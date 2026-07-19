Hija de Ernesto Ruffo acusa “trato indigno”, pide respetar presunción de inocencia tras audiencia prolongada. (Captura de pantalla)

La audiencia inicial del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se ha prolongado más de 24 horas, ante esta situación, su hija, Verónica Ruffo, difundió un video donde acusó que su padre es tratado de manera “indigna”, además, detalló que tras su detención el pasado 16 de julio, fue trasladado a más de dos mil kilómetros de su domicilio.

El exfuncionario es acusado de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, también conocido como huachicol fiscal, sin embargo, su hija negó que su estilo de vida refleje la vinculación a los delitos de los que actualmente se le vincula:

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“La gente que lo conoce sabe la sencillez con la que vive y ha vivido toda su vida. De una manera modesta, sin lujos, camina por las calles de Ensenada como lo ha hecho toda la vida y la gente lo saluda porque me consta”.

Destacó su trayectoria como el primer gobernador de oposición, perteneciente al PAN, de quien también dijo dedicó más de 40 años al servicio público, aseguró que en medio siglo nunca había tenido ningún señalamiento, “hoy recibe un trato indigno y humillante, sin poder siquiera poder hablar con su familia. Mi papá nunca se escondió”.

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