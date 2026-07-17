Autoridades arrestan a “El Cuauh“, presunto operador de ”La Unión Tepito" en Iztapalapa. Crédito: SSC

Policías de la SSC detuvieron a "El Cuauh“, operador de La Unión Tepito en un cateo ejecutado en la alcaldía Iztapalapa, con el respaldo de la FGJ, la SEMAR y la Guardia Nacional. Edgar Saúl Delgado Galicia, de 32 años, fue arrestado en un inmueble de la colonia Ejército de Oriente Zona Peñón que presuntamente usaba para almacenar y distribuir narcóticos.

En el sitio, los uniformados hallaron 58 bolsitas con una sustancia similar al crystal, tres bolsitas con hierba verde y seca con características de marihuana, dos cargadores metálicos y un cartucho útil. El inmueble, ubicado en la calle Joaquín Ibarguen, quedó sellado y bajo resguardo policial al concluir la diligencia.

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Denuncias ciudadanas detonaron la investigación

El operativo no fue producto de un hallazgo fortuito. Derivó de múltiples denuncias de vecinos que alertaron sobre posibles puntos de venta de droga en la colonia Ejército de Oriente Zona Peñón, una de las zonas de la alcaldía Iztapalapa donde La Unión Tepito mantiene presencia.

A partir de esos reportes, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) iniciaron trabajos de investigación de gabinete y campo. Las pesquisas apuntaron a un inmueble en la calle Joaquín Ibarguen como posible centro de almacenamiento y distribución de narcóticos.

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Con los datos de prueba suficientes en mano, los investigadores los trasladaron al agente del Ministerio Público, quien los presentó ante un Juez de Control. El juez autorizó el mandamiento judicial que permitió intervenir legalmente en el inmueble.

El cateo y lo que encontraron

Las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad perimetral antes de ejecutar la orden. El procedimiento, según el comunicado oficial, se realizó en apego estricto al protocolo de actuación policial, las normas sobre uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.

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El procedimiento se realizó en apego estricto al protocolo de actuación policial, las normas sobre uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.

Dentro del inmueble, los efectivos aseguraron 58 bolsitas de plástico con cierre hermético con sustancia similar al crystal, tres bolsitas con hierba verde y seca con características de marihuana, dos cargadores metálicos y un cartucho útil.

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Al concluir la diligencia, el inmueble fue sellado y permanece bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones derivadas del caso.

Quién es “El Cuauh”

Edgar Saúl Delgado Galicia, conocido como "El Cuauh“, es señalado por las autoridades como uno de los principales operadores del grupo delictivo La Unión Tepito en la zona. Su labor dentro de la organización estaría centrada en la venta de droga en la colonia Ejército de Oriente, Zona Peñón. La captura se enmarca en las acciones de las autoridades capitalinas para identificar y desarticular estructuras criminales activas en esa demarcación.

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“El Cuauh” fue informado de sus derechos constitucionales al momento de su detención y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, es considerado inocente hasta que un órgano jurisdiccional declare su responsabilidad mediante sentencia.

Coordinación entre cuatro instituciones

El operativo reunió a cuatro instituciones de distintos órdenes de gobierno. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, encabezaron las acciones; mientras que personal de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN) brindaron apoyo durante la ejecución del cateo.

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La SSC y la FGJ reafirmaron su compromiso de mantener investigaciones conjuntas y el intercambio de información con instancias del Gobierno de México, con el objetivo de identificar a los grupos delincuenciales que, según las autoridades, atentan contra la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México.