Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles y documentos para tramitar el permiso de forma rápida

Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las distintas unidades móviles que estarán disponibles para que los mexiquenses puedan tramitar la licencia de conducir.
Cabe recordar que la medida lleva tiempo implementándose con el objetivo de acelerar el trámite para quienes necesitan conseguir el permiso, requisito legal para que los residentes del Estado de México puedan conducir sus vehículos.
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Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex
Horario de recepción de documentos: 09:00 a 17:30 horas (servicio hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes).
Texcoco
- Dirección: Calle 16 de septiembre 31, Col. San Miguel Tocuila, C.P. 56208, Texcoco, Estado de México (auditorio San Miguel Tocuila)
- Fechas programadas:
- 20 de julio de 2026
- 21 de julio de 2026
- 22 de julio de 2026
- 23 de julio de 2026
- 24 de julio de 2026
Tepotzotlán
- Dirección: Calle Virreinal Mz. 012, Col. San Martin, C.P. 54600, Tepotzotlán, Estado de México (frente al Palacio Municipal)
- Fechas programadas:
- 20 de julio de 2026
- 21 de julio de 2026
- 22 de julio de 2026
- 23 de julio de 2026
- 24 de julio de 2026
Documentos para solicitar el permiso
El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.
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Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.
Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.
Precios por solicitar el permiso
La Secretaría de Movilidad del Edomex establece para este 2026 los costos actualizados de trámites para usuarios de servicio particular. El documento oficial enumera montos diferenciados para automovilistas, motociclistas y choferes, además de las tarifas correspondientes a permisos provisionales.
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El trámite para automovilista tiene un costo de 777.00 pesos para la vigencia más corta, 1,040.00 pesos para la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos para el periodo más amplio. El costo para motociclista es de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, de acuerdo con la vigencia elegida.
Para chofer de servicio particular, las tarifas son de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según el periodo de vigencia solicitado. El trámite de permiso provisional tiene un monto de 3,694.00 pesos.
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Finalmente, la reposición de tarjeta de circulación cuesta 525.00 pesos, mientras que el costo de la calcomanía es de 118.00 pesos. Para la reposición de placa, el monto es de 1,390.00 pesos.
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