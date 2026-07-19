México

Denuncia contra Alfonso Obregón, voz de Shrek, podría crecer con dos presuntas víctimas más

El actor del doblaje nuevamente atraviesa un problema legal relacionado con abuso sexual

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La joven asegura que tenía 16 años cuando la voz de Shrek intentó tener una relación con ella.

La denuncia contra Alfonso Obregón podría sumar dos nuevas acusaciones por presuntos delitos de abuso sexual, informó el abogado Gerardo Martín Rincón Flores, representante de Brenda Rivero, actriz de doblaje que señala al actor por conductas ocurridas cuando ella tenía 16 años. La investigación está abierta ante la FGJCDMX por abuso sexual.

“Me acaban de contactar dos personas más del mismo tema, pero aún no tengo entrevistas con ellas. Primero, antes que cualquier cosa, reviso y valido, porque si no tengo pruebas contundentes no puedo ejercer en ningún caso, pero ya hay dos personas más que dicen eso”, dijo Rincón Flores, según el El Universal.

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El abogado precisó que todavía no ha entrevistado a esas personas y que antes de iniciar cualquier acción legal revisará si existen elementos suficientes para sostenerla.

La denuncia de Brenda Rivero: mensajes y video como respaldo

Alfonso Obregón, acusado de abuso (Archivo)
Alfonso Obregón, acusado de abuso (Archivo)

Rivero acusa a Obregón de conductas ocurridas cuando él tenía 50 años. Según su versión, el actor le propuso al inicio una relación sentimental en secreto y después la cercanía derivó en comentarios sexuales y presuntos tocamientos sin consentimiento.

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La denunciante difundió un video con su testimonio y un intercambio de mensajes entre su madre y Obregón, en el que, de acuerdo con su señalamiento, se le reclama haber actuado de manera inapropiada pese a saber que ella era menor de edad.

Rincón Flores sostuvo que cuenta con elementos que refuerzan la acusación, entre ellos el video y, según El Universal, un comentario en el que el actor habría pedido disculpas. “Lo que hizo este señor fue una bajeza con una menor en su momento, y abusando de la confianza, hay video y pues vamos a darle con todo lo que marca la ley”, dijo el litigante al diario.

Peritajes pendientes y un plazo de 15 días

Alfonso Obregón
Alfonso Obregón fue acusado de abuso sexual por una de sus alumnas. (Instagram)

El abogado anunció que solicitarán peritajes especializados, aunque evitó precisar cuáles para no afectar la investigación.

La expectativa de la parte denunciante es que el proceso tenga avances en un máximo de 15 días. Rincón Flores indicó que primero deben desahogarse los peritajes y que será la autoridad quien determine los delitos aplicables o si habría más personas involucradas.

El abogado señaló que no ha tenido contacto con la defensa del actor y que tiene conocimiento de que Obregón habría viajado a Colombia. Por ahora, se limitó a informar sobre la situación legal a empresas de doblaje con las que el actor mantiene relación laboral.

Obregón ya enfrentó un proceso en 2024 por acusaciones similares

Alfonso Obregón
El presunto delito habría ocurrido en febrero de 2022 (Foto: FJGCDMX)

El actor, conocido en Latinoamérica por dar voz a Shrek y a Bugs Bunny, no ha aparecido públicamente para responder a los nuevos señalamientos.

En 2024 Obregón enfrentó otro proceso por acusaciones de abuso sexual presentadas por dos exalumnas de sus cursos de doblaje. Fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pasó varios días en el Reclusorio Norte y después un juez resolvió su no vinculación a proceso por falta de elementos probatorios.

En aquel momento, el actor se declaró inocente y sostuvo que las acusaciones surgieron por malentendidos en la forma de impartir sus clases. Su silencio frente a la denuncia de Rivero contrasta con la postura pública que sí expresó durante ese proceso.

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