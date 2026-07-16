El padecimiento que llevó a Luis Fernando Peña a hacerse la circuncisión de emergencia: “Uno de cada cien hombres lo tiene”

Luis Fernando Peña aparece en un hospital vestido con una bata y conectado a un suero intravenoso. El actor comparte detalles sobre su estado de salud después de someterse a una cirugía de circuncisión. Se le observa bebiendo de un vaso y, posteriormente, de pie junto al poste del suero, antes de descansar en la cama. Este video presenta una actualización de su recuperación posoperatoria.

El actor Luis Fernando Peña fue hospitalizado tras someterse a un procedimiento quirúrgico. Peña reveló en un video publicado en sus redes sociales que se realizó una circuncisión por recomendación médica, luego de que se le detectó una condición que afecta a uno de cada cien hombres, según explicó el propio actor.

El protagonista de Amar te duele aclaró que su estado de salud no era grave y que esperaba el alta médica en las próximas horas.

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En el video, Peña apareció recostado en la cama del hospital y, entre bromas, relató parte de su experiencia.

“Sigo. Ya mejor, ya me pude parar. ¿Después de cuántas horas, amor? Ocho, nueve, diez, once… seis, siete horas”, dijo mientras dialogaba con sus acompañantes.

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El actor aseguró que había desayunado y que esperaba la visita del médico para ser dado de alta: “Nada grave, no se espanten, nada grave, nada grave”.

El actor narró el episodio de salud que lo llevó al hospital (IG)

Peña explicó el motivo de la cirugía en redes sociales

Durante la grabación compartida en su cuenta de Instagram, Luis Fernando Peña relató que la decisión de someterse a la circuncisión obedeció a una condición específica que, según el especialista que lo atendió, puede presentarse en pocos hombres.

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“Yo tenía una condición que uno de cada cien hombres nos puede dar y me tocó ser ese uno”, explicó.

Peña añadió que su médico le recomendó el procedimiento para evitar complicaciones.

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“El doctor luego, luego me dijo que no estaba grave, pero que me recomendaba hacerme la circuncisión, pues por cuestiones de salud”, indicó.

El actor explicó con humor que la parte del cuerpo afectada “se va resecando. Entonces, al estirarse, lastima. No da lástima, sino lastima. ¿No? Entonces… Y puedes tener lesiones”.

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Peña insistió en que prefería que el especialista explicara el nombre técnico de la condición para no incurrir en errores, e invitó a sus seguidores a revisarse periódicamente:

El actor reveló los síntomas que lo llevaron a ser internado de emergencia. (CUARTOSCURO)

“Al ratito que venga el doctor, para no errar en la información, que nos explique exactamente qué es lo que pasa o cómo se llama. Porque lo que pasa es que el… digamos que el gorrito que cubre al monje… la capucha del monje, pues se va resecando”.

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El actor pidió no generar alarma entre sus seguidores, reiterando que su situación no era de gravedad: “Nada grave, no se espanten, nada grave”.

La circuncisión es una intervención quirúrgica que consiste en retirar el prepucio, la piel que cubre la punta del pene.

De acuerdo con información médica, este procedimiento se realiza por diferentes motivos, que pueden ser culturales, religiosos o de salud.

En casos como el de Peña, el procedimiento se recomienda para tratar cuando el prepucio no puede retraerse completamente o cuando existen lesiones recurrentes por resequedad o infecciones.

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La circuncisión: procedimiento, razones y mitos

Especialistas advierten que la circuncisión puede prevenir infecciones y facilitar la higiene, pero también conlleva riesgos como cualquier cirugía, entre ellos sangrado, infección o sensibilidad.

En la grabación, el actor mantuvo el tono humorístico e incluyó a sus familiares y amigos en la conversación. Entre risas y comentarios, Peña bromeó sobre su recuperación y animó a los hombres a atenderse con un médico si detectan molestias similares.

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La recuperación de la circuncisión suele ser rápida, aunque depende de la edad y el estado de salud general del paciente. Peña, de 42 años, reportó que pudo levantarse después de seis horas y que esperaba ser dado de alta el mismo día.