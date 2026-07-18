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PAN ratifica denuncia contra morenista Julieta Ramírez por actos anticipados de campaña en Baja California

Liderazgos y legisladores del partido actuaron penalmente contra la aspirante morenista al gobierno de Baja California

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Panista de BC ratificaron una denuncia contra Julieta Ramírez por presuntos actos anticipados de campaña. Crédito: X/ @JulietaRamirezP
Panista de BC ratificaron una denuncia contra la morenista Julieta Ramírez por presuntos actos anticipados de campaña. Crédito: X/ @JulietaRamirezP

La dirigente del PAN, en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, en compañía de diputados y senadores del blanquiazul, ratificaron una denuncia penal contra la senadora con licencia de Morena y aspirante a la gubernatura de la entidad, Julieta Ramírez, por la comisión de presuntos delitos electorales.

Dicha causa penal contra la morenista también contempla los actos anticipados de campaña y otros posibles ilícitos relacionados con la difusión de propaganda política.

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Los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) adelantaron que presentarán un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y recordaron que la denuncia fue interpuesta por la dirigente estatal la semana pasada ante el Centro de Justicia de Mexicali.

Panistas reúnen evidencia en diversos espacios públicos

Además, los legisladores revelaron que Lizbeth Mata Lozano tuvo la posibilidad de reunir evidencia en video y fotografías, que muestran la instalación de trípticos, lonas y otros materiales de promoción en espacios públicos.

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Los integrantes del PAN también detallaron que la propaganda del partido guinda pudo ser vista en escuelas primarias públicas, unidades deportivas y otros inmuebles administrados por municipios y el gobierno del estado a cargo de Marina del Pilar.

Los panistas de Baja California ratificaron la denuncia contra la morenista Julieta Ramírez. Crédito: X/ @lizensenada
Los panistas de Baja California ratificaron la denuncia contra Julieta Ramírez. Crédito: X/ @lizensenada

Recuerdan a Morena que proceso electoral 2027 aún no comienza

A través de una nota informativa, los militantes del blanquiazul recordaron que este tipo de promoción constituye el agravante de actos anticipados de campaña, ya que el proceso electoral 2026-2027 aún no comienza -es en septiembre- y falta casi un año para el arranque formal de la contienda electoral.

También solicitaron que las autoridades electorales investiguen el origen de los recursos gastados para la elaboración e instalación de la propaganda a favor del partido oficial en la entidad.

“Queremos saber si ese recurso proviene del partido político o de alguna instancia de gobierno”, expresaron los panistas durante la presentación de la denuncia.

Respecto a Julieta Ramírez, la dirigencia del PAN apuntó que al encontrarse con licencia de su cargo como senadora, ya no ejerce funciones legislativas, por lo que consideran que las autoridades estatales tienen competencia para indagar los hechos denunciados.

¿Le retiraron la visa americana a Julieta Ramírez?

En julio de este año, el periodista de Pie de Nota, Luis Chaparro, reveló que a la ahora aspirante al gobierno de Baja California, Julieta Ramírez Padilla, le habían retirado su visa americana.

De acuerdo con el comunicador, la senadora con licencia actualmente no cuenta con la visa de Estados Unidos, pues existe una investigación abierta en su contra en ese país. Aunado a que estaría colaborando con autoridades del vecino del norte sin contar con el documento migratorio.

La dirigente del PAN en Baja California muestra la denuncia contra la senadora de Morena. Crédito: X/ @lizensenada
La dirigente del PAN en Baja California muestra la denuncia contra la senadora de Morena. Crédito: X/ @lizensenada

Chaparro consideró que la realidad política de Ramírez es compleja, porque buscar la gubernatura bajo esas circunstancias representa un punto de atención, debido al nivel de responsabilidad que implica encabezar el gobierno de un estado fronterizo como Baja California.

“Buscar una gubernatura con ese perfil, incluso antes de ser gobernador, te habla de un foco rojo fuertísimo”, señaló Chaparro al referirse a la aspiración política de Ramírez.

Morenista rechaza retiro de visa

En una entrevista para el medio SinEmbargo, el pasado 10 de julio, la morenista Julieta Ramírez rechazó que el gobierno de Estados Unidos le haya retirado la visa para viajar a aquel país.

Incluso calificó la información divulgada por el periodista Luis Chaparro como un “chisme reciclado”.

En Baja California, los panistas van en contra Julieta Ramírez por actos anticipados de campaña. Crédito: X/ @JulietaRamirezP
En Baja California, los panistas van contra Julieta Ramírez por actos anticipados de campaña. Crédito: X/ @JulietaRamirezP

“Por supuesto que es falso que una servidora no cuente con ese documento, pero tampoco quiero abonar a esta exigencia que ahora se le están haciendo a las y los ciudadanos mexicanos de comprobar si el visado es algo así como una carta de buena conducta pero dictada desde otro país. Me niego a que un documento de ingreso a otro país resulte para México una especie de validación de nuestra reputación. Tampoco debe ser esto un motivo para generar intriga, humor, morbo”, dijo para el medio digital.

En medio de los rumores por el retiro de su visa y su presunta colaboración con autoridades norteamericanas, los panistas de Baja California ratificaron su denuncia contra la morenista Julieta Ramírez por presuntos actos anticipados de campaña.

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