Termina el Mundial 2026 y la Embajada de Noruega comparte emotivo mensaje para México: “El amor es recíproco”

La representación diplomática noruega en México expresó su gratitud por el apoyo y amistad durante el Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el transcurso de la Copa del Mundo 2026, México y Noruega se aliaron como una misma nación. Desde los festejos al estilo vikingo como también rendirse por Erling Haaland, fueron algunos ejemplos que completaron el estrecho de amistad entre ambos países durante la vigésimo tercera edición del torneo oficial de la FIFA.

A menos de 24 horas de concluir el Mundial 2026, la Embajada de Noruega en México subió a sus redes sociales un mensaje de agradecimiento al pueblo mexicano, primero por alojar uno de las mejores campeonatos de futbol en la historia y, especialmente, por remar juntos, volar juntos y hacer que cada noruego se sintiera como en casa.

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“Este fin de semana termina el Mundial y de todas las elecciones que llegaron con un sueño solo quedan dos, pero antes del silbatazo para la final el domingo vale la pena mirar atras y decirlo: “Qué Mundial hemos vivido y México como anfitrión ha sido una parte esencial de esta historia, no solo abre sus estadios, abrirá sus calles, sus plazas, sus sus mesas y sobre todo su corazón", expresan en la Embajada de Noruega.

Embajada de Noruega expresó su gratitud al pueblo de México. EFE/EPA/TERJE BENDIKSBY NORWAY OUT

“Con su alegría, su generosidad y esa calidez tan mexicana convirtió al futbol en una fiesta capaz de reunir al mundo entero y hacernos sentir a todos como en casa. Para Noruega este abrazo mexicano se sintió de una manera muy especial, su apoyo ha sido tan grande que ha llegado hasta el corazón mismo de la Selección de Noruega".

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“Por una semana sentimos que México también había adoptado a Noruega, celebraron con nosotros, nos alentaron, remaron a nuestro lado y hasta nos hicieron volar, la amistad entre Noruega y México va más allá de la cancha compartimos mucho más de lo que parece", Gracias México de todo corazón, sepan que el amor es recíproco. ¡Gracias!“, finaliza el mensaje de la Embajada de Noruega.

Lazo entre México y Noruega

Para el diplomático, la relación entre ambos países es muy estrecha y quedó fortalecida durante esta Copa del Mundo. (IG Embajada de Noruega en México)

En esta Copa del Mundo estuvimos cerca de atestiguar un duelo de finales entre las selecciones de México y Noruega. Para ello, necesitaban avanzar de 8vos de Final. Los europeos lograron su cometido al dejar fuera a Brasil, pero el Tri se quedó a la orilla a causa de su derrota frente a Inglaterra, 2-3, en la CDMX el domingo 5 de julio.

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Para el joven maravilla, Erling Haaland, enfrentar a la Selección Nacional era uno de sus deseos en este torneo. Sus palabras conmovieron al pueblo azteca que agrupaciones del Regional Mexicano y Banda, como La Banda Prestigiosa, El Iztaparrasta y Luis R Conriquez le compusieron corridos al goleador del Manchester City, quien reaccionó a los mismos: “Les escucho”.

Por otra parte, los seguidores mexicanos pedían a Erling Haaland que cobrara venganza contra Inglaterra en 4tos de Final. Los videos que se viralizaron en internet llegaron hasta los dominios del noruego, que nuevamente se ganó el cariño y aprecio de la gente nacional, tras responder con la consigna del “Y si sí”, que se popularizó en este Mundial 2026.

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Erling Haaland cabizbajo por quedar fuera del Mundial 2026. REUTERS/Dylan Martinez

Haaland trató de darle una felicidad al público de México que estuvo frente a la televisión alentando como uno más del país de Noruega. Aunque se consumó la eliminación de los Vikingos Rojos, la afición aplaudió a cada uno de los ellos y reconocieron su esfuerzo por mantener cuesta arriba al equipo de la rosa en 4tos de Final.

“Mi respeto hacia Noruega, realmente disfruté verlos jugar y celebrar cada victoria en el Mundial”. “Se va el equipo del pueblo. Lo dieron todo y se van por la puerta grande”. “Volverán y volverán a brillar”. “Grande Halland ya tendrás tu momento de gloria”, enviaron los mexicanos para consolar al delantero luego del cierre de su participación en el Mundial 2026.

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Encuentro de Haaland con Gil Mora

El noruego llenó de elogios a Mora ante miles de aficionados y lo incluyó en su vlog, donde compartió cámara con leyendas comoZlatan Ibrahimović y Egil Østenstad. (Especial)

El último detalle que relaciona a Noruega con México es que el futbolista europeo le obsequió una de sus playeras a Gil Mora, sabiendo que ambos jugadores comparten representación de la abogada y agente brasileña Rafaela Pimenta, además del artillero Santiago Bebote Giménez. Sin duda un acto de caballeros.