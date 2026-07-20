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Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles y documentos para tramitar el permiso de forma rápida

El horario de atención será de las 9:00 a las 17:30 horas

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La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.
La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las distintas unidades móviles que estarán disponibles para que los mexiquenses puedan tramitar la licencia de conducir.

Cabe recordar que la medida lleva tiempo implementándose con el objetivo de acelerar el trámite para quienes necesitan conseguir el permiso, requisito legal para que los residentes del Estado de México puedan conducir sus vehículos.

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Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Horario de recepción de documentos: 09:00 a 17:30 horas (servicio hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes).

Texcoco

  • Dirección: Calle 16 de septiembre 31, Col. San Miguel Tocuila, C.P. 56208, Texcoco, Estado de México (auditorio San Miguel Tocuila)
  • Fechas programadas:
    • 20 de julio de 2026
    • 21 de julio de 2026
    • 22 de julio de 2026
    • 23 de julio de 2026
    • 24 de julio de 2026
Licencia de Conducir Edomex
Licencia de Conducir Edomex (GEM)

Tepotzotlán

  • Dirección: Calle Virreinal Mz. 012, Col. San Martin, C.P. 54600, Tepotzotlán, Estado de México (frente al Palacio Municipal)
  • Fechas programadas:
    • 20 de julio de 2026
    • 21 de julio de 2026
    • 22 de julio de 2026
    • 23 de julio de 2026
    • 24 de julio de 2026
Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las distintas unidades móviles que estarán disponibles para que los mexiquenses puedan tramitar la licencia de conducir (Edomex)
Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las distintas unidades móviles que estarán disponibles para que los mexiquenses puedan tramitar la licencia de conducir (Edomex)
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Licencia de conducir Edomex unidades Moviles (@@A_Palac10s/X)

Documentos para solicitar el permiso

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

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Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

Precios por solicitar el permiso

La Secretaría de Movilidad del Edomex establece para este 2026 los costos actualizados de trámites para usuarios de servicio particular. El documento oficial enumera montos diferenciados para automovilistas, motociclistas y choferes, además de las tarifas correspondientes a permisos provisionales.

El trámite para automovilista tiene un costo de 777.00 pesos para la vigencia más corta, 1,040.00 pesos para la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos para el periodo más amplio. El costo para motociclista es de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, de acuerdo con la vigencia elegida.

Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)
Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)

Para chofer de servicio particular, las tarifas son de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según el periodo de vigencia solicitado. El trámite de permiso provisional tiene un monto de 3,694.00 pesos.

Finalmente, la reposición de tarjeta de circulación cuesta 525.00 pesos, mientras que el costo de la calcomanía es de 118.00 pesos. Para la reposición de placa, el monto es de 1,390.00 pesos.

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