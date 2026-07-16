UNAM publica resultados de alumnos seleccionados para licenciatura: así podrás consultarlos

FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que este viernes 17 de julio se publicarán los resultados del proceso de selección para ingresar a licenciatura en el ciclo escolar 2026-2027/1, en el cual se espera recibir a 50 mil 113 alumnas y alumnos de nuevo ingreso de las 134 licenciaturas que ofrece la máxima casa de estudios.

Estos resultados son los primeros de la nueva modalidad para seleccionar aspirantes: la aplicación de exámenes de selección en línea. Además, la matrícula de este año tendrá un incremento respecto al periodo anterior, con un aumento de mil 454 espacios en las diversas modalidades de ingreso.

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De los 50 mil 113 estudiantes de primer ingreso que formarán parte de la UNAM a partir de mañana, 21 mil 962 aspirantes participaron en el Concurso de Selección, mientras que 28 mil 151 estudiantes serán seleccionados mediante el Pase Reglamentado.

Esta cifra representa uno de los crecimientos más significativos en la matrícula de licenciatura de la universidad en los últimos años.

Más de 190 mil aspirantes participaron, el 2 por ciento fueron cancelados por copiar

Para el proceso de ingreso 2026, que fue realizado en línea por primera vez, 191 mil 306 personas se inscribieron al Concurso de Selección. De ellas, 158 mil 712 presentaron el examen de admisión para alguna de las 134 carreras ofrecidas en el Sistema Escolarizado y el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

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El examen de este año, aplicado en línea, permitió la participación de aspirantes residentes en distintas regiones del país y el extranjero, sin requerir traslados a sedes físicas.

El sistema de aplicación en línea se apoyó en inteligencia artificial. La herramienta grabó y monitoreó todas las acciones y conductas de cada persona durante su examen, lo que reforzó los mecanismos de supervisión humana.

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Esta tecnología permitió identificar y cancelar el proceso de ingreso de aproximadamente 2% de los aspirantes, debido a conductas contrarias a la convocatoria y la legislación universitaria.

Foto de archivo: Examen de admisión de 2020 (UNAM)

Así puedes consultar los resultados

Las y los aspirantes pueden consultar su resultado de manera directa a través de los canales oficiales de la UNAM. El acceso a los resultados estará disponible desde el viernes 17 de julio, mediante el sitio web de la Dirección General de Administración Escolar. Para ingresar, cada aspirante debe contar con su número de folio y la clave personal que se generó durante el registro al concurso.

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En caso de ser seleccionados, los nuevos estudiantes deben seguir el proceso de inscripción que la universidad detalla paso a paso. El portal proporciona información sobre fechas, documentación requerida y procedimientos para la integración a la vida universitaria.

El aumento de espacios para el ciclo escolar 2026-2027/1 responde a la demanda creciente de ingreso a la educación superior y a la capacidad de la universidad para adaptar sus recursos y modalidades, tanto presenciales como virtuales.

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La UNAM reitera su compromiso con la formación académica, científica y humanista de excelencia para esta nueva generación de estudiantes. El inicio de actividades marca el acceso a una de las comunidades universitarias más grandes de América Latina.