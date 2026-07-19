México

Nacionales: así quedó el precio de la gasolina hoy en México

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Guardar
Google icon
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)

Los precios de los combustibles nacionales varían diariamente, por lo que resulta esencial consultar las tarifas diarias proporcionadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer los valores máximos y mínimos actuales de la gasolina, el gasóleo y el diésel por litro. Estos son los precios de los principales carburantes nacionales de este domingo 19 de julio de 2026.

México: el precio de la gasolina por litro

La gasolina magna está en un promedio de 23.694 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.488pesos por litro.

Finalmente, el diésel se encuentra en un promedio de 27.073 pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

PUBLICIDAD

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Nacionalesmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México este 19 de julio: siguen las réplicas del sismo del 17 de julio en Chiapas, ahora de magnitud 4.2

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México este 19 de julio: siguen las réplicas del sismo del 17 de julio en Chiapas, ahora de magnitud 4.2

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 19 de julio: se esperan lluvias en diversas entidades

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 19 de julio: se esperan lluvias en diversas entidades

Zacatecas identifica a los 10 cuerpos de la jornada violenta: Fiscalía ya tiene una línea de investigación

Entre las víctimas están dos funcionarios de Fresnillo y el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez

Zacatecas identifica a los 10 cuerpos de la jornada violenta: Fiscalía ya tiene una línea de investigación

Detienen a Javier N por presunto cohecho durante investigación por el asesinato de periodista en Puebla

Autoridades señalaron que se realizan dos investigaciones de manera paralela en el caso del periodista Josué Martínez Contreras

Detienen a Javier N por presunto cohecho durante investigación por el asesinato de periodista en Puebla

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Gana Gato?

Como todos los sábado, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la lotería mexicana

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Gana Gato?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Zacatecas identifica a los 10 cuerpos de la jornada violenta: Fiscalía ya tiene una línea de investigación

Zacatecas identifica a los 10 cuerpos de la jornada violenta: Fiscalía ya tiene una línea de investigación

Detienen a Javier N por presunto cohecho durante investigación por el asesinato de periodista en Puebla

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 18 de julio: hallan 10 cuerpos en Zacatecas; cinco colgaban de un puente

Fresnillo confirma la muerte de su secretario de Desarrollo Social y un bombero: estarían entre las 10 víctimas de Zacatecas

Hija de Ernesto Ruffo acusa “trato indigno”, pide respetar presunción de inocencia tras audiencia prolongada

ENTRETENIMIENTO

La historia de Aylín Mujica y otras famosas que enfrentaron la pérdida de sus hijos

La historia de Aylín Mujica y otras famosas que enfrentaron la pérdida de sus hijos

Dónde hay salas IMAX en CDMX para ver La Odisea como Nolan lo desea

Denuncia contra Alfonso Obregón, voz de Shrek, podría crecer con dos presuntas víctimas más

Renuncia de una celebridad habría puesto en aprietos a la producción de La Casa de los Famosos México 2026

Revelan cuál era el mayor sueño de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica que murió por un infarto

DEPORTES

Liga Mx: Así queda la tabla general luego de terminar la jornada 1 del torneo Apertura 2026

Liga Mx: Así queda la tabla general luego de terminar la jornada 1 del torneo Apertura 2026

Osmar Olvera y Juan Celaya dan el oro a México en trampolín sincronizado en Guadalajara

Así llegó el Piojo Alvarado al Estadio de Chivas con música de Justin Bieber

Johan Vásquez regresó al Estadio Olímpico Universitario para el Pumas vs Pachuca por esta razón

De la pesadilla al sueño: Julio Ibáñez al borde del llanto tras confirmar asistencia en la final del Mundial 2026