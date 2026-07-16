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Así fue como ciudadanos detuvieron a un ladrón narcomenudista en Monterrey

El hecho ocurrió en la rotonda de la avenida Luis Donaldo Colosio y Cabezada, en Ciudad Solidaridad, donde minutos después policías lo esposaron y arrestaron pues ya lo seguían

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Vecinos de la colonia Solidaridad ayudaron a detener a un presunto ladrón que intentó escapar de policías de Fuerza Civil en Monterrey

Vecinos de Ciudad Solidaridad ayudaron a detener a un presunto ladrón en Monterrey después de que el hombre intentó escapar de policías de Fuerza Civil tras un supuesto robo a negocio; la persecución terminó cuando al menos tres civiles lo alcanzaron, lo derribaron y facilitaron que los uniformados concretaran el arresto.

El hecho ocurrió en la rotonda de la avenida Luis Donaldo Colosio y Cabezada, en ese sector del municipio de Monterrey. Cerca del lugar, un grupo de personas aplaudió la intervención de los habitantes que impidieron la huida del sospechoso y luego se retiraron para dejar el caso en manos de las autoridades.

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De acuerdo con la información disponible, el reporte inicial alertó sobre un supuesto robo a negocio en esa zona. A partir de ese aviso, elementos de Fuerza Civil iniciaron la persecución de un hombre que vestía camiseta negra y pantalón de mezclilla azul.

La persecución terminó cuando vecinos derribaron al sospechoso

Vecinos ayudan a detener a un ladrón en el sector de Ciudad Solidaridad, en Monterrey. En las imágenes se aprecia como el presunto ladrón intentó huir de la policía, sin embargo, fue alcanzado por varios hombres que finalmente lo derribaron y segundos después fue llevado por la policía que ya lo seguía Foto: Captura de pantalla video
Vecinos ayudan a detener a un ladrón en el sector de Ciudad Solidaridad, en Monterrey. En las imágenes se aprecia como el presunto ladrón intentó huir de la policía, sin embargo, fue alcanzado por varios hombres que finalmente lo derribaron y segundos después fue llevado por la policía que ya lo seguía Foto: Captura de pantalla video

Las imágenes del momento mostraron que el presunto ladrón corrió para alejarse de los policías y logró evadir en un primer momento a algunos ciudadanos que intentaron cerrarle el paso. La fuga duró poco porque otros tres vecinos del sector se sumaron a la persecución.

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Fueron esos civiles quienes finalmente alcanzaron al hombre y lo tiraron al suelo. Esa acción permitió que los oficiales llegaran hasta el punto donde quedó inmovilizado y se hicieran cargo de la detención.

El episodio ocurrió a plena vista de otros habitantes de Monterrey, que siguieron la escena desde los alrededores del cruce. Cuando los uniformados aseguraron al sospechoso, varias personas respondieron con aplausos a la actuación de los vecinos.

Hasta el momento no se dieron a conocer los detalles del presunto robo cometido en la zona. Tampoco se informó la identidad del detenido ni si hubo objetos recuperados después del operativo.

Vista trasera de una persona con camiseta oscura y vaqueros, con las manos esposadas a la espalda, frente a un coche de policía.
Un individuo, con las manos esposadas a la espalda, es visto frente a un vehículo de la policía, sugiriendo un arresto o detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro caso, la Policía de Monterrey detuvo a seis jóvenes por arrancones

En otro hecho ocurrido esta misma semana en la ciudad, la Policía de Monterrey informó la detención de seis jóvenes que presuntamente participaban en arrancones y además los transmitían por TikTok. La captura ocurrió en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Leones, donde los uniformados detectaron una aglomeración de personas.

Después de retener a los sospechosos, los policías les hicieron una revisión. Durante esa inspección les decomisaron 15 dosis de cristal y una bolsa de mariguana.

Los agentes también aseguraron dos vehículos que eran tripulados por los implicados: un automóvil Audi A4 gris y un Volkswagen Seat rojo. Ambos autos quedaron bajo resguardo como parte de la intervención.

Sobre ese caso, el alcalde de Monterrey Adrián de la Garza informó en su cuenta de Facebook que los detenidos transmitían en vivo mientras participaban en esa actividad ilegal. También señaló que, además del decomiso de droga, los jóvenes eran investigados por su presunta participación en más delitos viales.

El mensaje del edil incluyó una referencia directa a la estrategia de seguridad aplicada en la ciudad. En esa publicación sostuvo que las acciones buscaban detener a quienes ponían en riesgo la seguridad y la vida de los regiomontanos.

Los dos hechos ocurrieron en distintos puntos de la capital de Nuevo León y mostraron intervenciones de naturaleza diferente. En el primero, la participación de civiles resultó decisiva para frenar la huida de un sospechoso; en el segundo, la actuación policial derivó en el aseguramiento de droga y vehículos durante la detención de jóvenes vinculados con arrancones.

• Vecinos de Ciudad Solidaridad ayudaron a detener a un presunto ladrón en la avenida Luis Donaldo Colosio y Cabezada, en Monterrey.

• Al menos tres civiles persiguieron al sospechoso, lo derribaron y facilitaron que policías de Fuerza Civil concretaran el arresto.

• En otro operativo, la Policía de Monterrey detuvo a seis jóvenes por presuntos arrancones, les aseguró 15 dosis de cristal, una bolsa de mariguana y dos vehículos.

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