México

Eugenio Derbez captó choque vial mientras discutía con Alessandra Rosaldo por golpes en su camioneta

El video muestra cómo la pareja debatía la causa de un daño en su automóvil cuando un choque vial ocurrió frente a ellos; aunque intentaron dialogar con la conductora, ella se negó a asumir responsabilidad y se retiró

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Eugenio Derbez/Instagram

Eugenio Derbez grabó un video en el que debate con su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo, sobre golpes inexplicables en su camioneta — y la discusión quedó interrumpida por un choque vial que ocurrió justo frente a ellos.

El clip arranca con Derbez señalando una abolladura en la carrocería del vehículo y preguntando cómo llegó ahí. Rosaldo negó toda responsabilidad y le devolvió la acusación a su esposo: “Se lo has de haber dado tú”.

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El actor, sin convencerse, lanza la pregunta a sus seguidores: “¿Soy el único? Pregunto honestamente”.

El choque que interrumpió la discusión

Tráfico de automóviles en una calle urbana con palmeras; en el interior de un coche, una pareja, un hombre y una mujer, y texto sobre protección de neumáticos.
Rosaldo intentó disuadirlo. Incluso le advirtió a la conductora en inglés: “You hit the car behind you”. La mujer respondió que no, y siguió su camino sin detenerse. (Eugenio Derbez/Instagram)

En plena grabación, una conductora chocó con otro vehículo frente a la pareja. Derbez lo captó en cámara y reaccionó de inmediato: quería alcanzar a la mujer para confrontarla. “¿Qué hago? ¿Qué le digo?”, preguntó en voz alta.

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Rosaldo intentó disuadirlo. Incluso le advirtió a la conductora en inglés: “You hit the car behind you”. La mujer respondió que no, y siguió su camino sin detenerse.

Los antecedentes que Derbez sacó a relucir

El actor aprovechó el momento para recordar dos episodios previos. El primero ocurrió el día en que retiró la camioneta de la agencia: rechazó un seguro contra daños en rines y, al salir del garage, Rosaldo rozó la banqueta y rayó todos los aros.

El segundo sucedió en un estacionamiento techado de un centro comercial. Rosaldo se subió al vehículo junto a un pilar, se puso a conversar y revisó el celular durante varios minutos. Al arrancar, olvidó la columna, metió reversa y “destruyó la puerta, el espejo y el vidrio”, según describió Derbez. Aun así, su esposa insistió: “Yo no lo hice”.

Una pareja acostumbrada a reírse de sí misma

Eugenio Derbez, en un traje oscuro, y Alessandra Rosaldo, en un vestido blanco de novia, se miran y sonríen tomados de la mano
Tienen una hija en común, Aitana Derbez, nacida en agosto de 2014. La familia también incluye a los hijos mayores del actor: Aislinn, Vadhir y José Eduardo, fruto de relaciones anteriores, todos ellos protagonistas del reality De viaje con los Derbez. (IG: alexrosaldo)

El video no sorprende a quienes siguen a la pareja en redes. Derbez y Rosaldo llevan 20 años juntos — 14 de matrimonio — y han convertido los roces cotidianos en contenido habitual. Se conocieron en 2005 durante las grabaciones de la serie Vecinos y formalizaron su noviazgo en un viaje a Canadá. Se casaron el 7 de julio de 2012 en la parroquia de Regina Coeli, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en una ceremonia televisada con cerca de 700 invitados.

Tienen una hija en común, Aitana Derbez, nacida en agosto de 2014. La familia también incluye a los hijos mayores del actor: Aislinn, Vadhir y José Eduardo, fruto de relaciones anteriores, todos ellos protagonistas del reality De viaje con los Derbez.

Rumores de crisis y respuestas en público

La relación no ha estado exenta de turbulencias. La propia Rosaldo reconoció en el pódcast de Martha Debayle que en los primeros años de noviazgo atravesó una crisis que la llevó a terminar la relación temporalmente. Fue Aislinn Derbez quien, según relató la cantante, convenció a su padre de no dejarla ir.

Ya casados, los rumores de separación han reaparecido en más de una ocasión. En 2025, Derbez los descartó en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante: “Son puros chismes”, dijo, y explicó que la distancia se debía a compromisos laborales en distintos países. Rosaldo, por su parte, abordó el tema con humor en el programa Montse & Joe: “Voy en mi cuarto divorcio, estamos yendo a terapia, una vez más, lo vamos a intentar”.

Dos carreras que se cruzan y se complementan

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo sonríen en primer plano. Él con traje oscuro y barba, ella con traje negro y aretes de perla. Arriba, una foto en blanco y negro de ellos abrazados
Rosaldo, nacida el 11 de septiembre de 1971 en la Ciudad de México, es vocalista del grupo Sentidos Opuestos y ha combinado la música con la actuación y la conducción de televisión. (Instagram: @alexrosaldo)

Derbez es uno de los comediantes mexicanos con mayor proyección internacional. Construyó su nombre en la televisión con programas como XHDRBZ y La familia P. Luche, antes de dar el salto a Hollywood. En 2022 formó parte del elenco de CODA, la película ganadora del Oscar a mejor película. Más adelante protagonizó Radical, un drama que, según contó él mismo, tardó una década en producirse.

Rosaldo, nacida el 11 de septiembre de 1971 en la Ciudad de México, es vocalista del grupo Sentidos Opuestos y ha combinado la música con la actuación y la conducción de televisión. En julio de 2026 se presentó en el matutino Hoy, donde se quebró en llanto al interpretar Escríbeme en el cielo, dedicada a su padre, Jaime Sánchez Rosaldo, fallecido en junio pasado.

En octubre de 2025, ambos anunciaron junto a sus hijos el lanzamiento de DRBZ Estudio Digital, una productora familiar orientada a cine, televisión y plataformas digitales.

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