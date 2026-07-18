De estudiante ejemplar en China a poderoso importador de precursores de droga en México: la vida de Zhang el “Rey del Fentanilo”

Zhi Dong Zhang fue detenido por las autoridades mexicanas. (Anayeli Tapia/Infobae)

La caída de Zhang Zhidong, alias Brother Wang, alteró la ruta que llevaba precursores químicos desde China hasta laboratorios clandestinos en México, una cadena que, según testimonios recogidos por BBC Mundo y expedientes de Estados Unidos, sostuvo durante años la producción de fentanilo para el mercado estadounidense. Las investigaciones lo situaron desde 2016 como jefe de una red de narcotráfico y lavado de dinero, y su captura, fuga, recaptura y extradición expusieron el peso de un intermediario que, para integrantes del Cártel de Sinaloa, era “el número uno”.

El efecto se reflejó en la operación del negocio. Integrantes del cártel dijeron al medio que, tras su detención, conseguir precursores “se volvió realmente difícil”, mientras la DEA detectó una baja en la pureza del fentanilo que consideró consistente con problemas de abastecimiento entre fabricantes instalados en México.

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De acuerdo con las autoridades mexicanas, Zhang habría estado ligado a la exportación y distribución de 1,800 kg de fentanilo, 1,000 kg de cocaína y 600 kg de metanfetamina. También le atribuyeron el manejo de más de USD 150 millones al año en ganancias derivadas del narcotráfico.

La ruta de precursores unió fabricantes chinos con laboratorios del narco en México

(Especial)

Miembros del Cártel de Sinaloa entrevistados bajo condición de anonimato atribuyeron a Zhang la creación de la ruta de suministro entre fabricantes chinos de químicos y operadores del crimen organizado mexicano. Según esos testimonios, su dominio del español, sus vínculos con proveedores en China y su capacidad para relacionarse con distintos actores lo volvieron un enlace estratégico.

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La publicación recogió el testimonio de Enrique, nombre ficticio de un coordinador de alto nivel dentro del cártel, quien resumió su peso con una frase: “El hermano Wang era muy importante. Era el número uno”. Desde un coche estacionado en las afueras de Culiacán, explicó cómo los ingredientes para fabricar fentanilo cruzaban miles de kilómetros desde fábricas chinas hasta laboratorios clandestinos en México.

Para las autoridades de Estados Unidos, Zhang no solo conectaba el suministro químico. El Departamento de Justicia lo acusó de coordinar una estructura financiera apoyada en empresas fantasma para ocultar el origen ilícito del dinero y de introducir cantidades masivas de cocaína, fentanilo y metanfetamina en Estados Unidos.

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Cuando compareció ante un tribunal de Nueva York en 2025, el entonces fiscal general adjunto Todd Blanche lo describió como uno de “los traficantes más peligrosos del mundo”. Zhang se declaró inocente y quedó a la espera de juicio; su abogado rechazó comentar el caso mientras seguía abierto.

SSPC

El expediente estadounidense sostuvo que, desde junio de 2016, Zhang dirigía una organización de gran escala dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero. Según la DEA, su estructura habría operado principalmente desde Los Ángeles, California, y Atlanta, Georgia, con extensión hacia América Latina, Europa y Asia, además de vínculos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG.

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Su perfil era poco común, según especialistas y personas que lo conocieron

Especialistas consultados por BBC Mundo consideraron que perfiles como el de Zhang eran escasos dentro de esta cadena criminal. Victoria Dittmar, investigadora de InSight Crime, explicó que estos intermediarios ocupaban un punto de enlace entre productores químicos en Asia, organizaciones criminales en México y redes de distribución en Estados Unidos.

Dittmar dijo que las personas con el alcance que se le atribuía eran “bastante singulares” y “son clave para la cadena de suministro”. También señaló que no era frecuente encontrar a alguien capaz de conectar tres regiones en una misma operación.

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La reconstrucción del medio ubicó el origen de esa trayectoria fuera del narco. Zhang se graduó en 2010 en la Universidad de Pekín con una licenciatura en Filología Hispánica, y un año después viajó a México para trabajar en una empresa minera de capital chino dedicada a la extracción de hierro.

Foto entregada por la DEA que muestra píldoras con fentanilo, confiscadas en Nuevo México, el 28 de abril del 2025. (DEA via AP)

Alex, nombre ficticio de un excompañero de universidad y de trabajo, lo recordó como un joven con facilidad para negociar, ingenio y capacidad de adaptación. También afirmó que hablaba un español sobresaliente, con dominio del lenguaje coloquial y un marcado acento de Pekín.

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Ese mismo testigo aseguró que hacer negocios en México implicaba en ocasiones tratar con grupos criminales que controlaban zonas del país, y sostuvo que Zhang estableció relaciones con personas influyentes tanto del lado oficial como del no oficial. Según su versión, le atraían el riesgo y la imprudencia.

Alex relató que, tras la quiebra de la minera en 2013 y su regreso a China, Zhang decidió permanecer en México. Uno o dos años después comenzó a ofrecer en un grupo de exalumnos de WeChat el cambio de dólares a tasas preferenciales, una actividad que su excompañero interpretó como posible lavado de dinero.

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La detención, la fuga y la extradición exhibieron su peso en el negocio

Rutas de tráfico se concentran en la franja noroeste y occidente de México. (Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026)

Otro integrante del cártel, identificado como Luis, recordó una reunión en 2019 en la que sus jefes le pidieron vigilar mientras Zhang “vino a ofrecer sus productos”. Dijo que esos productos eran precursores químicos para fabricar fentanilo y que, en los hechos, fue quien introdujo esa rama del negocio en el grupo.

Luis contó que después se convirtió en “cocinero” de fentanilo dentro de un laboratorio clandestino. Afirmó haber visto morir al menos a cinco cocineros y atribuyó esas muertes a filtraciones de sustancias químicas a través de la ropa de protección.

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Las autoridades mexicanas detuvieron a Zhang en octubre de 2024 en CDMX tras trabajos de inteligencia y cooperación internacional. Aunque enfrentaba un proceso de extradición a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero, un juez le concedió prisión domiciliaria.

El 11 de julio de 2025 escapó de la vivienda donde permanecía bajo resguardo mediante un túnel, en una evasión que recordó las fugas atribuidas a Joaquín “El Chapo” Guzmán. El caso activó una ficha roja de Interpol y un operativo de búsqueda internacional.

La ruta del trasiego de precursores químicos de China a México y finalmente a Estados Unidos.

Las autoridades sostuvieron que intentó entrar a Rusia con documentación falsa, pero su ingreso fue rechazado. Después viajó a Cuba con un pasaporte falso y ahí fue recapturado; este jueves se informó que ya había sido extraditado a Estados Unidos.

La propia detención alteró el suministro, según los testimonios recogidos por el diario. Enrique dijo que Zhang era “el que tenía los contactos” en China y que, tras su salida, los cárteles tuvieron que “empezar de cero y construir una nueva ruta”.

Ese vacío no significó el fin de la operación. El mismo Enrique afirmó que ya había otro ciudadano chino en la mira para ocupar ese espacio, aunque evitó dar detalles por seguridad.

Otro miembro del cártel, encargado del traslado de mercancías y personal, sostuvo que Zhang dejó conexiones que permitieron seguir adelante. Su conclusión fue directa: “Si él se va, alguien más tomará su lugar... el negocio no se detendrá.”