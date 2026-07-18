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Ese Pérez comparte su estrategia para La Casa de los Famosos México 2026

El creador de contenido espera llevar su humor a todos los habitantes

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Ese Pérez entra a La Casa de los Famosos México
El creador de contenido aseguró que buscará llegar lejos con su humor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El décimo primer habitante de La Casa de los Famosos México 2026, Ese Pérez, ya reveló cuál será la estrategia con la que buscará llegar lejos en el reality.

El creador de contenido aseguró que el humor será su principal herramienta e intentará contagiar su irreverencia a todos los habitantes, pero siempre con respeto y sin incomodar a nadie.

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“Vamos a llevarlo hasta que todos se rían. No me voy a ir de la casa sin sacarle una sonrisa a alguien”, expresó.

Además, Ese Pérez afirmó que buscará mantener una buena relación con todos los participantes y colaborar para que la convivencia sea armoniosa, incluso negociando la distribución de las tareas del hogar.

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“A lo mejor en lo que les voy a fallar es en la cocina, porque no sé cocinar nada, pero le echamos ganas. Yo vengo a hacer amigos, no enemigos”, comentó.

Aunque aseguró que no suele generar conflictos, dejó claro que tampoco permitirá que lo señalen injustamente dentro de la competencia. “No soy conflictivo, pero si me están achacando algo que no, aguas”, advirtió.

Ese Pérez -México- 17 julio
El creador de contenido fue confirmado para el reality de Televisa (Jovani Pérez/Infobae)

¿Cómo cambió su estrategia tras su presentación?

Ese Pérez señaló que su estrategia cambió con el paso de los días, ya que en un principio pensaba en llevar algún plan, sin embargo, mejor decidió ser él mismo y dejarse llevar por la competencia.

“¿Pues para qué? Imagina que entro con una obra de teatro y nadie quiere hacerla, pues no", mencionó.

El creador de contenido aseguró que los días que más espera dentro de la casa son los viernes de fiesta ya que entra a la casa para divertirse y pasarla bien. “Yo tampoco soy tranquilo, ese día hasta nos vamos a amanecer”, aseguró.

¿Cuál será su mayor miedo dentro de La Casa de los Famosos México?

Ese Pérez tiene miedo a que el público pueda malinterpretar algún comentario o broma que diga, asegurando que en ningún momento buscará ofender ni lastimar a alguno de sus compañeros.

“La gente que me conoce sabe que yo no tiro la mala vibra en ningún momento”, aseguró.

El influencer reconoce que la exposición en televisión puede llevar a que sus palabras se descontextualicen, por lo que pondrá especial cuidado en cómo se expresa. Está consciente de que los comentarios en redes sociales pueden ser duros y espera que su audiencia lo apoye.

El influencer estaba conviviendo con Eduin Caz |Crédito: YouTube Maza Clan Oficial

Pérez compartió que ha aprendido a manejar la línea en la que debe ir su comedia, ayudándolo a estructurar sus límites dentro de la casa.

Ese Pérez aseguró que su mayor fortaleza es la confianza que tiene en sí mismo, una cualidad con la que espera conectar con el público y avanzar lo más lejos posible en la competencia.

No obstante, afirmó que no entra al reality con la obsesión de ganar. Su principal objetivo, dijo, es que la audiencia lo conozca tal como es y aprovechar la exposición para seguir haciendo crecer la comunidad que ha construido en redes sociales.

¿Quién es Ese Pérez?

Ese Pérez, cuyo nombre real es Jesús Ángel Pérez Bravo, es un creador de contenido originario de la Ciudad de México que creció en la alcaldía Azcapotzalco. Su estilo de humor, inspirado en las vivencias y expresiones del barrio, lo ha convertido en una de las figuras más populares de las redes sociales.

Ese Pérez se une a LCDLFM (Ig/eseperezoficial)
Ese Pérez se une a LCDLFM (Ig/eseperezoficial)

En Instagram suma más de 1.5 millones de seguidores, donde comparte videos de comedia y anécdotas cotidianas. Además, ha logrado viralizar frases como “¡Oxxo, estás ahí!”, que se han vuelto parte de su sello personal.

Gracias a su autenticidad y humor, Ese Pérez ha conectado con personas de distintas generaciones, consolidando una amplia comunidad que sigue de cerca su contenido y espera verlo ahora en La Casa de los Famosos México 2026.

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