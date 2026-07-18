Esta es la emotiva canción que Aylín Mujica le dedicó a su hijo Mauro tras su muerte

Mauro Menéndez falleció tras enfermarse de neumonía (ig/maahez)

Aylín Mujica eligió una canción para decirle adiós a su hijo Mauro Menéndez: My Heart My Son, de Layla Hudson. La compartió este 18 de julio en Instagram junto a fotografías y un mensaje escrito con el que se despidió del joven de 30 años, fallecido en Barbados a consecuencia de complicaciones derivadas de una neumonía que habría desencadenado un infarto.

Mauro construía una carrera en la música electrónica bajo el nombre artístico MAAHEZ. Había colaborado con artistas como DVBBS, Jenn Morel y San Pacho, y entre sus producciones figuran “Tequila”, “Isla de Mujeres” y “Matadora”. Era el hijo mayor de Mujica y del músico cubano Osamu Menéndez. Nació cuando su madre tenía 19 años.

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My Heart My Son: la canción que Aylín eligió para despedirse

Aylín Mujica dedica un último mensaje para su hijo Mauro Menéndez (Instagram: aylinmujic)

My Heart My Son es una pieza interpretada por Layla Hudson. La letra habla del amor de una madre hacia su hijo. Aylín Mujica la publicó sin más explicación que las imágenes y el texto que acompañó la canción.

En su mensaje, la actriz describió a Mauro como un ser que dejó una marca en quienes lo conocieron: “Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo”.

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Una de las cuantas fotos que hay entre Aylín y su hijo Mauro (Instagram)

Mujica también escribió sobre el peso de lo que viene: “Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida. Vuela alto, mi amor. Te vamos a extrañar mucho, pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso”.

Al cierre del mensaje, la actriz le pidió a su hijo fortaleza y agradeció el apoyo recibido: “Solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor. Gracias a todos, amigos y compañeros, que me han enviado palabras de aliento. Te amo con mi vida, mi Mau querido“.

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Aylín habría visto por videollamada los últimos minutos de su hijo

La actriz confirmó la muerte de su hijo (Instagram)

Antes de la publicación del 18 de julio, Mujica había aparecido por primera vez en redes la noche del 17, con cinco palabras: “Muchas gracias familia, sólo puedo decir que estoy devastada”. Las acompañó con un emoji de corazón roto.

Cuando recibió la noticia, la actriz se encontraba en Bogotá grabando Top Chef VIP. Según información de la periodista Mandy Fridmann, Mujica habría recibido una videollamada de su hijo camino al hospital y habría presenciado, a través de la pantalla, el momento en que los médicos lo atendieron de emergencia tras su primer infarto. La llamada se cortó de forma abrupta cuando el personal médico tomó el control.

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Mujica dejó la producción de inmediato y viajó a Barbados para reconocer el cuerpo e iniciar los trámites para trasladarlo a Miami, donde la esperan sus otros dos hijos, Alejandro y Violeta.

Osamu Menéndez, padre de Mauro, reacciona

Mauro, hijo de Osamu, murió este 17 de julio (Instagram)

Osamu Menéndez, músico cubano y padre de Mauro, fue el primero de la familia en hablar. Lo hizo desde Facebook: “Perdónenme, no puedo hablar. Mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus condolencias”. También viajó a Barbados.

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Entre las voces del medio artístico que reaccionaron estuvo la de Maribel Guardia, quien perdió a su hijo Julián Figueroa en 2023: “Hoy lloro contigo, querida Aylín Mujica. Ninguna madre debería despedir a un hijo”.

Diez días antes de su muerte, Mauro publicó en redes una serie de fotografías desde un estudio de grabación, frente a sintetizadores y consolas. Las acompañó con dos palabras: “REAL MUSIC”. Esa fue su última publicación.

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