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Cuándo se estrena “Hasta el fin del mundo”, película en la que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a estar juntos

La travesía para la filmación arrancó desde que aún eran pareja, se rodó en España con su hija presente y próximamente llegará a salas mientras crecen las versiones sobre un posible regreso sentimental

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann revolucionan las redes con su reencuentro en la película Hasta el Fin del Mundo, tras su divorcio en 2020. - (Instagram)
La cinta narra la historia de Manuel y Esmeralda, una pareja que se conoce tras un accidente en tren, se enamora, se separa y se reencuentra 15 años después. Una trama que, para muchos seguidores, parece un espejo de la vida real de sus protagonistas.- (Instagram)

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann vuelven a la pantalla grande el próximo 23 de julio con Hasta el fin del mundo, una película que tardó una década en concretarse y que, en plena promoción, desató una ola de rumores sobre una posible reconciliación entre los exesposos.

La cinta narra la historia de Manuel y Esmeralda, una pareja que se conoce tras un accidente en tren, se enamora, se separa y se reencuentra 15 años después. Una trama que, para muchos seguidores, parece un espejo de la vida real de sus protagonistas.

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Buenavista Internacional LA/Youtube

Cómo nació el proyecto

El filme fue un sueño de larga data para Aislinn, hija del comediante Eugenio Derbez, quien lo produjo y protagoniza por primera vez desde cero. “Para mí sí es la mejor película de mi carrera, la verdad, por todo lo que implica”, declaró la actriz ante medios. “Íbamos a hacer la película cuando estábamos casados y después ya nos separamos y todo cambió, pero lo que es de uno, es de uno, aunque te quites”.

La filmación tuvo lugar hace dos años en España, con su hija Kailani presente durante todo el rodaje. Ochmann describió la experiencia como “muy dura en cuanto a logística, pero muy bonita”: los dos debían ser papás y actores al mismo tiempo, fuera y dentro de escena.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reencuentran en la pantalla con la película ‘Hasta el Fin del Mundo’, anunciada oficialmente en redes sociales. - (Instagram)
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reencuentran en la pantalla con la película ‘Hasta el Fin del Mundo’, anunciada oficialmente en redes sociales. - (Instagram)

El viaje a Italia que nadie esperaba

Los rumores cobraron fuerza a finales de junio, cuando ambos publicaron contenido por separado desde la Costa Amalfitana sin aparecer juntos en ninguna imagen. Aislinn subió a sus historias de Instagram una fotografía de una cena italiana con vista al mar; Ochmann, recorridos por Amalfi y una postal desde el Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, un antiguo monasterio capuchino convertido en hotel.

El 2 de julio, Aislinn publicó la foto de un gelato. Usuarios en redes sociales identificaron el lugar como la Baffone Gelateria Artigianale, en Ravello, la misma localidad donde Ochmann había estado un día antes. Un día después, el actor apareció en el Hotel d’Inghilterra Roma, en la capital italiana.

Ninguno de los dos difundió imágenes en compañía del otro, pero la coincidencia bastó para que sus seguidores y la prensa encendieran las especulaciones.

La premier, el momento viral y las respuestas esquivas

La lujosa celebración de Kailani Ochmann incluyó un pastel en forma de castillo, piñata y decoración especial para invitados. (RS)
La lujosa celebración de Kailani Ochmann incluyó un pastel en forma de castillo, piñata y decoración especial para invitados. (RS)

Cuando la prensa los interceptó a su regreso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aislinn respondió con humor. Ante la pregunta directa de si existía posibilidad de retomar la relación, contestó: “¿Y si sí?”, en alusión a la frase que durante el Mundial alimentó la esperanza de los aficionados mexicanos. Al escuchar que los reporteros sabían que habían estado en Italia, reaccionó entre risas: “¿Cómo saben que fue Italia? Parecen del FBI”.

La premier en Galerías Monterrey elevó aún más la tensión. El público coreó “beso, beso” durante la alfombra roja. Aislinn rió a carcajadas y guardó silencio; Ochmann se acercó como si fuera a besarla y se alejó de inmediato. El video se viralizó y dividió a los usuarios: una parte aseguró que ella sí quería el beso, mientras que la actitud del actor fue leída como rechazo.

Ante la insistencia de los reporteros, Ochmann respondió con una pausa larga y calculada: “En esta grabación descubrimos que…”, sin completar la frase.

Qué dicen ellos sobre la reconciliación

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se divorciaron en 2020, seis años después de casarse, tras lo que la actriz describió en el podcast La magia del caos como un proceso “desgarrador y devastador”. Su explicación del quiebre fue pública y detallada: “Mezclamos tanto las cosas que nos perdimos en el proceso. Perdimos nuestras vidas individuales”.

Hoy, ambos reconocen que el afecto persiste, aunque lo enmarcan lejos de lo romántico. “De alguna manera seguimos juntos. Seguimos siendo equipo, somos familia, y aparte hay una admiración artística y personal”, dijo Aislinn ante De Primera Mano (Imagen Televisión). Sobre los rumores, se limitó a señalar: “Está divertido todo lo que la gente está especulando”.

Ochmann, por su parte, había alimentado las especulaciones en entrevistas previas al asegurar que “la moneda está en el aire”. Ninguno de los dos ha confirmado un regreso sentimental hasta la fecha.

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