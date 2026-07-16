México

SEP explica por qué no puedes descargar la boleta escolar

La plataforma de la AEFCM está en mantenimiento preventivo por la alta demanda al cierre del ciclo escolar y volverá a operar este jueves 16 de julio de 2026

Guardar
Google icon
Madre, padre e hijo miran una computadora portátil abierta sobre una mesa de madera, que muestra una boleta de calificaciones de la SEP con el año 2026.
Una familia mexicana consulta la boleta de calificaciones de su hijo en un portal en línea de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el sistema oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) presenta fallas y se encuentra fuera de servicio.

La SEP explicó que la descarga de boletas se interrumpió porque el portal está en mantenimiento preventivo debido a la alta demanda registrada al cierre del ciclo escolar 2025-2026. Según la dependencia, el objetivo es evitar saturaciones y caídas del sistema por el gran volumen de solicitudes simultáneas.

PUBLICIDAD

Más de 1.2 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria buscan descargar sus documentos al mismo tiempo, lo que genera presión sobre los servidores.

¿Cuándo y cómo se restablecerá el servicio?

La AEFCM anuncia que la plataforma quedará habilitada el jueves 16 de julio de 2026 a partir de las 10:00 horas. A partir de ese momento, madres, padres y tutores podrán ingresar de nuevo al portal oficial para descargar las boletas y certificados de educación básica.

PUBLICIDAD

La SEP aclara que los trabajos de mantenimiento son necesarios para garantizar un servicio ágil y seguro.

¿Dónde y cómo descargar la boleta una vez reactivado el portal?

El acceso se realiza a través del portal oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Los documentos se pueden descargar desde cualquier computadora o celular con conexión a internet, sin necesidad de acudir a planteles escolares.

La SEP recomienda revisar el portal después del horario indicado para evitar nuevos intentos fallidos mientras concluye el mantenimiento.

¿Qué relación tiene esto con el calendario escolar?

El cierre del ciclo escolar y la publicación del nuevo calendario 2026-2027 coinciden con la alta demanda para descargar boletas. De acuerdo con la SEP, las clases para preescolar, primaria y secundaria inician el 31 de agosto de 2026 y concluyen el 9 de julio de 2027.

El ciclo incluye 185 días efectivos y contempla periodos vacacionales, como el receso de invierno del 21 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027 y la Semana Santa del 29 de marzo al 9 de abril de 2027.

Calendario escolar 2026-2027, organizado por meses de agosto a julio, con fechas marcadas por colores y una leyenda que detalla eventos y suspensiones
El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para México detalla las fechas clave del ciclo educativo para preescolar, primaria y secundaria. (SEP)

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, subraya que los sistemas digitales y la infraestructura escolar han recibido mejoras para atender a millones de estudiantes en el país.

Temas Relacionados

SEPboletaestudiantesciclo escolar 2026-2027CDMXmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 16 de julio: rechazo a la propuesta de Donald Trump para reactivar detenciones por tránsito vial, caso de Brenda Quévedo Cruz, saneamiento de agua en Jalisco

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 16 de julio: rechazo a la propuesta de Donald Trump para reactivar detenciones por tránsito vial, caso de Brenda Quévedo Cruz, saneamiento de agua en Jalisco

Final del Mundial 2026: horario del medio tiempo en México, duración y artistas confirmados del espectáculo

La final de la Copa del Mundo 2026 no solo definirá al campeón entre España y Argentina; también marcará el debut de un espectáculo de medio tiempo en la historia del torneo

Final del Mundial 2026: horario del medio tiempo en México, duración y artistas confirmados del espectáculo

Semanart confirma permanencia de metales pesados en río Lerma

La contaminación por metales pesados en Jalisco se investiga para determinar fuentes específicas de origen

Semanart confirma permanencia de metales pesados en río Lerma

Sheinbaum rechaza medida de Trump para reanudar detenciones migratorias

La mandataria mexicana aseguró que la migración no debe ser tratada como un delito

Sheinbaum rechaza medida de Trump para reanudar detenciones migratorias

Los 5 errores que cometes al limpiar el excusado y que lo dañan más de lo que crees

Organismos sanitarios e investigadores científicos identifican cinco errores cotidianos que impiden una limpieza efectiva del excusado

Los 5 errores que cometes al limpiar el excusado y que lo dañan más de lo que crees
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectivos hallan 4 cuerpos en Elota: publican prendas para identificar a las víctimas

Colectivos hallan 4 cuerpos en Elota: publican prendas para identificar a las víctimas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: catean inmueble en Jardín Balbuena y aseguran 54 kilos de presunta marihuana en CDMX

México lidera la expansión de laboratorios de metanfetamina en África, revela InSight Crime

Jaime Bonilla acusa a Marina del Pilar de tener pactos con el crimen organizado: “Es una narcotraficante”

Cártel de Juárez: historia, líderes y actividades criminales de la organización designada como terrorista por EEUU

ENTRETENIMIENTO

El padecimiento que llevó a Luis Fernando Peña a hacerse la circuncisión de emergencia: “Uno de cada cien hombres lo tiene”

El padecimiento que llevó a Luis Fernando Peña a hacerse la circuncisión de emergencia: “Uno de cada cien hombres lo tiene”

Gala Montes aplaude la pelea de Emiliano Aguilar en el Bélico Fest 2026: “Le partió su madre, qué bueno”

Juan Soler festeja triunfo de Argentina sobre Inglaterra y actitud de Yordi Rosado es criticada: “25% como Ángela Aguilar”

Galilea Montijo reaparece con sensuales imágenes de sus vacaciones en la playa tras fuertes críticas sobre su imagen

Masad Altamimi presume que hace fortuna exportando aguacates de México a Dubái: “Allá es exclusivo”

DEPORTES

Final del Mundial 2026: horario del medio tiempo en México, duración y artistas confirmados del espectáculo

Final del Mundial 2026: horario del medio tiempo en México, duración y artistas confirmados del espectáculo

Isaac del Toro mantiene el séptimo lugar general al culminar la Etapa 12 del Tour de Francia 2026

Haaland rompe el silencio y llena de elogios a México tras el Mundial 2026: “Yo quería jugar contra ellos”

Liga MX: ¿Cuándo se acaba el mercado de transferencias de cara al Apertura 2026?

Atlas contrata a Hernán Crespo como su nuevo director técnico para el Torneo Apertura 2026