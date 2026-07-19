Temblor hoy en México este 19 de julio: siguen las réplicas del sismo del 17 de julio en Chiapas, ahora de magnitud 4.0

Continúan las réplicas del sismo de magnitud 7.4 registrado en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el 17 de julio de 2026.
Un sismo de magnitud 4.0 se registró a las 00:17:45 horas de este 19 de julio, con epicentro 141 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
El movimiento telúrico ocurrió en las coordenadas 14.116° de latitud y -93.321° de longitud, con una profundidad de 33.1 kilómetros, por lo que es considerado un evento de intensidad moderada y, debido a su ubicación mar adentro y la distancia respecto a zonas pobladas, no se reportan afectaciones ni personas lesionadas.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.