Euro hoy en México: cotización de cierre del 17 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 20,05 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 0,55% respecto al precio de 19,94 pesos mexicanos de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,57%, aunque su variación interanual muestra una caída del -7,4%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano durante los últimos dos días, reflejando un aumento en el valor de la moneda europea. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio es de 5,51%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,6%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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