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Zacatecas identifica a nueve de los 10 cuerpos de la jornada violenta: fiscalía ya tiene una línea de investigación

Entre las víctimas están dos funcionarios de Fresnillo y el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez

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El secretario de gobierno agradeció al gobierno federal por el reforzamiento. Crédito: Facebook - Rodrigo Reyes Mugüerza

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó la noche de este sábado 18 de julio, en un video publicado en sus canales oficiales, que nueve de los 10 cuerpos hallados durante la jornada violenta en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto ya fueron identificados.

Ocho eran originarios de Zacatecas y uno de Durango. Además, autoridades confirmaron que dos de las víctimas se registraron como funcionarios públicos del municipio de Fresnillo, lo que confirma que son Fidel Alvarado de la Torre y Jesús Gerardo Muñetón Hernández.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas trabajaba ya en una línea de investigación que, según Reyes Mugüerza, se dará a conocer “en el momento procesal debido”. El funcionario advirtió que eventos de esta magnitud no se registraban en Zacatecas desde hacía mucho tiempo y que el caso no quedaría impune.

Luego de más de 12 horas de los hechos, el gobernador David Monreal no ha emitido alguna declaración pública. Es Reyes Mugüerza quien encabeza la comunicación oficial del gobierno estatal.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado la participación de algún grupo delictivo en específico, ni confirmado que los tres hallazgos —los cuerpos colgados en Pánuco, los abandonados en Morelos y el localizado en Sain Alto— estén relacionados entre sí.

Ejército y Guardia Nacional reforzaron su presencia en el estado

Reyes Mugüerza agradeció en el video la presencia del general Porfirio Fuentes, comandante de la Quinta Región Militar, y del general Salgado, coordinador territorial de la Guardia Nacional en la región.

“El objetivo es implementar un dispositivo que permita dar con los responsables para asegurar que este caso, como ningún caso en Zacatecas, quede impune”, sostuvo.

A raíz de los hechos, anunció el fortalecimiento de la presencia de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en la entidad, sin detallar cifras de elementos federales.

El secretario de gobierno del estado informó el avance de la situación. Crédito: Facebook - Rodrigo Reyes
El secretario de gobierno del estado informó el avance de la situación. Crédito: Facebook - Rodrigo Reyes

Reyes Mugüerza señaló que la coordinación entre la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas y el Gabinete de Seguridad del gobierno federal se mantuvo activa durante toda la jornada. Advirtió que la Mesa, de manera conjunta con la Federación, haría “todo lo necesario” para dar con los responsables y avanzar en el proceso de pacificación.

Al cierre del video, el secretario informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaba ya las diligencias ministeriales correspondientes, sin precisar avances concretos en la investigación ni detenidos.

La jornada comenzó con cinco cuerpos colgados de un puente en Pánuco

Las primeras víctimas fueron localizadas alrededor de las seis de la mañana sobre la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad de Pozo de Gamboa, en Pánuco. Cinco hombres aparecieron suspendidos con cuerdas de un costado de un puente vehicular, semidesnudos y con signos de violencia.

Los cadáveres tenían una cartulina con mensajes atribuidos a un grupo del crimen organizado. Reportes extraoficiales señalaron al paso de las horas que dichos mensajes estaban dirigidos a las autoridades, señalando presunta corrupción.

Cuatro cuerpos más fueron abandonados cerca de la clínica del IMSS-Bienestar en la cabecera municipal de Morelos, y el décimo fue hallado en Sain Alto.

Tres nombres confirmados

El primer nombre identificado públicamente fue el del expresidente municipal de Sombrerete Ignacio Castrejón Valdez, hallado sobre la vía federal 45 Zacatecas-Durango, en el entronque a la comunidad Santa Anita, en Sain Alto, con signos de tortura.

El hermano de Ignacio reveló que había vencido al cáncer. Crédito: Facebook - Naty Castrejón
El hermano de Ignacio reveló que había vencido al cáncer. Crédito: Facebook - Naty Castrejón

Castrejón Valdez ejerció la presidencia municipal entre 2016 y 2018 y fundó Grupo CAVI, empresa con presencia en los sectores minero y de la construcción.

Los otros dos nombres fueron Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, y el bombero municipal Jesús Gerardo Muñetón Hernández.

Fidel Alvaro fue uno de las víctimas. Crédito: Gobierno de Fresnillo
Fidel Alvaro fue uno de las víctimas. Crédito: Gobierno de Fresnillo

Reportes extraoficiales difundidos por medios locales los ubicaron entre los cinco cuerpos colgados del puente en Pánuco, aunque ninguna autoridad confirmó esa versión de forma explícita.

El bombero asesinado fue identificado como Jesús Gerardo. Crédito: Facebook - Dirección de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo
El bombero asesinado fue identificado como Jesús Gerardo. Crédito: Facebook - Dirección de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo

El presidente municipal Javier Torres Rodríguez confirmó la muerte ambos y los describió como hombres valiosos, comprometidos con su trabajo y la gente.

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