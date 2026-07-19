Liga Mx: Así queda la tabla general luego de terminar la jornada 1 del torneo Apertura 2026

Comenzó ya el torneo Apertura 2026 de la Liga MX (X / LIGA BBVA MX)

Finalizó la primera fecha del campeonato Apertura 2026 de la Liga Mx y los clubes: Pachuca, Tijuana, Toluca, Atlas, Cruz Azul, Monterrey, Necaxa, Puebla y América debutaron con victoria. Los Tuzos se colocarán en la cima de la clasificación por mejor diferencia de goles que los equipos anteriormente citados.

En cambio, los planteles del Club León, Santos Laguna, Club Atlético San Luis, Atlante FC, FC Juárez, Tigres de la UANL, Chivas de Guadalajara, Querétaro FC y Pumas de la UNAM sufrieron su primera derrota de la campaña. Los Capitalinos dormirán desde la parte más baja de la tabla por ser el más goleado de la primera jornada.

PUBLICIDAD

Resultados de la fecha 1 del torneo Apertura 2026

Arranco el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX (X / LIGA BBVA MX)

El día jueves 17 de julio se llevaron a cabo los primeros dos partidos de la campaña. En Aguascalientes, Club Necaxa remontó al Atlante FC, 2-1, con las anotaciones de Julián Carranza y Misael Pedroza en el tiempo de compensación; los Potros jugaron su primer partido en Primera División en los últimos doce años.

En la frontera norte, los Xolos del Club Tijuana sellaron el primer revés de los Tigres UANL sin contar en cancha con el joven mundialista Gilberto Mora. La escuadra de Sebastián Abreu ganó con el tanto de Ramiro Arciaga y el doblete de Mourad El Ghezouani. Jonathan Herrera anidó para los Felinos en el estadio Caliente.

PUBLICIDAD

En San Luis Potosí, el campeón Cruz Azul estuvo a punto de caer por primera vez en la era de Joel Huiqui, no obstante el doblete de Jeremy Márquez y el penal anotado por Gabriel Fernández completaron la voltereta por 2-3 en casa del Atlético San Luis el día viernes 18 de julio; Sebastien Salles-Lamonge y Rafa Llorente batieron la meta celeste,

En esa misma fecha, desde el Nou Camp de León, los Rojinegros del Atlas FC, que horas antes anunciaron la llegada de Hernán Crespo como director técnico, sorprendieron a la Fiera, igualmente por marcador de 2-3, a través de los goles de Duk, Alfonso González y el capitán Aldo Rocha; Diber Cambindo (sufrió expulsión) y Jordi Cortizo marcaron a favor de los Esmeraldas.

PUBLICIDAD

Pachuca es líder con mejor diferencia de goles (Especial)

Poco después, Club Puebla apagó las luces del estadio Olímpico Benito Juárez al vencer a los Bravos por la mínima diferencia. La anotación de Ignacio Puch fue suficiente para sumar de a tres en el arranque del Apertura 2026. Sin embargo, la Franja perderá a Iker Moreno en su duelo de la fecha dos, frente a Cruz Azul, por tarjeta roja.

Para el sábado 18 de julio, en el estadio México 68 los Tuzos del Club Pachuca apabullaron a los Pumas de la UNAM en el debut de Esteban Solari como técnico Auriazul. El par de tantos por conducto de Salomón Rondón y la diana de Elías Montiel decretaron una goliza de 0-3 en la CDMX.

PUBLICIDAD

En la Sultana del Norte, el Club de Futbol Monterrey Rayados aprovechó su localía ante los Guerreros del Club Santos. En la primera media hora el plantel de Matías Almeyda ya había hecho tres goles: dos de Lucas Ocampos y otro de Jesús Manuel Tecatito Corona. Sin embargo, los Laguneros descontaron con las dianas de Lucas Di Yorio y Eduardo Aguirre, pero no alcanzó el tiempo para impedir el triunfo de La Pandilla.

Comenzó el Apertura 2026 de la Liga MX (X / LIGA BBVA MX)

En Guadalajara, los Diablos Rojos del Toluca FC hicieron la travesura en el estadio Akron para vencer a las Chivas. Alexis Vega aplicó la Ley del Ex con un penalti a lo Panenka y Jesús Gallardo sentenció el juego en la Perla del Occidente; el Rebaño padeció la expulsión de Ángel Baltazar Sepúlveda en el comienzo de la parte complementaria.

PUBLICIDAD

Finalmente, en el estadio Corregidora los Gallos de Querétaro FC cerraron la jornada 1 recibiendo a las Águilas del Club América, que lograron el triunfo en los minutos finales del partido a raíz de la anotación de Isaías Violante, pero no todo fue alegría dado que los Azulcremas no contarán con Alan Cervantes en la fecha dos por expulsión.