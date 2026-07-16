México

El padecimiento que llevó a Luis Fernando Peña a hacerse la circuncisión de emergencia: “Uno de cada cien hombres lo tiene”

El actor de ‘Amarte duele’ se mostró desde el hospital y con su característico buen humor

Guardar
Google icon

Luis Fernando Peña aparece en un hospital vestido con una bata y conectado a un suero intravenoso. El actor comparte detalles sobre su estado de salud después de someterse a una cirugía de circuncisión. Se le observa bebiendo de un vaso y, posteriormente, de pie junto al poste del suero, antes de descansar en la cama. Este video presenta una actualización de su recuperación posoperatoria.

El actor Luis Fernando Peña fue hospitalizado tras someterse a un procedimiento quirúrgico. Peña reveló en un video publicado en sus redes sociales que se realizó una circuncisión por recomendación médica, luego de que se le detectó una condición que afecta a uno de cada cien hombres, según explicó el propio actor.

El protagonista de Amar te duele aclaró que su estado de salud no era grave y que esperaba el alta médica en las próximas horas.

PUBLICIDAD

En el video, Peña apareció recostado en la cama del hospital y, entre bromas, relató parte de su experiencia.

“Sigo. Ya mejor, ya me pude parar. ¿Después de cuántas horas, amor? Ocho, nueve, diez, once… seis, siete horas”, dijo mientras dialogaba con sus acompañantes.

PUBLICIDAD

El actor aseguró que había desayunado y que esperaba la visita del médico para ser dado de alta: “Nada grave, no se espanten, nada grave, nada grave”.

Luis Fernando Peña -México- 16 julio
El actor narró el episodio de salud que lo llevó al hospital (IG)

Peña explicó el motivo de la cirugía en redes sociales

Durante la grabación compartida en su cuenta de Instagram, Luis Fernando Peña relató que la decisión de someterse a la circuncisión obedeció a una condición específica que, según el especialista que lo atendió, puede presentarse en pocos hombres.

“Yo tenía una condición que uno de cada cien hombres nos puede dar y me tocó ser ese uno”, explicó.

Peña añadió que su médico le recomendó el procedimiento para evitar complicaciones.

El actor Luis Fernando Peña entra a 'MasterChef Celebrity'
El actor Luis Fernando Peña entra a 'MasterChef Celebrity'

“El doctor luego, luego me dijo que no estaba grave, pero que me recomendaba hacerme la circuncisión, pues por cuestiones de salud”, indicó.

El actor explicó con humor que la parte del cuerpo afectada “se va resecando. Entonces, al estirarse, lastima. No da lástima, sino lastima. ¿No? Entonces… Y puedes tener lesiones”.

Peña insistió en que prefería que el especialista explicara el nombre técnico de la condición para no incurrir en errores, e invitó a sus seguidores a revisarse periódicamente:

Luis Fernando Peña
El actor reveló los síntomas que lo llevaron a ser internado de emergencia. (CUARTOSCURO)

“Al ratito que venga el doctor, para no errar en la información, que nos explique exactamente qué es lo que pasa o cómo se llama. Porque lo que pasa es que el… digamos que el gorrito que cubre al monje… la capucha del monje, pues se va resecando”.

El actor pidió no generar alarma entre sus seguidores, reiterando que su situación no era de gravedad: “Nada grave, no se espanten, nada grave”.

La circuncisión es una intervención quirúrgica que consiste en retirar el prepucio, la piel que cubre la punta del pene.

Imagen IPZKGJIYSFATFAZNEINELJN7DE

De acuerdo con información médica, este procedimiento se realiza por diferentes motivos, que pueden ser culturales, religiosos o de salud.

En casos como el de Peña, el procedimiento se recomienda para tratar cuando el prepucio no puede retraerse completamente o cuando existen lesiones recurrentes por resequedad o infecciones.

La circuncisión: procedimiento, razones y mitos

Especialistas advierten que la circuncisión puede prevenir infecciones y facilitar la higiene, pero también conlleva riesgos como cualquier cirugía, entre ellos sangrado, infección o sensibilidad.

En la grabación, el actor mantuvo el tono humorístico e incluyó a sus familiares y amigos en la conversación. Entre risas y comentarios, Peña bromeó sobre su recuperación y animó a los hombres a atenderse con un médico si detectan molestias similares.

La recuperación de la circuncisión suele ser rápida, aunque depende de la edad y el estado de salud general del paciente. Peña, de 42 años, reportó que pudo levantarse después de seis horas y que esperaba ser dado de alta el mismo día.

Temas Relacionados

Luis Fernando PeñaCircuncisiónHospitalmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

No hay retroceso en derechos de las mujeres en México pero persiste brecha salarial, dice Sheinbaum tras informe de la ONU

La presidenta ‘abrió la puerta’ a la posibilidad de convocar a una reunión de mandatarias a nivel mundial sobre feminismo

No hay retroceso en derechos de las mujeres en México pero persiste brecha salarial, dice Sheinbaum tras informe de la ONU

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 16 de julio: manifestantes bloquean Isabel La Católica en Cuauhtémoc

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 16 de julio: manifestantes bloquean Isabel La Católica en Cuauhtémoc

Consuelo Duval descarta participación en La Casa de los Famosos México: este sería el motivo

La actriz desminitió los rumores que circulaban y que la situaban como la participante más costosa de la cuarta temporada del reality de Televisa/VIX

Consuelo Duval descarta participación en La Casa de los Famosos México: este sería el motivo

Comienza la Liga Mx: estos son los equipos candidatos a quedarse con el campeonato en el Apertura 2026

La Máquina Celeste llega como el actual campeón, pero equipos como Toluca y Chivas están llamados a reclamar el trono

Comienza la Liga Mx: estos son los equipos candidatos a quedarse con el campeonato en el Apertura 2026

Hermanos Arlin y Miguel celebraban cumpleaños en Mazatlán y desaparecieron: fueron hallados muertos

Miguel Ángel Sánchez López (37 años) y Arlin Angélica Sánchez López (35 años) fueron vistos por última vez el 2 de junio de 2026, cuando viajaron desde Culiacán a Mazatlán

Hermanos Arlin y Miguel celebraban cumpleaños en Mazatlán y desaparecieron: fueron hallados muertos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hermanos Arlin y Miguel celebraban cumpleaños en Mazatlán y desaparecieron: fueron hallados muertos

Hermanos Arlin y Miguel celebraban cumpleaños en Mazatlán y desaparecieron: fueron hallados muertos

Colectivos hallan 4 cuerpos en Elota: publican prendas para identificar a las víctimas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: catean inmueble en Jardín Balbuena y aseguran 54 kilos de presunta marihuana en CDMX

México lidera la expansión de laboratorios de metanfetamina en África, revela InSight Crime

Jaime Bonilla acusa a Marina del Pilar de tener pactos con el crimen organizado: “Es una narcotraficante”

ENTRETENIMIENTO

Consuelo Duval descarta participación en La Casa de los Famosos México: este sería el motivo

Consuelo Duval descarta participación en La Casa de los Famosos México: este sería el motivo

Final del Mundial 2026: horario del medio tiempo en México, duración y artistas confirmados del espectáculo

Gala Montes aplaude la pelea de Emiliano Aguilar en el Bélico Fest 2026: “Le partió su madre, qué bueno”

Juan Soler festeja triunfo de Argentina sobre Inglaterra y actitud de Yordi Rosado es criticada: “25% como Ángela Aguilar”

Galilea Montijo reaparece con sensuales imágenes de sus vacaciones en la playa tras fuertes críticas sobre su imagen

DEPORTES

Comienza la Liga Mx: estos son los equipos candidatos a quedarse con el campeonato en el Apertura 2026

Comienza la Liga Mx: estos son los equipos candidatos a quedarse con el campeonato en el Apertura 2026

Este es el precio oficial del nuevo jersey de Chivas para el Apertura 2026

Xolos vs Tigres EN VIVO: horario y dónde ver el partido de la jornada 1 de la Liga Mx

Atlante presenta su plantel completo previo a su debut en la Liga Mx

Final del Mundial 2026: horario del medio tiempo en México, duración y artistas confirmados del espectáculo