Los mejores memes en México que dejó el estreno de La Odisea, la nueva película de Nolan

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Christopher Nolan estrenó La Odisea en México el 16 de julio de 2026, un día antes que en Estados Unidos, con una película que costó 250 millones de dólares y que es el primer largometraje comercial filmado íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm. Con dos horas y 52 minutos de duración, la cinta adapta el poema épico de Homero y llega a salas convencionales, IMAX, y a las tres sedes de la Cineteca Nacional. Los mexicanos, por supuesto, reaccionaron en redes con memes y todo tipo de comentarios.

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La idea rondaba a Nolan desde hace dos décadas, cuando estuvo a punto de dirigir Troya. Fue hasta marzo de 2024 que comenzó a escribir el guion, y en octubre de ese año cerró el trato con Universal Pictures. El rodaje duró 91 días, del 25 de febrero al 8 de agosto de 2025, en seis países: Grecia, Marruecos, Italia, Islandia, Escocia y Malta, además de los estudios Universal en Los Ángeles.

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Matt Damon encabeza un reparto de más de quince actores

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Matt Damon interpreta a Odiseo, el rey de Ítaca que tarda diez años en regresar a casa tras la guerra de Troya. Nolan lo describió como “un estratega asombroso y una persona muy astuta”, y eligió al actor precisamente por su capacidad para transmitir inteligencia e inventiva. Anne Hathaway da vida a Penélope, la esposa que espera su regreso mientras rechaza a los pretendientes al trono.

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Tom Holland interpreta a Telémaco, el hijo de Odiseo decidido a encontrar a su padre. Zendaya aparece como Atenea, la diosa de la guerra y la sabiduría que protege al héroe durante su travesía. Robert Pattinson es Antínoo, el noble pretendiente que busca arrebatar el trono de Ítaca.

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Lupita Nyong’o tiene un papel doble: Helena de Esparta y Clitemnestra. Charlize Theron interpreta a Calipso. El elenco se completa con Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Mia Goth, Himesh Patel y Samantha Morton, entre otros.

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El cíclope, las sirenas y el caballo de Troya en formato IMAX

La trama sigue el accidentado regreso de Odiseo a Ítaca. Durante el viaje, enfrenta al cíclope Polifemo —interpretado por Bill Irwin—, resiste el canto de las sirenas, escapa de Escila y Caribdis, y desafía la magia de Circe. En paralelo, Penélope y Telémaco lidian con los pretendientes que buscan el trono.

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El caballo de Troya aparece en los primeros minutos de la película. A diferencia de otras adaptaciones, Nolan lo diseñó sin ruedas: es una ofrenda abandonada en la playa para el dios Poseidón. “Tenía la imagen en la cabeza durante 20 años. La imagen de ese caballo hundido en la arena y a punto de ser destruido por las olas”, reveló el director.

Una producción con barco vikingo real y 5,300 piezas de vestuario

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Nolan apostó por efectos prácticos sobre los digitales. Para las escenas en alta mar, la producción consiguió en Noruega un barco vikingo real llamado Draken, que ha cruzado el Atlántico dos veces y fue adaptado para convertirse en la embarcación de Odiseo.

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El departamento de vestuario diseñó 5,300 piezas exclusivas para recrear la época micénica. Anne Hathaway aprendió a tejer en telares gigantescos con técnicas ancestrales para preparar su papel como Penélope, personaje que en el poema original teje y desteje para aplazar la decisión de elegir un nuevo esposo.

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El rapero Travis Scott también forma parte del reparto: interpreta a un bardo que narra las historias del pasado. Nolan justificó la elección al señalar que el rap es una forma contemporánea de transmitir relatos, igual que la poesía épica lo fue en la antigüedad. Scott firma además una canción de la banda sonora junto al artista británico James Blake.

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En su primera semana de exhibición, la película lleva recaudados 72 millones de dólares. La crítica especializada destacó la dirección de Nolan, la fotografía en IMAX y el tercer acto como los puntos más elogiados de la cinta.