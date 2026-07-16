Consuelo Duval descarta participación en La Casa de los Famosos México: este sería el motivo

Consuelo Duval puso fin a su relación con un hombre 26 años menor. Foto: Instagram

Consuelo Duval descartó este lunes cualquier posibilidad de ingresar a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, tras semanas en que su nombre circuló en listas filtradas que la presentaban como participante confirmada del reality de Televisa.

Durante declaraciones para el programa “Sale el Sol”en la presentación del proyecto musical de su hijo, Michel Duval, aprovechó el encuentro para responder a las especulaciones. “Nunca, nunca en la vida. Se los juro. Yo no soy candidata para La Casa de los Famosos porque tengo problemas mentales severos", declaró ante los reporteros.

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La fobia social que le impide entrar al reality

Duval precisó que su negativa no obedece a una decisión profesional, sino a una condición de salud: padece fobia social, un trastorno que le genera ansiedad intensa al convivir con personas desconocidas por periodos prolongados.

“Me genera mucha ansiedad estar con personas que no conozco, pero ansiedad mal, de que se me duermen las manos”, explicó. La actriz agregó que se encuentra bajo tratamiento médico, aunque aclaró que la medicación no resuelve del todo su situación.

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También señaló ser extremadamente sensible a los ruidos, un factor que, según ella, haría imposible la convivencia dentro de la casa. “Para los ruidos soy muy sensible. Entonces, si alguien truena la boca al comer... Entonces no soy candidata, lo juro”, afirmó.

¡Consuelo Duval ASEGURA que NO será parte de FAMOSO REALITY! ¿Te hubiera gustado verla participar?#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut #SaleElSolTV pic.twitter.com/Ns9V4lMBoO — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) July 14, 2026

Su molestia con la “publicidad mentirosa”

Más allá de la condición médica, Duval expresó malestar por la forma en que los rumores se manejaron en redes sociales y medios de entretenimiento.

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“¿Por qué harán eso? Al principio dije: ‘Ay, bueno, pues está bien’, pero ya cuando lo están manejando como más en serio, digo: no jueguen con el público porque es el que más respeto se merece en la vida, no los hagan creer algo que no es cierto”, señaló.

La actriz distinguió entre la publicidad que genera conversación y la que, a su juicio, cruza una línea. “La publicidad mentirosa no me gusta”, subrayó.

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Rumores que circulan desde finales de 2025

Consuelo Duval habría rechazado quedarse con Sofía Niño de Rivera. Crédito: TikTok: @marvolo_m

El nombre de Duval comenzó a aparecer en listas de supuestos participantes desde finales de 2025, cuando publicaciones en redes sociales aseguraban que ya había firmado contrato con la producción.

Una de esas listas filtradas la señalaba como la participante mejor pagada de la temporada, con 450 mil pesos semanales, por encima de nombres como Omar Chaparro (440 mil) y Susana Zabaleta (350 mil). Ni Televisa ni la productora Rosa María Noguerón desmintieron ni confirmaron esa información en ningún momento.

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Tras las declaraciones de la actriz, conductores del medio señalaron que otros famosos también han negado su participación antes de ser anunciados oficialmente, lo que mantiene cierto escepticismo entre el público sobre la firmeza del desmentido.

La Casa de los Famosos México arranca el 19 de julio con ocho confirmados

La Casa de los Famosos México tiene su estreno programado para el 19 de julio de 2026. Hasta ahora, la producción ha confirmado ocho participantes: los actores Ernesto Laguardia, Ximena Herrera, Moisés Peñaloza y Cynthia Klitbo; el cantante Yahir; la creadora de contenido Karina Torres; el estilista Aldo Rendón; y la actriz argentina Flor Vigna.

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La lista filtrada que incluía a Duval contemplaba 15 nombres en total, aunque la temporada prevé 18 habitantes, por lo que aún quedan espacios sin cubrir en el elenco oficial.