó que su padre es tratado de manera “indigna”, además, detalló que tras su detención el pasado 16 de julio, fue trasladado a más de dos mil kilómetros de su domicilio.

El exfuncionario es acusado de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, también conocido como huachicol fiscal, sin embargo, su hija negó que su estilo de vida refleje la vinculación a los delitos de los que actualmente se le vincula:

PUBLICIDAD

“La gente que lo conoce sabe la sencillez con la que vive y ha vivido toda su vida. De una manera modesta, sin lujos, camina por las calles de Ensenada como lo ha hecho toda la vida y la gente lo saluda porque me consta”.

Destacó su trayectoria como el primer gobernador de oposición, perteneciente al PAN, de quien también dijo dedicó más de 40 años al servicio público, aseguró que en medio siglo nunca había tenido ningún señalamiento, “hoy recibe un trato indigno y humillante, sin poder siquiera poder hablar con su familia. Mi papá nunca se escondió”.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Ernesto RuffoPANHuachicolHuachicol FiscalBaja CaliforniaContrabando de combustibleRicardo Thompson NavarroNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México este 18 de julio: se registra otro sismo de magnitud 4.7 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México este 18 de julio: se registra otro sismo de magnitud 4.7 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Termina el Mundial 2026 y la Embajada de Noruega comparte emotivo mensaje para México: “El amor es recíproco”

La representación diplomática noruega en México expresó su gratitud por el trato recibido de la gente nacional durante la celebración de la Copa del Mundo

Termina el Mundial 2026 y la Embajada de Noruega comparte emotivo mensaje para México: “El amor es recíproco”

En avión de la Defensa, así llegará Sheinbaum a NY para el partido de clausura Argentina vs España

La presidenta de México viajará la noche de este 18 de julio tras la cancelación del vuelo comercial

En avión de la Defensa, así llegará Sheinbaum a NY para el partido de clausura Argentina vs España

PAN ratifica denuncia contra morenista Julieta Ramírez por actos anticipados de campaña en Baja California

Liderazgos y legisladores del partido actuaron penalmente contra la aspirante morenista al gobierno de Baja California

PAN ratifica denuncia contra morenista Julieta Ramírez por actos anticipados de campaña en Baja California

Sismo de 4.7 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.7 de magnitud se registra en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 18 de julio: hallan 10 cuerpos en Zacatecas; cinco colgaban de un puente

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 18 de julio: hallan 10 cuerpos en Zacatecas; cinco colgaban de un puente

Balazos contra domicilio vinculado al medio Adiscusión envían un mensaje, advierte organismo protector de periodistas de Sinaloa

Gabinete de Seguridad afirma que no habrá impunidad y refuerza operativo en Zacatecas tras hallazgo de 10 cuerpos

Asesinan a Ignacio Castrejón, expresidente municipal de Sombrerete, en jornada que dejó 10 muertos en Zacatecas

De estudiante ejemplar en China a poderoso importador de precursores de droga en México: la vida de Zhang el “Rey del Fentanilo”

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Huppenkothen es hospitalizada de emergencia por una bacteria en sus riñones

Vanessa Huppenkothen es hospitalizada de emergencia por una bacteria en sus riñones

Hijo de Erika Buenfil no entiende por qué Pedro Sola sigue en Ventaneando: “Se me hace de mal gusto”

Ese Pérez comparte su estrategia para La Casa de los Famosos México 2026

Los mejores memes en México que dejó el estreno de La Odisea, la nueva película de Nolan

Esta es la emotiva canción que Aylín Mujica le dedicó a su hijo Mauro tras su muerte

DEPORTES

Termina el Mundial 2026 y la Embajada de Noruega comparte emotivo mensaje para México: “El amor es recíproco”

Termina el Mundial 2026 y la Embajada de Noruega comparte emotivo mensaje para México: “El amor es recíproco”

Ángel Correa frena fichajes en Tigres al no llegar a un acuerdo con River Plate

Erik Lira confirma su futuro en Europa y revela que fue lo que más le costó en el Mundial 2026

Fox Sports confirma transmisión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: cuándo comienza la justa veraniega

Histórica participación en el Mundial 2026: los 10 hitos de la Selección Mexicana durante el torneo de la FIFA