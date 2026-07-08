Canelo Álvarez recibe dura critica de un legendario expromotor de boxeo: “Pertenece al campo de golf”

Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli por el título del CMB (REUTERS)

Canelo Álvarez recibió una dura crítica del legendario expromotor de boxeo, Bob Arum, mientras prepara su regreso a los cuadriláteros tras haber sido derrotado por Terence Crawford el año pasado.

Saúl Álvarez peleará este año contra Christian Mbilli por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Riad, Arabia Saudita. El combate estaba programado para el 12 de septiembre de 2026, sin embargo, se postergará y podría realizarse hasta octubre, aunque no hay una fecha oficial.

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Bob Arum asegura que Canelo está acabado

En entrevista con The Ring, Bob Arum aseguró que Canelo Álvarez está acabado y señaló que el peleador tapatío pertenece a un campo de golf y no a un ring. Sin embargo, durante la misma charla, el promotor mencionó que le gusta Christian Mbilli como rival del mexicano.

“Álvarez pertenece al campo de golf, no al ring. Creo que Álvarez está acabado. No tengo idea de si Álvarez debería retirarse o no, pero me gusta Mbilli en la pelea”.

Las dudas sobre el futuro de Saúl “Canelo” Álvarez dentro del boxeo profesional han cobrado fuerza tras sus últimas presentaciones. Diversos especialistas han señalado que el excampeón mexicano ya no ofrece el mismo nivel de desempeño que lo llevó a lo más alto de su disciplina.

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En varias de sus peleas recientes, las opiniones de expertos han coincidido en que la edad parece jugar en contra del púgil. Según estas críticas, el paso del tiempo se refleja en la capacidad de reacción y en la potencia de los golpes que caracterizaban sus mejores noches.

En la búsqueda de la reivindicación

La derrota de Saúl “Canelo” Álvarez ante Terence Crawford marcó un punto de inflexión en su carrera. El combate, celebrado el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, concluyó con la pérdida de los cuatro cinturones mundiales de las 168 libras: CMB, AMB, OMB y FIB. La decisión unánime de los jueces, con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113, selló el triunfo del púgil estadounidense.

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A pesar de que Álvarez partía como favorito, la sorpresa fue mayúscula. Crawford, quien subió dos divisiones para enfrentarlo, logró imponer condiciones y dominar el ritmo del enfrentamiento. El resultado generó un amplio debate en la comunidad boxística, pues se esperaba que la diferencia de peso favoreciera al peleador tapatío.

El desenlace del combate dejó a Álvarez sin el campeonato indiscutido de los supermedianos. Luego de la derrota, el boxeador mexicano tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el codo, lo que obligó a postergar su regreso al cuadrilátero y alterar su calendario deportivo.

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La cirugía no solo implicó una recuperación física, sino también un reto emocional para quien había reinado durante años en la categoría.