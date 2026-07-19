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Temblor hoy en México este 19 de julio: siguen las réplicas del sismo del 17 de julio en Chiapas, ahora de magnitud 4.0

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

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06:43 hsHoy

Continúan las réplicas del sismo de magnitud 7.4 registrado en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el 17 de julio de 2026.

Un sismo de magnitud 4.0 se registró a las 00:17:45 horas de este 19 de julio, con epicentro 141 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico ocurrió en las coordenadas 14.116° de latitud y -93.321° de longitud, con una profundidad de 33.1 kilómetros, por lo que es considerado un evento de intensidad moderada y, debido a su ubicación mar adentro y la distancia respecto a zonas pobladas, no se reportan afectaciones ni personas lesionadas.

06:00 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

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