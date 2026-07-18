Fox Sports confirma transmisión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: cuándo comienza la justa veraniega

Equipos nacionales de polo acuático fueron los primeros en partir hacia tierras dominicanas. (X / Comité Olímpico Mexicano )

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 sí se transmitirán en México. La cadena deportiva Fox Sports anunció en un comunicado que lograron un acuerdo con el Comité Olímpico Mexicano (COM) para compartir las imágenes del magno evento, que se llevará a cabo en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto del 2026.

“Fox Sports México y el Comité Olímpico Mexicano (COM) llegaron a un acuerdo para que la cadena mexicana transmita la competencia de mayor nivel olímpico en la región, los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana“, dice su mensaje.

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La justa en Santo Domingo tendrá una cobertura de más de 1,800 horas en vivo, tras el acuerdo entre FOX Sports y el Comité Olímpico Mexicano (COM). La celebración de los Juegos en República Dominicana promete una amplia selección de deportes y disciplinas a través de los canales oficiales de la cadena así como en sus aplicaciones.

María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) reconoció que esta alianza “representa un gran paso para el deporte mexicano, FOX Sports México se suma a esta iniciativa para ver de primera mano a nuestros atletas en una de las justas con la cual inicia el ciclo olímpico a Los Ángeles 2028″.

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Por otro lado, Israel Gómez, SVP de Producción y Operaciones de la televisora Fox Sports, destacó que este es el comienzo de una relación de largo plazo que tiene como principal objetivo acercar las competencias deportivas de más alto nivel a la audiencia" para reafirmar el objetivo de darle proyección a la delegación mexicana.

México listo para los Juegos Centroamericanos

Así luce previo al arranque de los XXV Juegos del2026 (Presidencia de la República)

El equipo mexicano contará en República Dominicana con 646 representantes, de los cuales 332 son varones y 314 son mujeres. La comitiva nacional buscará rebasar las 145 medallas de oro, las 108 preseas de plata y los 100 bronces conquistados en la edición de San Salvador en el año del 2023.

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Confirman a los abanderados para la inauguración en Santo Domingo

La Tira Deportiva y el clavadista llevarán la bandera Tricolor a Santo Domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de un video institucional, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, estuvo con Samantha Desiderio, quien será la jefa de misión en los próximos Juegos Centroamericanos para revelar el nombre de los atletas que llevarán el estandarte nacional en el desfile inaugural de la República Dominicana.

“La abanderada es Gabriela Rodríguez, de tiro deportivo y Juan Manuel Celaya, de clavados, ambos grandes representantes de sus deportes y referentes nacionales e internacionales por sus logros, entrega y determinación”, comentó Samantha Desiderio.

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A su vez ,Mari José Alcalá dedicó un mensaje a todos los deportistas mexicanos que harán el viaje a Santo Domingo a demostrar que nuestro país es semillero de grandes competidores y sostiene que nuestra delegación obtendrá la mayor cantidad de medallas en estos XXV Juegos centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“A todos los atletas que integran la delegación mexicana, queremos decirles que nos sentimos sumamente orgullosos de que ustedes sean los atletas que nos representen", dijo la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM).

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Tomará la estafeta en los Centroamericanos 2026

“Siempre hemos dicho que son los mejores. Lleven la bandera de México con orgullo, siéntanla y junto con toda la delegación, den lo mejor que tienen para que México siempre sea el mejor en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026″, apuntó María José Alcalá a días del arranque de la competición.

Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza, de 29 años, es experta en tiro deportiva mexicano. Destaca por ser actualmente la subcampeona del mundo y 7° lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

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Por su parte, Juan Manuel Celaya Hernández, de 27 años, brilla en clavados de modalidad en trampolín de 3 metros, tanto individual como sincronizados. Logró el cuarto lugar en trampolín sincronizado de 3 metros junto a Yahel Castillo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en París 2024 hizo historia para México al colgarse la plata junto a Osmar Olvera.

¿Cuándo y a qué hora ver en México la ceremonia de inauguración?

Estadio Félix Sánchez albergará la inauguración de los Centroamericanos. (Imagen de cortesía)

La fiesta inaugural de los XXV Juegos centroamericanos y del Caribe 2026 tendrá lugar en el estadio Olímpico Félix Sánchez, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. La ceremonia de apertura se llevará a cabo el viernes 24 de julio en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

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