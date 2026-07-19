Revelan cuál era el mayor sueño de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica que murió por un infarto

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió a los 30 años (ig/maahez)

Un amigo del Mauro Menéndez reveló en redes sociales cuál era el mayor sueño del DJ de 30 años fallecido el 17 de julio en Barbados tras complicaciones derivadas de una neumonía que habría desencadenado un infarto. El joven, hijo de la actriz cubana Aylín Mujica, le había confesado a su amigo que quería tener una residencia como DJ en Las Vegas.

Su amigo, llamado Roy Isla, subió una fotografía en redes para mandar sus condolencias a la familia y escribió un mensaje de despedida: “Me platicó con mucha ilusión sobre un sueño de algún día tener una residencia como DJ en Las Vegas. Era un proyecto que lo emocionaba profundamente y que reflejaba su pasión por la música. Me quedo con ese recuerdo y la sonrisa con la que hablaba de sus metas".

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Mauro construía una carrera en la música electrónica bajo el nombre MAAHEZ

Mauro Menéndez (ig/maahez)

Mauro Menéndez trabajaba géneros como house, tech house, latin house y moombahton. Había colaborado con artistas como DVBBS, Jenn Morel y San Pacho, y entre sus producciones figuran “Tequila”, “Isla de Mujeres”, “Dirty Flow” y “Matadora”. Era el hijo mayor de Mujica y del músico cubano Osamu Menéndez. Nació cuando su madre tenía 19 años.

Diez días antes de su muerte, Mauro publicó en redes una serie de fotografías desde un estudio de grabación, frente a sintetizadores y consolas. Las acompañó con dos palabras: “REAL MUSIC”. Esa fue su última publicación.

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Aylín Mujica habría presenciado los últimos minutos de su hijo por videollamada

Mauro Menéndez (ig/maahez)

Cuando recibió la noticia, la actriz se encontraba en Bogotá grabando Top Chef VIP. Según información de la periodista Mandy Fridmann, Mujica habría recibido una videollamada de su hijo camino al hospital y habría presenciado, a través de la pantalla, el momento en que los médicos lo atendieron de emergencia tras su primer infarto. La llamada se cortó de forma abrupta cuando el personal médico tomó el control.

Mujica dejó la producción de inmediato y viajó a Barbados para reconocer el cuerpo e iniciar los trámites para trasladarlo a Miami, donde la esperan sus otros dos hijos, Alejandro y Violeta.

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Aylín Mujica: “Estoy devastada”

Aylín Mujica dedica un último mensaje para su hijo Mauro Menéndez (Instagram: aylinmujic)

La actriz apareció por primera vez en redes la noche del 17 de julio con cinco palabras: “Muchas gracias familia, sólo puedo decir que estoy devastada”. Al día siguiente compartió un mensaje más extenso: “Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo".

También escribió sobre el peso de lo que viene: “Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida. Vuela alto, mi amor. Te vamos a extrañar mucho, pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso”.

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Osamu Menéndez también viajó a Barbados

El cantante compartió una foto con su hijo (Instgram)

Osamu Menéndez, músico cubano y padre de Mauro, fue el primero de la familia en hablar públicamente. Lo hizo desde Facebook: “Perdónenme, no puedo hablar. Mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus condolencias”. También viajó a la isla caribeña. Él y Aylín, expareja, enfrentaron juntos los trámites del fallecimiento.

Maribel Guardia y Telemundo se sumaron a las condolencias

Entre las voces del medio artístico que reaccionaron estuvo la de Maribel Guardia, quien perdió a su hijo Julián Figueroa en 2023: “Hoy lloro contigo, querida Aylín Mujica. Ninguna madre debería despedir a un hijo”.

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Telemundo, la televisora con la que Mujica trabaja en Top Chef VIP, también emitió un mensaje: “Aylín es una apreciada integrante de nuestra familia y la acompañamos en este momento con todo nuestro cariño, apoyo y oraciones".