Asesinan a Ignacio Castrejón, expresidente municipal de Sombrerete, en jornada que dejó 10 muertos en Zacatecas

Su hermano compartió un mensaje póstumo en redes sociales. Crédito: Facebook - Municipio de Sombrerete

Ignacio Castrejón Valdez, expresidente municipal de Sombrerete y fundador de Grupo CAVI, fue hallado sin vida este sábado 18 de julio en el municipio de Sain Alto, Zacatecas.

Su cuerpo fue el décimo localizado durante una jornada en la que también aparecieron cinco hombres colgados de un puente en Pánuco y cuatro cadáveres abandonados en Morelos, en hechos que las autoridades estatales y federales investigan sin detenidos hasta el momento.

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Reportes previos de Infobae daban cuenta del hallazgo de los 10 cuerpos sin identificar a las víctimas. Fue la confirmación posterior de familiares y autoridades la que estableció que Castrejón Valdez era uno de los fallecidos, localizado sobre la vía federal 45 Zacatecas-Durango, en el entronque a la comunidad Santa Anita, en Sain Alto. El cuerpo presentaba signos de tortura.

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