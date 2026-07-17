México

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este viernes 17 de julio: reporte completo por alcaldías y municipios

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

Guardar
Google icon
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México dio a conocer su reporte de la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada del Estado de México.

La dependencia capitalina actualiza cada hora y todos los días la situación en la que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México.

PUBLICIDAD

Así los ciudadanos podrán tomar precauciones respecto a actividades al aire libre, mientras que las autoridades sobre medidas en materia tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 17 de julio al corte de las 15:00 horas.

PUBLICIDAD

Calidad del aire en CDMX y Edomex

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es "Aceptable", lo que significa un riesgo "Moderado" para la salud, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país.

Esto debe ser considerado por todos los capitalinos y mexiquenses que realicen actividades al aire libre, sobre todo si se trata de aquellas que forman parte de grupos vulnerables.

En cuanto a la intensidad del sol, se alcanzó un nivel 6 en el índice de los Rayos Ultravioleta Esto significa que "necesita protección" al estar al aire libre.

Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Se requiere protección contra los daños por radiación solar UV.

Usa ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV.

Aplica un protector solar con FPS de 30+.

Procura permanecer en la sombra o en interiores.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Aceptable

Azcapotzalco (CAM): Aceptable

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Sin datos o en mantenimiento

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Buena

Venustiano Carranza (MER): Aceptable

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Aceptable

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Aceptable

Tláhuac (TAH): Aceptable

Coyoacán (UAX): Aceptable

Iztapalapa (UIZ): Aceptable

Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en territorio mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Aceptable

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Aceptable

Nezahualcóyotl (NEZ): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (SAG): Sin datos o en mantenimiento

Tlalnepantla (TLA): Aceptable

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento

Cabe mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

Las recomendaciones por la calidad del aire

De Buena a Extremadamente Mala, hay cinco niveles de la calidad del aire (Europa Press)
De Buena a Extremadamente Mala, hay cinco niveles de la calidad del aire (Europa Press)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la ciudad y el territorio mexiquense.

Identificada con el color verde, el índice más bajo es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, identificado con el color amarillo, en este caso las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles tienen que considerar limitar las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un alza importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay incremento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último índice, señalado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un aumento importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCalidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 17 de julio: se esperan lluvias en estas zonas del Edomex y la Capital

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 17 de julio: se esperan lluvias en estas zonas del Edomex y la Capital

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de julio? Cierran estación de la L1 del MB el fin de semana

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de julio? Cierran estación de la L1 del MB el fin de semana

Bloqueos, accidentes y manifestaciones en vivo hoy 17 de julio: se registra percance vehicular en Calzada Ermita Iztapalapa

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

Bloqueos, accidentes y manifestaciones en vivo hoy 17 de julio: se registra percance vehicular en Calzada Ermita Iztapalapa

“No cumplas con la norma”, ordena Sheinbaum a titular de áreas protegidas

En un video se observa a la presidenta llamar la atención al titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza, por un conflicto en Tulum

“No cumplas con la norma”, ordena Sheinbaum a titular de áreas protegidas

Esta fue la última publicación de Mauro, el hijo de Aylín Mujica que murió de neumonía

El joven tenía una importante carrera en la música electrónica

Esta fue la última publicación de Mauro, el hijo de Aylín Mujica que murió de neumonía
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ernesto Ruffo comparece ante jueza federal desde la FEMDO por delincuencia organizada y huachicol fiscal

Ernesto Ruffo comparece ante jueza federal desde la FEMDO por delincuencia organizada y huachicol fiscal

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

Corte de Chicago pospone la audiencia de Ovidio Guzmán López para el 28 de octubre

Empresario que agredió a recepcionista en Santa Fe estaría ligado a Los Chapitos: aparece en narcovolantes

Los Viagras: el cártel que domina Michoacán y que es considerado grupo terrorista por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la última publicación de Mauro, el hijo de Aylín Mujica que murió de neumonía

Esta fue la última publicación de Mauro, el hijo de Aylín Mujica que murió de neumonía

Fofo Márquez publica carta desde la cárcel: “El delito por el que me juzgan está fabricado”

Osamu Menéndez, padre del hijo de Aylín Mujica, reacciona a la muerte de Mauro: “Voy a buscar su cuerpo”

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica?

Eugenio Derbez captó choque vial mientras discutía con Alessandra Rosaldo por golpes en su camioneta

DEPORTES

No sería el Chino Huerta: esta es la bomba mundialista que realmente llegaría a Toluca

No sería el Chino Huerta: esta es la bomba mundialista que realmente llegaría a Toluca

Guillermo Pacheco, árbitro mexicano, tendrá participación en la final del Mundial 2026

Quién es Hugo Cuypers, posible refuerzo de Rayados de Monterrey

Ramón Juárez deja claro mensaje previo al debut del América: “El tricampeonato ya pasó”

Esposa de Ángel Correa denuncia amenazas en medio de su salida de Tigres