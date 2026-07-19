Renuncia de una celebridad habría puesto en aprietos a la producción de La Casa de los Famosos México 2026

Al parecer, la producción trabaja a marchas forzadas para firmar a dos de los próximos habitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días del inicio de La Casa de los Famosos México 2026 y en medio de las revelaciones de los próximos habitantes, reportes aseguran que uno de los participantes ha decidido “bajarse” del proyecto.

Durante la transmisión del programa “Todo para la Mujer” de Maxime Woodside se dieron a conocer algunos problemas en la producción del reality.

Aparentemente la productora del famoso reality, Rosa María Noguerón estaría enfrentado algunos problemas para firmar a dos celebridades.

Estos problemas a pocos días del estreno estarían obligando a la producción a trabajar a marchas forzadas para completar la plantilla de habitantes.

La productora Rosa María Noguerón estaría enfrentando algunos problemas para firmar a los últimos habitantes. (Instagram: Rosa María Noguerón)

Con información del periodista Ernesto Buitrón, aunque mayoría de las celebridades ya han sido confirmadas, hay un par de ellas que se arrepintieron a última hora.

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La identidad del habitante que se “bajo” no ha sido revelada, aseguró que Rosa María Noguerón se encuentra con “cartera abierta” para firmar a un nuevo habitante.

“Alguien se les bajo, alguien les dijo que se iba a bajar y Rosa María Noguerón esta buscando desesperadamente dos celebridades”, señaló el periodista.

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Aseguró que el participante que decidió no entrar a La Casa de los Famosos México 2026 era un participante “fuerte”, destacando que era de los últimos habitantes que iban a revelar.

“Alguien se les bajo fuerte, de los últimos que están por destapar, de último momento dijeron no”, mencionó Ernesto Buitrón.

A pesar de no mencionar el nombre de la celebridad, Ernesto, aseguró que la baja sufrida por la producción de La Casa de los Famosos México se debe a que el mercado de los realities shows ha comenzado a abrirse.

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Campaña promocional de 'La Casa de los Famosos'.

¿Cuándo inicia La Casa de los Famosos México?

La Casa de los Famosos México iniciará el próximo 26 de julio a las 8:30 de la noche, hora de la Ciudad de México. La transmisión se podrá seguir a través de El Canal de las Estrellas y la plataforma ViX.

Por su parte, el contenido 24/7 únicamente se podrá encontrar en la plataforma de ViX.

Ya se acerca la nueva temporada de La Casa de los Famosos México (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes son los participantes confirmados hasta el momento?

Hasta el momento ya han sido revelados once participantes para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Ernesto Laguardia : Actor y conductor con amplia experiencia en televisión.

Karina Torres : Influencer y activista conocida como “La Licenciada”, integrante del colectivo Las Perdidas.

Ximena Herrera : Actriz, modelo y cantante boliviana con trayectoria en telenovelas y series.

Aldo Rendón : Stylist y consultor de moda, referente en el mundo del espectáculo y redes sociales.

Moisés Peñaloza : Actor y modelo, reconocido por su participación en telenovelas y realities.

Cynthia Klitbo : Actriz de teatro, cine y televisión, con décadas de carrera y presencia mediática.

Yahir : Cantante y actor, ex participante de La Academia y figura en musicales y novelas.

Flor Vigna : creadora de contenido argentina, boxeadora amateur, modelo de OnlyFans y cantante

Masad Altamimi : Creador de contenido de origen árabe, conocido en TikTok y por su presencia mediática.

Arantza Ruiz : Actriz, cantante y gamer, con una comunidad digital activa y papeles en telenovelas.

Ese Pérez: creador de contenido, comediante.

La Casa de los Famosos México 2026: lista de los habitantes confirmados (RS)

La producción informó que serán 16 las personalidades del mundo del espectáculo y el internet las que participarán por el premio de 4 millones de pesos, contrario a lo compartió Ernesto Laguardia durante una entrevista, mencionando que serían 18 participantes.

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El reality basado en una convivencia diaria, retos y nominaciones apunta a ser uno de los más vistos del verano en México durante varias semanas hasta su final.

A diferencia de ediciones anteriores, la producción ha apostado por una selección diversa en cuanto a perfiles: actores, conductores, creadores de contenido, deportistas y figuras de la música, esperando que haya sorpresas incluso durante el propio estreno el próximo 26 de julio.

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