Final del Mundial 2026: horario del medio tiempo en México, duración y artistas confirmados del espectáculo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo. Por primera vez, la FIFA incorporará un espectáculo musical durante el medio tiempo del partido por el título, siguiendo un formato similar al que se realiza en otros grandes eventos deportivos internacionales, como el Super Bowl.

El encuentro se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, en East Rutherford, y además de definir al nuevo campeón del mundo, contará con un espectáculo que reunirá a artistas de talla internacional y extenderá la duración habitual del descanso.

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¿A qué hora inicia y cuánto dura el medio tiempo?

(REUTERS/John Sibley)

El silbatazo inicial del partido está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Si el desarrollo del primer tiempo transcurre sin interrupciones importantes, el descanso comenzará aproximadamente entre las 13:50 y las 14:00 horas, aunque el horario dependerá del tiempo agregado y de las pausas de hidratación.

A diferencia de las finales mundialistas anteriores, el medio tiempo no durará los tradicionales 15 minutos. En esta ocasión, el descanso se extenderá cerca de media hora para permitir el montaje del escenario, la presentación musical y el desmontaje de la infraestructura antes del inicio de la segunda mitad.

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El espectáculo tendrá una duración aproximada de 11 minutos, mientras que el resto del tiempo será utilizado para preparar el terreno de juego y garantizar la transmisión del evento a nivel internacional.

Los artistas que participarán en el show de la final del Mundial 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La FIFA y Global Citizen confirmaron que Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS encabezarán el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo.

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Además, el evento contará con la participación de Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel, Coldplay y el PS22 Chorus, quienes formarán parte de una producción diseñada especialmente para la final.

La dirección artística estará a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, mientras que la producción correrá por cuenta de Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted, organizaciones responsables de llevar este formato por primera vez al escenario de una final mundialista.

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