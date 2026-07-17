EEUU devuelve cartas a México en las que solicita revisión de operativos migratorios del ICE

EEUU le devuelve cartas a México en las que solicita revisión de redadas migratorias del ICE.

A través del alto funcionario de Estados Unidos, Michael Kozak, el gobierno de Donald Trump le regresó las cartas enviadas por México al embajador Roberto Lazzeri, a quien le recomendó compartir sus preocupaciones en materia migratoria a través de los canales diplomáticos.

Estados Unidos solicita a México usar canales diplomáticos

Cabe destacar que, el Gobierno de México anunció el inicio de procesos penales en Estados Unidos por la muerte de 18 mexicanos en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés).

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La devolución de cartas fue dada a conocer en un breve comunicado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, donde describen que la decisión se dio durante una reunión entre Kozak y el embajador de México, Roberto Lazzeri, en Washington.

En el mismo mensaje, la dependencia estadounidense dejó ver que el alto funcionario le pidió al diplomático mexicano “compartir sus preocupaciones a través de canales diplomáticos, como es habitual”.

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Hasta el momento, ni el gobierno de México ni Roberto Lazzeri se han pronunciado por la devolución de cartas del gobierno estadounidense.

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo conmocionó a la comunidad migrante. (REUTERS/Antranik Tavitian)

Mientras tanto, las posturas sobre el tema no se han hecho esperar, y el exembajador mexicano, Agustín Gutiérrez Canet, calificó la decisión como una “dura lección” para el recién nombrado embajador de México en Estados Unidos:

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“El Departamento de Estado devolvió “cartas” del embajador de México Roberto Lazzeri que “pretenden dirigir acciones del personal del gobierno de EU que operan en el territorio soberano de EU”. Michael Kozak le “recomendó” usar notas diplomáticas. Dura lección al novato de Claudia Sheinbaum y SRE”.

Roberto Lazzeri se reunió con director de la CIA

Luego de que Sheinbaum diera a conocer que su gobierno comenzaría a tomar acciones más precisas en materia migratoria, Lazzeri comenzó una serie de reuniones con autoridades, funcionarios y políticos estadounidenses, entre ellos el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), David Venturella, y el subdirector, Charles Wall.

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El funcionario aseguró que la reunión llevada a cabo en Washington D.C. el pasado 16 de julio, se dio con el objetivo de desarrollar una intensa agenda con la intención de “atender las preocupaciones de México en materia migratoria y fortalecer la protección de las y los mexicanos” en el país estadounidense.

Roberto Lazzeri se reunió con el director interino de ICE, David Venturella, y con el subdirector Charles Wall para abordar casos de connacionales fallecidos durante operativos o bajo custodia. Crédito: X/@robertolazzeri

Aseguró que durante el encuentro se abordaron los casos de los connacionales fallecidos, casos que se han reportado como muertes bajo custodia u operativos del ICE:

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“Planteamos la necesidad de esclarecer cada caso, garantizar acceso consular oportuno y notificación inmediata a las familias, y acordamos explorar mecanismos de coordinación para prevenir que se repitan”.

Al igual que lo hizo la mandataria mexicana, el diplomático reiteró el respeto al derecho de cada país para aplicar sus leyes migratorias, sin embargo, refrendó el mensaje presidencial: “Toda actuación de autoridad debe realizarse con pleno respeto a la vida, la dignidad y los derechos de las personas”.

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Migración y seguridad, los temas que tensan la relación con EEUU

La muerte de 18 migrantes mexicanos ha generado un mayor ruido en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en los últimos días ha advertido que iniciarán una estrategia para que la impunidad no permee los casos, pero aclaró que no buscan tener injerencia en las políticas aplicadas por Donald Trump, sino actuar en defensa de las y los connacionales.

Los señalamientos llegan en medio del escándalo de políticos que podrían estar filtrando información a Estados Unidos, tal como lo revelaron los audios exhibidos esta semana por el columnista Héctor de Mauleón, donde la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, habría ofrecido información de las mesas de seguridad a presuntos agentes estadounidenses.

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También ha sobresalido en la discusión pública, la exigencia de una explicación sobre el operativo que derivó en el arresto de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, por parte de Estados Unidos, tras la exhibición de la avioneta en un museo, misma que fue usada para sacar a los líderes del Cártel de Sinaloa.

Sumado a esto, se encuentra la postura de Donald Trump, quien ha asegurado que la presidenta de México tiene “temor” a enfrentar a los grupos del crimen organizado. Mientras que, en materia migratoria ha defendido la actuación de los agentes del ICE.

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