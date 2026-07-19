Canal Once pide devolución de sus instalaciones y alerta por riesgo al acervo histórico de 67 años

Canal Once cuenta con uno de los archivos históricos audiovisuales más importantes de la televisión pública contemporánea y estaría en riesgo por el paro que se tiene (IPN)

Canal Once hizo un llamado urgente para que las personas que mantienen ocupadas sus instalaciones desde hace aproximadamente dos meses realicen la devolución pacífica y ordenada del inmueble, al advertir que la continuidad de esta situación pone en riesgo su infraestructura de telecomunicaciones, equipos tecnológicos y uno de los patrimonios audiovisuales más importantes del país.

A través de un comunicado oficial, la televisora pública reiteró que, como parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN), comparte plenamente la vocación educativa, científica, cultural y humanista de la institución, por lo que su misión ha sido durante más de seis décadas acercar el conocimiento y la cultura a millones de personas en México.

PUBLICIDAD

La emisora recordó que, a lo largo de sus 67 años de historia, ha impulsado la divulgación científica y el conocimiento mediante producciones como Once Lab, Tecnik, Del sueño al orgullo Politécnico y Factor Ciencia, entre otros espacios dedicados a promover la investigación y el desarrollo científico generado por la comunidad politécnica.

En ese contexto, señaló que siempre ha respaldado los principios de educación pública, libertad de expresión y difusión cultural que distinguen al Instituto Politécnico Nacional.

PUBLICIDAD

Demandas de los paristas corresponden a otras autoridades

Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro

Respecto al conflicto derivado de la toma de sus instalaciones por integrantes del movimiento estudiantil de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), Canal Once reiteró que las demandas planteadas por las y los paristas corresponden a temas cuya atención y resolución no forman parte de sus atribuciones institucionales.

No obstante, afirmó haber mantenido una postura de respeto al derecho de manifestación desde el inicio del conflicto.

Como muestra de ello, recordó que los días 16 de abril y 22 de mayo transmitió íntegramente, a través de su señal nacional, los comunicados emitidos por las y los estudiantes, permitiéndoles difundir directamente sus demandas y posicionamientos.

PUBLICIDAD

La televisora consideró que esta decisión representó un ejercicio excepcional dentro de la televisión pública nacional y una muestra de su compromiso con la libertad de expresión.

El conflicto afecta la programación de Canal Once

Pese a privilegiar el diálogo, Canal Once explicó que también tiene la obligación de garantizar el derecho de las audiencias a recibir información, contenidos educativos y programación cultural.

PUBLICIDAD

Por ello, indicó que desde el inicio de la ocupación ha realizado múltiples esfuerzos para mantener sus transmisiones al aire, aun cuando las condiciones de operación se han visto severamente limitadas.

La emisora destacó que ello ha sido posible gracias al compromiso de su personal, así como al respaldo brindado por otros medios públicos federales, estatales e instituciones gubernamentales que han colaborado para sostener parcialmente sus operaciones.

PUBLICIDAD

Sin embargo, reconoció que las condiciones extraordinarias no han permitido recuperar al cien por ciento su capacidad técnica ni restablecer completamente la programación habitual.

Canal Once lamenta retraso en recuperación de infraestructura

Paro IPN Canal Once (especial)

En el comunicado también informó que ha mantenido disposición permanente al diálogo con las distintas instituciones involucradas para encontrar una solución.

No obstante, expresó su preocupación porque durante la mesa de trabajo celebrada el 17 de julio, quienes mantienen ocupadas las instalaciones decidieron posponer la recuperación de la infraestructura de telecomunicaciones hasta que concluyan las mesas de diálogo acordadas.

PUBLICIDAD

La televisora lamentó esta determinación al considerar que retrasa la posibilidad de restablecer plenamente sus operaciones y aumenta los riesgos para sus instalaciones.

Alertan por posible daño a la Videoteca de Canal Once

Uno de los principales puntos de preocupación expresados por Canal Once es la protección de su patrimonio audiovisual.

La emisora advirtió que cada día sin acceso pleno a sus instalaciones incrementa el riesgo de daños en la infraestructura eléctrica, informática y de telecomunicaciones, además de comprometer la conservación de la Videoteca de Canal Once.

PUBLICIDAD

Este acervo, conformado durante 67 años, alberga miles de materiales audiovisuales considerados parte fundamental de la memoria histórica, cultural y educativa de México.

Canal Once recordó que esta preocupación ya había sido expresada previamente en un comunicado conjunto emitido por diversos medios públicos, donde se alertó sobre la importancia de proteger este patrimonio nacional.

PUBLICIDAD

La institución aclaró que no ha suscrito acuerdo alguno relacionado con las mesas de trabajo, debido a que tiene la obligación legal de proteger tanto los bienes materiales como el patrimonio intangible que conforman la televisora pública.

En ese sentido, indicó que corresponderá a las autoridades competentes determinar, conforme a la legislación vigente, las responsabilidades que pudieran derivarse de esta situación.

Canal Once insiste en una solución pacífica

Finalmente, Canal Once reiteró su llamado para que las instalaciones sean devueltas de manera pacífica y ordenada, lo que permitiría recuperar plenamente sus funciones, proteger su infraestructura tecnológica y salvaguardar el acervo audiovisual construido durante casi siete décadas.

La televisora subrayó que, como el medio público más antiguo de México y una de las instituciones culturales más reconocidas por la sociedad, su preservación representa una responsabilidad compartida que trasciende el conflicto actual.