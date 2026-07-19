Vanessa Huppenkothen es hospitalizada de emergencia por una bacteria en sus riñones

A través de redes sociales Vanessa Huppenkothen dio a conocer que fue hospitalizada de emergencia. Instagram/ vanehupp (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocas horas de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, la periodista y conductora deportiva Vanessa Huppenkothen dio a conocer que fue hospitalizada de emergencia debido a una infección bacteriana que llegó hasta sus riñones y que, según le informaron los médicos, estuvo a punto de derivar en una sepsis.

A través de sus redes sociales, la comunicadora explicó que permanece internada y que su estado de salud le impedirá asistir al partido decisivo en Nueva York, uno de los eventos más importantes de su cobertura periodística.

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“Terminé en urgencias y del hospital no he salido por una bacteria que llegó a mis riñones. El doctor me dijo que me salvé de una sepsis”, compartió Huppenkothen.

Vanessa Huppenkothen fue hospitalizada de emergencia (Captura de pantalla: Instagram/vanehupp)

¿Cómo inició su dolor?

La periodista relató que los primeros síntomas comenzaron días antes con un intenso dolor en la parte baja de la espalda, acompañado de escalofríos. En un principio creyó que se trataba de una molestia muscular provocada por el desgaste físico derivado de la intensa actividad durante el Mundial.

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“El domingo empecé a sentir un dolor en la espalda baja y escalofríos, pensé que era muscular y como al siguiente día viajaba a Dallas me metí una farmacia para aguantar el dolor”, explicó.

Pese al malestar, continuó con sus compromisos profesionales y cubrió las semifinales del torneo, aunque reconoció que el dolor, la fiebre y la debilidad eran cada vez más intensos.

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“No sé ni cómo trabajé en el Francia vs España ni mucho menos en el Argentina vs Inglaterra. Yo creo que el amor por lo que hago me hizo aguantar el dolor, la fiebre, los escalofríos y la debilidad”, señaló.

Vanessa Huppenkothen comparte actualización sobre su estado de salud (Captura de pantalla: Instagram/vanehupp)

¿Qué es una sepsis?

La sepsis es una respuesta extrema del cuerpo a una infección. Ocurre cuando una infección ya existente que puede estar en cualquier parte del cuerpo, como pulmones, vías urinarias, piel o aparato digestivo provoca una reacción descontrolada del sistema inmunológico.

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Esta respuesta puede causar inflamación generalizada, daño a los órganos y, en casos graves, la muerte.

Los síntomas comunes de la sepsis incluyen fiebre, confusión, dificultad para respirar, ritmo cardíaco acelerado y presión arterial baja. Es una emergencia médica que requiere atención inmediata.

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En hospitales, la sepsis suele asociarse con infecciones bacterianas, aunque también puede ser causada por virus, hongos o parásitos. El tratamiento principal incluye antibióticos, líquidos intravenosos y, en algunos casos, soporte para órganos afectados.

La sepsis puede llegar a ser una complicación grave que puede poner en riesgo la vida cuando la infección no recibe una atención y tratamiento oportuno.

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En el caso de Vanessa Huppenkothen, la rápida intervención médica evitó que la infección bacteriana en los riñones avanzara a esta etapa crítica.

La periodista subrayó la importancia de no subestimar síntomas como el dolor intenso, le fiebre o los escalofríos, y de buscar atención médica inmediata ante cualquier signo de alarma.

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Vanessa Huppenkothen compartió que una bacteria en sus riñones freno su presencia en la final del Mundial 2026

Su presencia en la Final del Mundial 2026

La conductora confirmó que no podrá estar presente en la final del Mundial 2026, pese a que era uno de los eventos más importantes de su cobertura deportiva.

“No es el lugar donde quería ver el final de este Mundial, pero así es la vida y así se dieron las cosas”, escribió desde el hospital.

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Vanessa Huppenkothen indicó que ahora su prioridad es recuperarse completamente y seguir las indicaciones médicas. “Seré paciente y que Dios maneje”, concluyó.

Su experiencia también sirvió para enviar un mensaje de prevención, al exhortar a no minimizar síntomas como dolor intenso, fiebre o escalofríos persistentes, ya que una infección aparentemente controlable puede complicarse rápidamente si no recibe atención médica oportuna.

La periodista permanecerá en recuperación mientras continúa bajo observación médica, confirmando que su salud estará por encima de cualquier compromiso profesional.

Vanessa Huppenkothen fue diagnosticada con una bacteria (Foto: Instagram/@vanehupp)