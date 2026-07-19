Detienen a Javier N por presunto cohecho durante investigación por el asesinato de periodista en Puebla

La FGE Puebla detuvo a Javier N, por el delito de cohecho cuando investigaban el caso del homicidio del periodista Josué (Redes/FGE)

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó la detención de Javier N. por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, luego de que presuntamente intentara sobornar a elementos de la Policía de Investigación Estatal que realizaban diligencias relacionadas con el homicidio del periodista y docente Josué Martínez Contreras, asesinado el pasado 16 de julio de 2026 en el municipio de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con la institución, la captura ocurrió el 18 de julio de 2026, mientras los agentes desarrollaban actos de investigación para esclarecer el crimen que ha generado atención pública debido a que la víctima ejercía el periodismo y también se desempeñaba como docente.

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La detención ocurrió durante diligencias en San Lucas Atoyatenco

La FGE detalló que los hechos se registraron cerca de una tienda de conveniencia ubicada en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, donde los investigadores realizaban diversas diligencias relacionadas con el caso.

Según la versión oficial, Javier N. manifestó a los agentes que tenía conocimiento de que era objeto de una investigación y, con el propósito de evitar las consecuencias legales derivadas de ésta, presuntamente ofreció un vehículo de su propiedad, el endoso de la factura correspondiente y dinero en efectivo.

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Asimismo, habría señalado que estaba dispuesto a entregar cualquier otra cantidad que le fuera solicitada con tal de impedir que continuaran las acciones legales en su contra.

Detenido Cohecho homicidio periodista Josué N Puebla (Foto: FGE Puebla)

Agentes rechazaron el presunto soborno

La Fiscalía indicó que los elementos de la Policía de Investigación Estatal rechazaron de manera inmediata el ofrecimiento realizado por el ahora detenido.

Posteriormente, le informaron que esa conducta podría constituir el delito de cohecho, por lo que procedieron a su detención con estricto apego a los protocolos legales y respetando en todo momento los derechos que le asisten como persona detenida.

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Tras su aseguramiento, Javier N. fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta correspondiente y determinar su situación jurídica conforme a la legislación vigente.

Familiares y amigos cargan el féretro con el cuerpo del periodista Josué Martínez Contreras, quien fue asesinado por sujetos armados cerca de su domicilio en San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, México, el 18 de julio de 2026. (REUTERS/Imelda Medina)

Se hacen dos investigaciones distintas

La Fiscalía General del Estado subrayó que la detención por cohecho es independiente de las investigaciones que se desarrollan por el homicidio del periodista Josué, ocurrido el pasado 16 de julio en San Martín Texmelucan.

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La dependencia aseguró que las indagatorias continúan bajo un enfoque integral, exhaustivo y objetivo, agotando todas las líneas de investigación disponibles para esclarecer el crimen.

Además, precisó que el caso se investiga conforme a los protocolos especializados para delitos cometidos contra personas periodistas y defensoras de derechos humanos, con el objetivo de garantizar que todas las hipótesis sean analizadas y que los responsables enfrenten a la justicia.

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Investigación por el homicidio del periodista continúa

(Crédito: Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan)

Las autoridades sostuvieron que continuará realizando las diligencias necesarias para esclarecer el homicidio del periodista Josué N. y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

La Fiscalía de Puebla reiteró que mantendrá abiertas todas las líneas de investigación hasta lograr el esclarecimiento de los hechos y sancionar a quienes resulten responsables, al tiempo que llamó a respetar el debido proceso y recordó que toda persona imputada se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.

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