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Pese a cancelación de vuelo comercial, Sheinbaum confirma asistencia al último partido del Mundial 2026 en NY

La presidenta de México dio a conocer que fue invitada por el presidente Donald Trump

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Pese a cancelación de vuelo comercial, Sheinbaum confirma asistencia al último partido del Mundial 2026 en NY. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)
Pese a cancelación de vuelo comercial, Sheinbaum confirma asistencia al último partido del Mundial 2026 en NY. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

La tarde de este 18 de julio ha trascendido la cancelación del vuelo comercial que tomaría la presidenta Claudia Sheinbaum con destino a Nueva York, viaje que realizará con la finalidad de asistir al último partido del Mundial 2026 entre España y Argentina.

A través de un video en sus redes sociales, la mandataria mexicana confirmó que el día de mañana asistirá al evento, tras la invitación de Donald Trump. En primera instancia, el vuelo de Delta número 2973 se habría retrasado y posteriormente, se canceló.

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Cabe destacar que, las condiciones climatológicas en la sede de la final de la Copa Mundial de Fútbol sigue siento mala, situación que es originada por los incendios forestales en Canadá y que han afectado a Estados Unidos.

Aún con la demora del vuelo que llevó a la presidenta a reanudar sus actividades en el estado de Quintana Roo, aún se desconoce si la mandataria tomará un vuelo comercial o un avión militar para llegar al evento que se desarrollará el domingo 19 de julio a partir de las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

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Información en desarrollo...

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