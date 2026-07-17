Despedida, expulsión y presión: Tigres anuncia la salida de Ángel Correa

El campeón del mundo se despide de la Liga MX para regresar a Argentina. (REUTERS/Daniel Becerril)

La salida de Ángel Correa quedó confirmada por Tigres después de la derrota 3-1 ante Xolos en el debut del Apertura 2026, en un partido que también estuvo marcado por la expulsión de Rodrigo Aguirre.

El capitán y técnico de Tigres UANL, Guido Pizarro, informó que el delantero argentino decidió irse a River Plate, aunque la transferencia sigue pendiente porque el club sudamericano aún no deposita la cantidad solicitada por la directiva regiomontana.

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Al final del partido, Pizarro confirmó que la salida del atacante responde a una decisión del propio jugador. También señaló que la negociación sigue en curso mientras el club analiza posibles incorporaciones.

“El estatus está como lo dije entre semana. Se está negociando y él tomó la decisión. A mí me ocupa concentrarme en el equipo y que mejoremos para la semana que viene. El mercado está abierto, estamos analizando las posibles incorporaciones. Ahora me ocupa regresar a Monterrey para trabajar la semana que viene”, señaló.

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La operación todavía no se cierra. Aunque la dirigencia felina ya dio el visto bueno, el pase sigue en pausa porque River Plate no deposita aún la cifra solicitada, por lo que el fichaje podría concretarse o caerse en las próximas horas.

El delantero logró llegar a una final y un subcampeonato con los universitarios. (REUTERS/Raquel Cunha)

La expulsión de Aguirre marcó el partido

Además de la noticia sobre la salida del futbolsita, el equipo quedó bajo presión rumbo al partido del 24 de julio ante Atlético de San Luis en el Estadio Universitario de Nuevo León, tras la tarjeta roja a Aguirre y el revés en Tijuana.

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El conjunto felino perdió 3-1 ante Xolos en su presentación en el Apertura 2026. El juego cambió con la expulsión de Rodrigo Aguirre, en una jugada que alteró el desarrollo del encuentro.

De acuerdo con lo expuesto tras el partido, fue la primera vez en la Liga MX que expulsaron a un jugador por taparse la boca al insultar, bajo una nueva regla aplicada a Aguirre.

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Pizarro lamentó el efecto de esa decisión en el funcionamiento del equipo y pidió ajustarse al nuevo reglamento. “Sobre el reglamento, hay que adaptarse al nuevo reglamento, estar más atentos, estar dispuestos a aceptarlo y mejorar para lo que viene“, dijo.

El uruguayo olvidó las nuevas implementaciones para el Apertura 2026. (Captura de pantalla)

Tigres llega con presión al siguiente partido

La tarjeta roja al delantero provocó un desajuste táctico que derivó en la derrota. El resultado dejó pendientes en lo futbolístico y en la disciplina para el siguiente compromiso.

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Guido Pizarro sostuvo que, pese al marcador, el esfuerzo del plantel con un hombre menos debe valorarse. También dejó claro que la prioridad inmediata es corregir antes del duelo ante Atlético de San Luis.

“El resultado no fue el que queríamos, pero el esfuerzo de los jugadores con uno menos fue grandísimo y hay que valorarlo. Siempre hay cosas por mejorar. No era el inicio que queríamos. Ahora trabajaré la semana para lograr el próximo resultado. El partido se dio como se dio, con un hombre menos, ahora a darle vuelta y mejorar“, añadió.

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Tigres encarará ese siguiente partido con la presión de recomponer el inicio del torneo y con la definición pendiente del futuro de Correa.