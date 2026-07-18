México

Gabinete de Seguridad afirma que no habrá impunidad y refuerza operativo en Zacatecas tras hallazgo de 10 cuerpos

La jornada dejó cinco hombres colgados de un puente, cuatro cuerpos abandonados y uno más, identificado como Ignacio Castrejón Valdez, expresidente municipal de Sombrerete

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Seguridad Zacatecas - patrulla Policía Estatal
Se lleva a cabo un operativo integrado por los tres niveles de gobierno. (imagen ilustrativa) Foto: SSP Zacatecas

El Gabinete de Seguridad afirmó este sábado 18 de julio que no habrá impunidad tras el hallazgo de 10 cuerpos sin vida en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, en el estado de Zacatecas, y anunció el refuerzo del operativo en la zona con participación de instituciones de los tres órdenes de gobierno. Hasta momento no se reportan detenidos.

Entre las víctimas fue identificado Ignacio Castrejón Valdez, expresidente municipal de Sombrerete y fundador de Grupo CAVI, empresa con presencia en los sectores minero y de la construcción. Su cuerpo fue localizado sobre la vía federal 45 Zacatecas-Durango, en el entronque a la comunidad Santa Anita, en Sain Alto, con signos de tortura.

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Gabinete de Seguridad señaló que se coordinará con la Fiscalía estatal para esclarecer los crímenes

Antes de que el gobierno federal emitiera su postura, el secretario general de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó los hallazgos y convocó una sesión extraordinaria del Grupo de Inteligencia Operativa, con la participación del comandante de la Quinta Región Militar y autoridades de los tres órdenes de gobierno. “No permitiremos que hechos como este vulneren la tranquilidad de las y los zacatecanos ni detengan el proceso de pacificación”, sostuvo en sus redes.

Reyes Mugüerza reconoció que, aunque en los últimos años este tipo de hechos se ha reducido como resultado de la coordinación entre instituciones, “un acontecimiento de esta naturaleza exige una respuesta inmediata y contundente del Estado”. Anunció que se fortalecerán las acciones de inteligencia, investigación y coordinación operativa.

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Posteriormente, el Gabinete de Seguridad —instancia federal de decisión ejecutiva integrada por la Presidencia de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la FGR y el Secretariado Ejecutivo— informó a través de sus canales oficiales que mantiene coordinación con el gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del estado para realizar las investigaciones, esclarecer los hechos y detener a los responsables.

El comunicado señaló que se reforzó el despliegue operativo en la zona con instituciones de los tres órdenes de gobierno, que se realizan los trabajos periciales de identificación de las víctimas y las diligencias ministeriales correspondientes. “No habrá impunidad”, sentenciaron.

Agentes de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal desplegaron operativos en los tres municipios afectados. Las autoridades pidieron a la población facilitar el libre tránsito de las unidades de seguridad y emergencia.

Cinco cuerpos colgados de un puente y mensajes del crimen organizado

Los primeros cuerpos fueron localizados alrededor de las 6:00 horas sobre la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad de Pozo de Gamboa, en Pánuco. Cinco hombres aparecieron suspendidos con cuerdas de un costado de un puente vehicular, semidesnudos y con signos de violencia. Los cadáveres tenían una cartulina con mensajes atribuidos a un grupo del crimen organizado.

Cuatro cuerpos más fueron abandonados cerca de la clínica del IMSS-Bienestar en uno de los accesos a la cabecera municipal de Morelos. El décimo cadáver, el de Castrejón Valdez, fue hallado en Sain Alto.

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, pidió una investigación “seria y transparente” y advirtió: “Ojalá las autoridades realmente escuchen, actúen y entiendan la gravedad de lo que está pasando, porque no podemos normalizar este tipo de situaciones”.

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