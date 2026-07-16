SEP explica por qué no puedes descargar la boleta escolar

Una familia mexicana consulta la boleta de calificaciones de su hijo en un portal en línea de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el sistema oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) presenta fallas y se encuentra fuera de servicio.

La SEP explicó que la descarga de boletas se interrumpió porque el portal está en mantenimiento preventivo debido a la alta demanda registrada al cierre del ciclo escolar 2025-2026. Según la dependencia, el objetivo es evitar saturaciones y caídas del sistema por el gran volumen de solicitudes simultáneas.

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Más de 1.2 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria buscan descargar sus documentos al mismo tiempo, lo que genera presión sobre los servidores.

¿Cuándo y cómo se restablecerá el servicio?

La AEFCM anuncia que la plataforma quedará habilitada el jueves 16 de julio de 2026 a partir de las 10:00 horas. A partir de ese momento, madres, padres y tutores podrán ingresar de nuevo al portal oficial para descargar las boletas y certificados de educación básica.

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La SEP aclara que los trabajos de mantenimiento son necesarios para garantizar un servicio ágil y seguro.

¿Dónde y cómo descargar la boleta una vez reactivado el portal?

El acceso se realiza a través del portal oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Los documentos se pueden descargar desde cualquier computadora o celular con conexión a internet, sin necesidad de acudir a planteles escolares.

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La SEP recomienda revisar el portal después del horario indicado para evitar nuevos intentos fallidos mientras concluye el mantenimiento.

¿Qué relación tiene esto con el calendario escolar?

El cierre del ciclo escolar y la publicación del nuevo calendario 2026-2027 coinciden con la alta demanda para descargar boletas. De acuerdo con la SEP, las clases para preescolar, primaria y secundaria inician el 31 de agosto de 2026 y concluyen el 9 de julio de 2027.

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El ciclo incluye 185 días efectivos y contempla periodos vacacionales, como el receso de invierno del 21 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027 y la Semana Santa del 29 de marzo al 9 de abril de 2027.

El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para México detalla las fechas clave del ciclo educativo para preescolar, primaria y secundaria. (SEP)

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, subraya que los sistemas digitales y la infraestructura escolar han recibido mejoras para atender a millones de estudiantes en el país.

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