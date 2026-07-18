México

Sheinbaum anuncia fecha de inauguración para el Tren Maya de Carga

La presidenta se reunió con gobernadores de los cinco estados que recorre la obra ferroviaria en el sureste de México

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en enero comenzará a funcionar el Tren Maya de carga.. (Crédito: Presidencia)

Durante su gira en Puerto Morelos, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó las nuevas locomotaras del Tren Maya de Carga, las cuales ya suman 12 , reiteró que la obra ya presenta un avance importante y su administración prevé inaugurarlo en enero de 2027.

Sheinbaum supervisa obra del Tren Maya de Carga

En un video de casi dos minutos, la mandataria mexicana informó que las maquinas ya se encuentran transportando material de construcción para la obra que quedará habilitada a mitad de su mandato.

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En el recorrido por la estación “Puerto Morelos” estuvo acompañada de las y los gobernadores de los estados por donde pasa el Tren Maya de pasajeros y en donde repercutirá el de carga:

  • Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa
  • Campeche, Layda Sansores San Román
  • Yucatán, Joaquín Díaz Mena
  • Tabasco, Javier May Rodríguez
  • Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar

También estuvieron presentes los mandos castrenses a cargo de la obra y la operatividad, como el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez; el director general del Tren Maya, general Manuel Jaime Ramírez Camacho; y el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza.

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