México

Liga Mx: Así queda la tabla general luego de terminar la jornada 1 del torneo Apertura 2026

Pachuca goleó de visita a los Pumas, Cruz Azul remontó a San Luis, Toluca sorprendió a las Chivas y América hizo lo propio frente a Querétaro

Guardar
Google icon
Comenzó ya el torneo Apertura 2026 de la Liga MX
Comenzó ya el torneo Apertura 2026 de la Liga MX (X / LIGA BBVA MX)

Finalizó la primera fecha del campeonato Apertura 2026 de la Liga Mx y los clubes: Pachuca, Tijuana, Toluca, Atlas, Cruz Azul, Monterrey, Necaxa, Puebla y América debutaron con victoria. Los Tuzos se colocarán en la cima de la clasificación por mejor diferencia de goles que los equipos anteriormente citados.

En cambio, los planteles del Club León, Santos Laguna, Club Atlético San Luis, Atlante FC, FC Juárez, Tigres de la UANL, Chivas de Guadalajara, Querétaro FC y Pumas de la UNAM sufrieron su primera derrota de la campaña. Los Capitalinos dormirán desde la parte más baja de la tabla por ser el más goleado de la primera jornada.

PUBLICIDAD

Resultados de la fecha 1 del torneo Apertura 2026

Arranco el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
Arranco el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX (X / LIGA BBVA MX)

El día jueves 17 de julio se llevaron a cabo los primeros dos partidos de la campaña. En Aguascalientes, Club Necaxa remontó al Atlante FC, 2-1, con las anotaciones de Julián Carranza y Misael Pedroza en el tiempo de compensación; los Potros jugaron su primer partido en Primera División en los últimos doce años.

En la frontera norte, los Xolos del Club Tijuana sellaron el primer revés de los Tigres UANL sin contar en cancha con el joven mundialista Gilberto Mora. La escuadra de Sebastián Abreu ganó con el tanto de Ramiro Arciaga y el doblete de Mourad El Ghezouani. Jonathan Herrera anidó para los Felinos en el estadio Caliente.

PUBLICIDAD

En San Luis Potosí, el campeón Cruz Azul estuvo a punto de caer por primera vez en la era de Joel Huiqui, no obstante el doblete de Jeremy Márquez y el penal anotado por Gabriel Fernández completaron la voltereta por 2-3 en casa del Atlético San Luis el día viernes 18 de julio; Sebastien Salles-Lamonge y Rafa Llorente batieron la meta celeste, 

En esa misma fecha, desde el Nou Camp de León, los Rojinegros del Atlas FC, que horas antes anunciaron la llegada de Hernán Crespo como director técnico, sorprendieron a la Fiera, igualmente por marcador de 2-3, a través de los goles de Duk, Alfonso González y el capitán Aldo Rocha; Diber Cambindo (sufrió expulsión) y Jordi Cortizo marcaron a favor de los Esmeraldas.

Pachuca es líder con mejor diferencia de goles
Pachuca es líder con mejor diferencia de goles (Especial)

Poco después, Club Puebla apagó las luces del estadio Olímpico Benito Juárez al vencer a los Bravos por la mínima diferencia. La anotación de Ignacio Puch fue suficiente para sumar de a tres en el arranque del Apertura 2026. Sin embargo, la Franja perderá a Iker Moreno en su duelo de la fecha dos, frente a Cruz Azul, por tarjeta roja.

Para el sábado 18 de julio, en el estadio México 68 los Tuzos del Club Pachuca apabullaron a los Pumas de la UNAM en el debut de Esteban Solari como técnico Auriazul. El par de tantos por conducto de Salomón Rondón y la diana de Elías Montiel decretaron una goliza de 0-3 en la CDMX.

En la Sultana del Norte, el Club de Futbol Monterrey Rayados aprovechó su localía ante los Guerreros del Club Santos. En la primera media hora el plantel de Matías Almeyda ya había hecho tres goles: dos de Lucas Ocampos y otro de Jesús Manuel Tecatito Corona. Sin embargo, los Laguneros descontaron con las dianas de Lucas Di Yorio y Eduardo Aguirre, pero no alcanzó el tiempo para impedir el triunfo de La Pandilla

Comenzó el Apertura 2026 de la Liga MX
Comenzó el Apertura 2026 de la Liga MX (X / LIGA BBVA MX)

En Guadalajara, los Diablos Rojos del Toluca FC hicieron la travesura en el estadio Akron para vencer a las Chivas. Alexis Vega aplicó la Ley del Ex con un penalti a lo Panenka y Jesús Gallardo sentenció el juego en la Perla del Occidente; el Rebaño padeció la expulsión de Ángel Baltazar Sepúlveda en el comienzo de la parte complementaria.

Finalmente, en el estadio Corregidora los Gallos de Querétaro FC cerraron la jornada 1 recibiendo a las Águilas del Club América, que lograron el triunfo en los minutos finales del partido a raíz de la anotación de Isaías Violante, pero no todo fue alegría dado que los Azulcremas no contarán con Alan Cervantes en la fecha dos por expulsión.

Temas Relacionados

Liga MXCruz AzulAméricaChivasPumasmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

PT brinda respaldo total a Santiago Nieto para buscar gubernatura de Querétaro

El exfuncionario suspira con ser el candidato de la 4T a la gubernatura de Querétaro y, en el camino, va ganando aliados

PT brinda respaldo total a Santiago Nieto para buscar gubernatura de Querétaro

Sin renovación de T-MEC hasta 2042 “cada día perdemos competitividad”, afirma Roberto Lazzeri en aras de la tercera ronda de negociaciones

Marcelo Ebrard encabezará las próximas revisiones del tratado comercial con Estados Unidos en la semana del 20 de julio

Sin renovación de T-MEC hasta 2042 “cada día perdemos competitividad”, afirma Roberto Lazzeri en aras de la tercera ronda de negociaciones

La historia de Aylín Mujica y otras famosas que enfrentaron la pérdida de sus hijos

La muerte de Mauro Menéndez sacudió al medio artístico, recordando historias de otras celebridades que también sufrieron dolorosas perdidas

La historia de Aylín Mujica y otras famosas que enfrentaron la pérdida de sus hijos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 18 de julio: hallan 10 cuerpos en Zacatecas; cinco colgaban de un puente

Cinco víctimas aparecieron colgadas de un puente en Pánuco, mientras otras cuatro fueron localizadas en Morelos y una más en Sain Alto

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 18 de julio: hallan 10 cuerpos en Zacatecas; cinco colgaban de un puente

Johan Vásquez regresó al Estadio Olímpico Universitario para el Pumas vs Pachuca por esta razón

El zaguero del Genoa acudió al debut y agradeció a la afición por el apoyo a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

Johan Vásquez regresó al Estadio Olímpico Universitario para el Pumas vs Pachuca por esta razón
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 18 de julio: hallan 10 cuerpos en Zacatecas; cinco colgaban de un puente

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 18 de julio: hallan 10 cuerpos en Zacatecas; cinco colgaban de un puente

Zacatecas identifica a nueve de los 10 cuerpos de la jornada violenta: fiscalía ya tiene una línea de investigación

Fresnillo confirma la muerte de su secretario de Desarrollo Social y un bombero: estarían entre las 10 víctimas de Zacatecas

Hija de Ernesto Ruffo acusa “trato indigno”, pide respetar presunción de inocencia tras audiencia prolongada

Balazos contra domicilio vinculado al medio Adiscusión envían un mensaje, advierte organismo protector de periodistas de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La historia de Aylín Mujica y otras famosas que enfrentaron la pérdida de sus hijos

La historia de Aylín Mujica y otras famosas que enfrentaron la pérdida de sus hijos

Dónde hay salas IMAX en CDMX para ver La Odisea como Nolan lo desea

Denuncia contra Alfonso Obregón, voz de Shrek, podría crecer con dos presuntas víctimas más

Renuncia de una celebridad habría puesto en aprietos a la producción de La Casa de los Famosos México 2026

Revelan cuál era el mayor sueño de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica que murió por un infarto

DEPORTES

Osmar Olvera y Juan Celaya dan el oro a México en trampolín sincronizado en Guadalajara

Osmar Olvera y Juan Celaya dan el oro a México en trampolín sincronizado en Guadalajara

Así llegó el Piojo Alvarado al Estadio de Chivas con música de Justin Bieber

Johan Vásquez regresó al Estadio Olímpico Universitario para el Pumas vs Pachuca por esta razón

De la pesadilla al sueño: Julio Ibáñez al borde del llanto tras confirmar asistencia en la final del Mundial 2026

Esta será la última carrera que afronte Checo Pérez en Fórmula 1 antes de las vacaciones de verano