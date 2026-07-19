La historia de Aylín Mujica y otras famosas que enfrentaron la pérdida de sus hijos

Estos son los hijos de Aylín Mujica (Captura de pantalla: Instagram/aylinmujic) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz Aylín Mujica, puso de luto a todo el medio del espectáculo, tanto nacional como internacional.

Esta enorme perdida reavivo las historias de otras celebridades que al igual que Aylín, tuvieron que enfrentar la dolorosa perdida de un hijo.

Mauro Menéndez falleció el día 17 de julio de 2026, pese a encontrarse afrontando esta dolorosa perdida, la actriz cubana compartió en redes sociales un último adiós para su hijo mayor.

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En la publicación Mujica expresó el inmenso dolor que atraviesa por esta pérdida y aseguró que la ausencia de Mauro dejará un vacío imposible de llenar.

La actriz también reconoció que enfrentar este duelo será el mayor desafío de su vida y expresó su fe asegurando que su hijo descansa en un lugar mejor.

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En la parte final de su mensaje, Aylín Mujica, le pidió a su hijo que le diera la fortaleza necesaria para afrontar su ausencia y agradeció las muestras de apoyo y cariño que ha recibido por parte de amigos y colegas del medio artístico.

Una de las muestras de apoyo fue de Maribel Guardia, la actriz y cantante, al igual que Aylin, sabe lo que es afrontar la perdida de un hijo.

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Ambas estrellas perdieron a sus hijos (Ig/maribelguardia)

Maribel Guardia y Julián Figueroa

Una de las perdidas más recientes es por parte de Maribel Guardia, la actriz, enfrentó la muerte de su hijo Julián Figueroa el 9 de abril de 2023, cuando él tenía 27 años.

La causa oficial fue un infarto agudo al miocardio con fibrilación ventricular. Ese día, su esposa, Imelda Tuñón, lo encontró inconsciente y llamó a los servicios de emergencia, pero ya no presentaba signos vitales.

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El sepelio fue privado y la actriz ha hablado abiertamente del dolor que le dejó esta pérdida, expresando que ningún dolor se compara con el de perder a un hijo y que cada día trata de honrar su memoria.

Maribel Guardia comparte momentos con sus hijos (Ig/maribelguardia)

Silvia Pinal y Viridiana Alatriste

Hija de Silvia Pinal y Gustavo Alatriste, Viridiana falleció el 25 de octubre de 1982 a los 19 años en un accidente automovilístico en la Ciudad de México.

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Viridiana regresaba a casa tras una fiesta, cuando perdió el control de su vehículo y cayó a un barranco.

La noticia conmocionó a la familia y al medio artístico, ya que Viridiana era una joven actriz con una prometedora carrera.

Silvia Pinal ha recordado públicamente el dolor que significó perder a su hija, marcando totalmente su vida y la de sus otros hijos.

El fallecimiento de Viridiana sigue siendo uno de los momento más trágicos en la historia del entretenimiento nacional, debido que pertenencia a una de las familias mas influyentes y reconocidas del medio.

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Viridiana Alatriste falleció el 25 de octubre de 1982, a los 19 años de edad. Este hecho fue uno de los más duros en la vida de Silvia Pinal. (Instagram @silvia.pinal.h/CUARTOSCURO)

Elsa Aguirre y Hugo Morado

La actriz Elsa Aguirre, quién falleció el 14 de julio de 2026, también vivió un episodio que marcó su vida personal por completo, la perdida de su hijo Hugo Morado en 1996

El hijo de Elsa Aguirre falleció a la edad de 30 años tras un accidente automovilístico, a pesar de ser hospitalizado no resistió las secuelas del accidente y finalmente falleció.

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Elsa Aguirre y Hugo Morado, su único hijo. (Facebook: Plaxico Lecter)

Rocío Sánchez Azuara y Daniela Santiago

En 2019, una de las conductoras más reconocidas del país enfrentó la perdida de su hija Daniela Santiago Sánchez, quien tenía 31 años de edad.

Su fallecimiento fue a causa de lupus, enfermedad que se le diagnostico desde que tenía 12 años y con la cuál luchó por casi 20 años.

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La conductora ha mencionando en repetidas ocasiones que ha sido y sigue siendo uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Foto: Instagram/@rocio_sazuara

Otras celebridades del medio como Gloria Trevi, Jaqueline Bracamontes o Sylvia Pasquel también han sufrido la perdida de un hijo, sin embargo, en esos caso la perdida se dio cuando aún eran muy pequeños.

La pérdida de un hijo deja una huella imborrable, sin importar la edad, la fama o el entorno familiar, estas historias reflejan el dolor compartido por distintas figuras del espectáculo ante una ausencia irreparable.

Sus experiencias muestran que, ante la tragedia, la solidaridad y el acompañamiento del entorno resultan esenciales para enfrentar el duelo.